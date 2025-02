Resumo das novelas, 17/02 a 21/02: Jerônimo está decidido a proteger Marina e seu filho, em Quando me Apaixono

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Renata rompe definitivamente sua amizade com Augusto e ele enfurece, se tranca em seu escritório e não quer ver e nem falar com ninguém

Esta semana garante uma série de tensões e descobertas nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira os resumos abaixo:

TV JORNAL / CANAL 2

QUANDO ME APAIXONO

Capítulo 155 – segunda, 17 de fevereiro



Karina entra em choque ao saber que Álvaro está vivo e recrimina Lázaro por ter escondido dela a verdade. Roberta decide ficar com o colar que Augusto deu a Renata. Jerônimo está decidido a proteger Marina e seu filho. Renata rompe definitivamente sua amizade com Augusto e ele enfurece. Se tranca em seu escritório e não quer ver e nem falar com ninguém.

Álvaro não quer voltar para a cadeia e espera que Jerônimo o ajude, mas ele se nega por ter a certeza que o médico é um delinquente. Renata fica chocada ao saber que foi Augusto quem mandou matar Álvaro. A gerente do banco acredita que Regina poderá bloquear a conta de Josefina provando que o dinheiro que sacou do Banco Humanitário é exatamente a mesma que Josefina depositou em sua conta.

Capítulo 156 – terça, 18 de fevereiro



Regina está disposta a denunciar Josefina por mais esse crime. Roberta conta para mãe o que pode acontecer, mas ela pede eu não se preocupe pois no dia do casamento de Gonçalo e Regina tudo vai mudar. César tem lapsos de memória cada vez mais frequentes. No final da convenção dos exportadores, Matias dá a Adriana um anel de compromisso.

Regina continua se recusando a acreditar que Augusto tenha mandado matar o Dr. Álvaro. Elvira, a mãe de Carlos, volta ao povoado decidida a transformar Matilde numa dama para que seja digna de seu filho. Depois de agredir o médico, Álvaro foge da cadeia e deixa o povoado em um bote.

Capítulo 157 – quarta, 19 de fevereiro



Para agilizar o processo e poder ficar com a herança que é de Renata, Roberta decide começar a usar o sobrenome Gama e Soberón. Adriana se surpreende quando percebe que César não se lembra que ela lhe disse que seu coração pertence a Matias e continua acreditando que são namorados. Augusto está disposto a tudo para separar Renata de Jerônimo para que ela refaça a vida a seu lado.

Para protegê-la de Álvaro, Jerônimo convence Karina a voltar a viver na fazenda. Karina decide viver a vida e como legalmente é viúva, pergunta a Lázaro se ainda quer se casar com ela. Matias comunica à família que ele e Adriana estão comprometidos. Jerônimo e Renata chegam à casa de Regina para ajudá-la a se vestir de noiva.

Roberta não consegue esconder seu ciúmes, pois é visível que Regina gosta mais de Renata do que dela quem acredita ser sua filha. Renata encontra o colar de esmeraldas que ganhou de Augusto no quarto de Roberta e pede explicações. Josefina, vestida de freira, chega à igreja onde Regina e Gonçalo vão se casar e se mistura às pessoas do coral. No final da cerimônia ela atira em Gonçalo e Regina.

Gonçalo consegue empurrar Regina para protegê-la e ele é atingido na cabeça. Josefina tenta fugir em um táxi, mas Jerônimo e Honório vão atrás dela, chamam a polícia e ela é presa. Gonçalo e Regina estão gravemente feridos e são levados para o hospital. Os dois são operados de emergência.

O estado de Regina não é tão grave, mas Gonçalo talvez não sobreviva. César está com Selena quando sente uma insuportável dor de cabeça e desmaia.

Capítulo 158 – quinta, 20 de fevereiro



Gonçalo e Regina são levados para o hospital. Regina tem a bala extraída e está fora de perigo, mas Gonçalo não pode ser operado e seu estado é considerado muito grave. Enquanto isso, Josefina é levada presa e amaldiçoa Jerônimo por ter ajudado a polícia. Constanza e Honório se perguntam como Josefina descobriu o local e Constanta horário do casamento.

Honório suspeita que Roberta seja a informante contando para Josefina tudo que acontece na casa. Selena leva César para o hospital onde é submetido a vários exames. Como Josefina tem uma vasta lista de crimes graves cometidos, é levada para a penitenciária onde aguardará julgamento. Roberta está decidida a ocultar de Renata e Regina que são mãe e filha, por que ela não quer ser apontada como filha de uma assassina.

