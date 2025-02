Bafta 2025: 'Conclave' ganha como melhor filme; veja lista de vencedores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Bafta 2025, principal premiação do cinema do Reino Unido, ocorreu neste domingo (16), com a divulgação da lista de vencedores em todas as suas categorias.

"Conclave", de Edward Berger, foi o grande destaque da noite, conseguindo a maior quantidade de prêmios (quatro, ao lado de O Brutalista), incluindo de melhor filme, melhor filme britânico, melhor roteiro adaptado e melhor montagem.

O longa brasileiro Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, concorreu entre os melhores filmes de língua não inglesa, mas foi superado por Emilia Pérez.

Brady Corbet (O Brutalista) levou como melhor diretor. As categorias de melhor ator e atriz ficaram com Adrien Brody (O Brutalista) e Mikey Madison (Anora). Já entre os coadjuvantes, levaram a melhor Zoe Saldaña (Emilia Pérez) e Kieran Culkin (A Verdadeira Dor).

Sobre Conclave

Adaptado do romance de Robert Harris, o filme, que levou oito indicações no Oscar, acompanha Thomas Lawrence (Ralph Fiennes), cardeal encarregado de conduzir o conclave que definirá o sucessor do Papa recém-falecido.

Edward Berger já levou o Oscar de Melhor Filme Internacional com "Nada de Novo no Front", em 2023, e retornou com uma narrativa que combina tensão, política e reflexões sobre o próprio rumo social do ocidente em um contexto intrigante do mundo.

Quais filmes que venceram mais prêmios Bafta em 2025:

4 - Conclave, O Brutalista

2 - Anora, Emilia Pérez, A Verdadeira Dor, Wicked, Duna: Parte 2, Wallace & Gromit: Avengança

1 - A Substância, Kneecap: Música e Liberdade, Super/Man: A História de Christopher Reeve, Rock, Paper, Scissors, Wander To Wonder

Confira abaixo a lista completa de ganhadores (em negrito) e indicados.

Vencedores do Bafta 2025

Melhor Filme

O Brutalista

Um Completo Desconhecido

Conclave (vencedor)

Emilia Pérez

Anora

Melhor Filme Britânico

Bird

Blitz

Conclave (vencedor)

Gladiator 2

Hard Truths

Kneecap - Música e Liberdade

Lee

Love Lies Bleeding: O Amor Sangra

The Outrun

Wallace & Gromit: Avengança

Melhor Filme para Crianças e Família

Flow

Kensuke?s Kingdom

O Robô Selvagem

Wallace & Gromit: Avengança (vencedor)

Melhor Filme Estrangeiro

Tudo Que Imaginamos Como Luz

Emilia Pérez (vencedor)

Ainda Estou Aqui

Kneecap - Música e Liberdade

A Semente do Fruto Sagrado

Melhor Direção

Sean Baker, por Anora

Brady Corbet, por O Brutalista (vencedor)

Edward Berger, por Conclave

Denis Villeneuve, por Duna: Parte 2

Jacques Audiard, por Emilia Pérez

Coralie Fargeat, por A Substância

Melhor Atriz

Cynthia Erivo, por Wicked

Demi Moore, por A Substância

Karla Sofía Gascón, por Emilia Pérez

Marianne Jean-Baptiste, por Hard Truths

Mikey Madison, por Anora (vencedora)

Saoirse Ronan, por The Outrun

Melhor Ator

Adrien Brody, por O Brutalista (vencedor)

Colman Domingo, por Sing Sing

Hugh Grant, por Herege

Ralph Fiennes, por Conclave

Sebastian Stan, por O Aprendiz

Timothée Chalamet, por Um Completo Desconhecido

Melhor Atriz Coadjuvante

Ariana Grande, por Wicked

Felicity Jones, por O Brutalista

Isabella Rossellini, por Conclave

Jamie Lee Curtis, por The Last Showgirl

Selena Gomez, por Emilia Pérez

Zoe Saldaña, por Emilia Pérez (vencedora)

Melhor Ator Coadjuvante

Clarence Maclin, por Sing Sing

Edward Norton, por Um Completo Desconhecido

Guy Pearce, por O Brutalista

Jeremy Strong, por O Aprendiz

Kieran Culkin, por A Verdadeira Dor (vencedor)

Yura Borisov, por Anora

Melhor Roteiro Original

Sean Baker, por Anora

Brady Corbet & Mona Fastvolt, por O Brutalista

Rich Peppiatt, Naoise Ó Cairealláin, Liam Óg Ó Hannaidh & Jj Ó Dochartaigh, por Kneecap - Música e Liberdade

Jesse Eisenberg, por A Verdadeira Dor (vencedor)

Coralie Fargeat, por A Substância

Melhor Roteiro Adaptado

James Mangold & Jay Cocks, por Um Completo Desconhecido

Peter Strauhan, por Conclave (vencedor)

Jacques Audiard, por Emilia Pérez

RaMell Ross & Joslyn Barnes, por Nickel Boys

Clint Bentley & Greg Kwedar, por Sing Sing

Melhor Fotografia

Lol Crawley, por O Brutalista (vencedor)

Stéphane Fontaine, por Conclave

Greig Fraser, por Duna: Parte 2

Paul Guilhaume, por Emilia Pérez

Jarin Blaschke, por Nosferatu

Melhor Figurino

Jacqueline Durran, por Blitz

Arianne Phillips, por Um Completo Desconhecido

Lisy Christl, por Conclave

Linda Muir, por Nosferatu

Paul Tazewell, por Wicked (vencedor)

Melhor Elenco

Anora (vencedor)

O Aprendiz

Um Completo Desconhecido

Conclave

Kneecap - Música e Liberdade

Melhor Montagem

Sean Baker, por Anora

Nick Emerson, por Conclave (vencedor)

Joe Walker, por Duna: Parte 2

Juliette Welfling, por Emilia Pérez

Julian Ulrichs, por Kneecap - Música e Liberdade

Melhor Cabelo & Maquiagem

Duna: Parte 2

Emilia Pérez

Nosferatu

A Substância (vencedor)

Wicked

Melhor Trilha Sonora

Daniel Blumberg, por O Brutalista (vencedor)