Capítulo 159 – sexta, 21 de fevereiro



Antônio pede licença no seminário para pedir perdão a Regina e contar sobre os outros crimes que Josefina cometeu. Branca, que está na unidade psiquiátrica, vê Josefina e começa com ela uma amizade de conveniência. Josefina arruma confusão com a presa que comanda a ala onde se encontra. Ao ver o pai inconsciente, Renata começa a relembrar o dia em que se conheceram e o amor incondicional que nasceu entre eles.

Álvaro foge da cadeia. Depois de assaltar uma senhora ele vai a um bar e começa a beber. Lázaro entrega a Karina o anel de compromisso. Augusto vai ao hospital embora Renata tenha pedido a ele que não voltasse a procurá-la. Jerônimo pede a ele que vá embora e Renata o apoia. Ao sair, ele encontra Roberta e pede que a leve para longe do hospital. Renata, por sua vez, passa a noite cuidando de Regina. Isidro continua muito desconfiado de Roberta.

A CAVERNA ENCANTADA

SEGUNDA-FEIRA, 17/02



Lavínia retira a pedra mágica de Anna que estava localizada dentro do Moleza; Norma toma a pedra de Lavínia. Em busca de uma carreira artística, Fafá chega ao SBT e conhece Narcisa. Norma chama Shirley e Wanda para investigar sobre a pedra. Lavínia leva Moleza para o veterinário para que César verifique por que a mochila em forma de mochila tem vida.

TERÇA-FEIRA, 18/02



Para distrair o foco de Norma na pedra, Shirley e Wanda comentam com Norma que há uma fonte de petróleo na cidade de Milagres e avisam Anna sobre investigação da diretora. Fafá invade o programa Fofocalizando, interagindo com Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano.

Rebeca Abravanel recebe Fafá no Roda a Roda e a deixa participar da atração. Fafá também faz teste para a próxima novela e se mete em confusão. Norma diz a Anna que jogou a pedra dela no lixo e pede a Lavínia que fique monitorando todos no colégio.

QUARTA-FEIRA, 19/02



Mais tarde, no SBT, o diretor da novela comunica a Fafá que ela tem perfil de protagonista para o próximo folhetim da emissora. Elisa quer agradar Norma a todo custo e tenta preparar o melhor café.

Goma fica chateado achando que as pessoas não o compreendem pelo seu sotaque, e Nina o ajuda com a pronúncia. Na hora da prova, Lavínia revela a Pilar que Nina cola no teste, guardando um papel com informações dentro do estojo.

QUINTA-FEIRA, 20/02



Nina explica a Pilar que deixou o papel no estojo enquanto estudava, mas não queria colar. Elisa escuta a conversa entre Dalete e Fafá sobre relacionamento de Pilar e Gabriel. César prepara um enxoval de casamento.

Anna comenta com Isadora e Manu que há outra metade da pedra e que pode estar na caverna. Elisa acha que, se ela se casar antes de Pilar, vai ser superior à professora. Anna se prepara para retornar à caverna.



SEXTA-FEIRA, 21/02



Elisa pede aumento a Norma para se casar. Para que Anna entre na caverna sem bloqueios de Felipe e Lavínia, os amigos da garota os distraem. Pedro pinta a cara de André, fingindo que ele tem catapora, e diz que Pedro está contaminado. Isadora se veste com as roupas de Anna, e Lavínia, sem ver detalhes, cofunde Isadora com a rival.

Anna encontra uma flor brilhante na caverna. Elisa diz a César para que ele a peça em casamento. Dodô e Safira também desconhecem como a flor foi parar na caverna. Felipe, Rui, Pedro e André contraem catapora de verdade.

RECORD – CANAL 9

GÊNESIS

Capítulo 259 – segunda, 17 de fevereiro



Sheshi se surpreende ao reencontrar seu filho. Israel sofre com a falta do filho. José se decepciona com Adurrá, que é ameaçado pelo faraó.

Capítulo 260 – terça, 18 de fevereiro



Teruel foge do palácio. Adurrá entre em um rio cheio de crocodilos. Abumani ameaça Teruel.

Capítulo 261 – quarta, 19 de fevereiro



Kaires tem dois encontros inesperados na cidade. Sheshi implora pelo perdão de Kamesha. José tem um impasse com Asenate. Neferíades tenta sobreviver nas ruas. José recebe uma notícia emocionante.

Capítulo 262 – quinta, 20 de fevereiro



Sheshi se despede do filho. Adurrá é perseguido. Merianat provoca Kamesha, enquanto ela tem uma grande surpresa. Judá tem um impasse com Er.

Capítulo 263 – sexta, 21 de fevereiro



Herit tem uma triste surpresa. Judá sofre muito com a atitude tomada. Asenate dá uma boa notícia a José. O clima pesa entre Judá e Onã. Hira anuncia uma tragédia.

REDE GLOBO



GAROTA DO MOMENTO



Capítulo 90 – Segunda-feira

Onofre aceita patrocinar a novela. Raimundo exige que Celeste se afaste de Edu. Vera sugere que Celeste tente um acordo com Raimundo. Érico e Anita confortam Edu. Juliano diz a Clarice que passará a casa de Petrópolis para seu nome. Raimundo demite Vera. Clarice volta para a mansão. Teresa confessa a Alfredo que está sofrendo por conta de Eugênia. Topete pede Eugênia em namoro. Bia sofre um afogamento.



Capítulo 91 – Terça-feira



Ronaldo sente ciúmes de Beto com Bia. Topete conta a Carlito que pediu Eugênia em namoro para honrar um acordo com Alfredo. Bia afirma a Ronaldo que não deseja mais beijá-lo. Lígia aceita receber o show de Verônica Queen em sua boate. Lígia comemora o sucesso de seu show com Vera. Bia sonha com Beto.

Vinícius desabafa com Ulisses. Carlito conta para Érico que flagrou Marlene com Juliano. Clarice tem uma nova lembrança de seu passado. Alfredo e Sérgio testam Topete em um programa de TV. Bia beija Beto.



Capítulo 92 – Quarta-feira



Beto afirma a Bia que ama Beatriz. Beatriz provoca Bia, contando que será atriz. Topete é aprovado por seu patrocinador. Celeste pede que Lígia entregue uma carta para Edu. Beatriz confronta Bia sobre o beijo em Beto. Érico alerta Marlene sobre Juliano. Jacira propõe aliança a Nelson para separar Alfredo de Anita.

Bia afirma a Maristela que sabotará a carreira de Beatriz. Bia pede ajuda a Juliano. Anita sofre ao ver Nelson a difamando. Sérgio comunica a Alfredo que sua popularidade despencou. Juliano propõe patrocinar a nova novela, desde que Bia seja a protagonista.



Capítulo 93 – Quinta-feira



Sérgio recusa a proposta de Juliano. Alfredo teme o escândalo íntimo por conta de Anita. Teresa sofre retaliações por conta da exposição de Alfredo e Anita. Maristela decide falar com Onofre. Ulisses ajuda Glorinha a montar seu próprio salão de beleza. Jacira se arrepende de ter provocado Nelson a separar Anita de Alfredo.

Anita é rechaçada por vizinhos. Rodolfo descobre que Érico se apresentará na boate e convida Carlito. Onofre propõe que Bia seja a antagonista de Beatriz na novela. Rodolfo ironiza Carlito por ser filho de um transformista. Érico imobiliza Rodolfo.



Capítulo 94 – Sexta-feira



Érico defende Carlito de Rodolfo. Carlito exige que Érico se afaste. Beatriz incentiva Beto a estudar Cinema. Clarice permite que Bia trabalhe na novela. Sérgio confronta Onofre. Celeste pede ajuda a Eugênia para contatar Edu. Clarice pede autorização para Juliano para trabalhar na TV. Beto decide fazer um filme sobre o Gente Fina. Beatriz descobre que trabalhará com Bia na novela.



Capítulo 95 – Sábado



Beatriz pensa em desistir da novela por conta de Bia, mas Clarice a convence a permanecer como protagonista. Beto convida Ulisses para produzir seu novo filme. Érico tenta conversar com Carlito. Edu se preocupa com Celeste. Juliano pede que Bia fique de olho em Clarice na TV.

Raimundo afirma que se arrependeu de ter demitido Vera. Anita perde seu emprego. Jacira confessa que foi ela quem provocou Nelson. Raimundo aprova o namoro de Celeste com Edu. Glorinha consegue aprovação para seu salão. Chega o dia da apresentação da nova novela. Cássio conhece Beatriz.



VOLTA POR CIMA



Capítulo 121 – Segunda-feira

Violeta abre o exame na frente de Osmar. Jão convida Silvia para ir ao galpão dos Dragões Suburbanos. Gerson pede perdão a Yuki. Chico convida Cacá para sair. Nando encomenda uma nova remessa de anabolizantes com Miranda. Rosana é fotografada para a divulgação da escola de samba. Gerson questiona Rodolfo sobre a mãe de Marco.

Silvia entrega o diário de sua avó para Belisa. Doralice sofre com a possibilidade de ter que fazer um transplante. Beth ouve Edson contar sobre Cacá para Alberto. Violeta proíbe Cacá de abandonar sua casa. Osmar entrega outro contrato pré-nupcial para Violeta. Madalena vê Jão e Silvia juntos.



Capítulo 122 – Terça-feira



Madalena deixa o galpão após ver Jão e Silvia juntos. Violeta discute com Osmar, que decide sair de casa. Ana Lúcia se envergonha ao descobrir que todos na empresa sabem do verdadeiro emprego de Cacá. Matias procura Madalena. Rodolfo e Gigi estranham o modo como Gerson fala sobre Roxelle. Edson tem uma sessão de terapia com Bernardo.

Roxelle é apresentada como musa da escola de samba, e Rosana finge animação. Gigi sente ciúmes de Bernardo. Gerson e Roxelle ficam juntos. Marco se surpreende ao saber que Osmar deixou a casa de Violeta. Cacá procura Jão no trabalho e acaba passando mal. Silvia tenta falar com Madalena sobre Jão.



Capítulo 123 – Quarta-feira



Madalena é reticente ao conversar com Silvia. Cacá consegue a atenção de Jão. Osmar exige que Marco se mantenha afastado de Violeta. Sebastian admira o comportamento de Joyce. Silvia convida Jão para jantar em sua casa. Cida mente para Jão sobre Madalena. Sidney grava um depoimento para o documentário do Dragão Suburbano. Osmar se encontra com Joyce.

Tati sugere que Jin desfile pelo Dragão Suburbano, e Madalena o surpreende com uma proposta. Gigi destrata Belisa e Sebastian. Nando passa mal, e Rosana e Edson o levam para o hospital. Rafa encontra os anabolizantes de Miranda. Marco faz uma visita para Violeta. Cida e Sidney veem Madalena com Matias. Jão se espanta com a presença de Cacá na casa de Silvia.



Capítulo 124 – Quinta-feira



Jão fica furioso com Cacá. Marco e Violeta ficam juntos. Miranda mente para explicar a origem dos anabolizantes para Rafa. Madalena e Matias encontram Cida e Sidney. Silvia se preocupa com sua relação com Jão. Doralice vai à casa de Tereza falar com Osmar. Edson, Rosana e Nando voltam do hospital. Sidney conta para Jão que viu Madalena com Matias.

Violeta pensa em como contar para Cacá sobre o exame de DNA. Rafa conta para Silvia sobre os anabolizantes de Miranda. Jão questiona Madalena sobre Matias. Gerson repreende Marco por não ter contado sobre a separação de Violeta e Osmar. Violeta apresenta um novo contrato pré-nupcial a Osmar.



Capítulo 125 – Sexta-feira



Osmar se acerta com Violeta. Marco inventa uma desculpa para Gerson. Jão afirma a Madalena que sente ciúmes dela com Matias. Gerson faz uma visita surpresa para Osmar e Violeta. Moreira consola Ana Lúcia. Osmar se anima ao saber que Jô o ajudou com o seu plano. Tati teme pela apresentação de Jin no programa de TV. Silvia tem uma conversa séria com Miranda.

Edson vai à casa de Neuza falar com Cacá. Jão dá seu depoimento para o documentário do Dragão Suburbano. Sidney ouve Madalena declarar seu amor por Jão para Cida, e conta para o amigo. Um antigo jardineiro da casa de Gerson fala com Marco sobre sua mãe. Edson faz um convite para Cacá.



Capítulo 126 – Sábado



Marco se emociona ao saber o nome de sua mãe. Jão se preocupa ao saber que Edson levou Cacá para sua casa. Violeta tenta falar com Cacá. Violeta vai à casa de Neuza atrás de Cacá. Jin confessa para Madalena que teme se encontrar com Hana. Chega o dia da apresentação de Jin no programa de TV. Gerson fica furioso ao flagrar Roxelle e Jô conversando.

Cacá afirma para Jão que não deixou o emprego por culpa de Violeta. Marco fala o nome de sua mãe para Belisa, e ela tem uma lembrança sobre a mulher. A produção do programa leva Hana ao encontro de Jin. Osmar pensa em fazer uma revelação para Madalena. Edson e Jão chegam para falar com Violeta sobre Cacá.



MANIA DE VOCÊ



Capítulo 139 – Segunda-feira



Luma tenta convencer Mavi de que Mércia prepara algo contra os dois. Viola e Rodhes se prontificam a proteger Filipa de Mavi. Mércia tenta convencer Molina a mudar de ideia sobre o Albacoa. Fátima diz a Tomás que acredita que Sirlei esteja apaixonado por Berta. Berta expulsa Ísis de sua casa.

Gael vai com Hugo ao médico. Filipa demonstra arrependimento pelo que fez e tenta tranquilizar Antônia. Gael conta a Hugo os planos de Mércia em relação ao Albacoa. Hugo revela o que descobriu a Luma, e ela confronta Mércia.



Capítulo 140 – Terça-feira



Mércia relembra a Luma que ela é a chefe do Albacoa. Viola pede ao pessoal do abrigo um voto de confiança para Filipa. Viola e Rodhes levam Filipa até Mavi e Luma, e a portuguesa avisa ao empresário que vai à polícia se entregar. Tomás aconselha Sirlei a procurar um trabalho honesto para reconquistar Berta.

Fátima orienta Berta a não expulsar Ísis de casa nesse momento, até que elas descubram quem é o verdadeiro pai de Tomás. Daniel se incomoda com as perguntas de Cristiano. Viola avisa a Rudá que encontrou Filipa. Viola implora para Rudá não fugir da prisão. Mavi pergunta a Mércia o que ela pretende fazer com o Albacoa.



Capítulo 141 – Quarta-feira



Mércia diz a Mavi e a Luma que eles devem confiar nela. Mércia enfrenta Molina. Luma procura irmã Sônia para descobrir o crime que Mércia cometeu no passado. Diana e Bruna demonstram preocupação com a saúde de Hugo. Mércia deixa claro para Molina que sua decisão já está tomada. Luma ameaça Mércia com as informações que tem sobre seu passado.



Capítulo 142 – Quinta-feira



Mércia ameaça divulgar o pendrive que incrimina Mavi. Fátima escuta a conversa entre Ísis e Leidi, e vê que a nora de Berta está sendo chantageada. Mavi se sente traído por Mércia. Cristiano fica intrigado com a relação de Michele e Daniel. Hugo discute com Robson e sente uma pontada na cabeça.

Fátima conta a Berta que Leidi esteve na mansão pedindo dinheiro a Ísis, e sentiu que havia uma ameaça velada. Luma diz a Mavi que eles precisam descobrir quem está por trás do grupo Eyer. Mavi procura Viola para conversar e pedir o perdão da chef. Viola diz a Mavi que só acredita nele se ele assumir para a polícia que matou Molina.



Capítulo 143 – Sexta-feira



Edinho orienta Rudá a procurar Mércia para saber a verdade sobre Molina. Rudá avisa aos companheiros de cela que não participará do plano de fuga. Gavião alerta Rudá para o perigo que ele corre se desistir da fuga. Berta pergunta a Evelyn se a jovem sabe por que Leidi pede dinheiro a Ísis.

Fátima se oferece para dar aula de música aos jovens da comunidade. Filipa decide ir à delegacia de madrugada confessar seu crime e inocentar Rudá. Rudá foge da prisão.



Capítulo 144 – Sábado



Filipa conta ao delegado tudo o que fez com o apoio de Mavi para incriminar Rudá. Gavião dá um saco de dinheiro para Rudá. Filipa diz a Viola que responderá ao processo em liberdade. Viola entra em pânico ao saber que Rudá fugiu. Mavi recebe uma notificação para ir à delegacia.

Mércia se apavora ao ver o estado descontrolado de Mavi. Hugo entrega o envelope com os resultados dos exames para Gael. Luma avisa a Mércia que Mavi pretende se entregar à polícia.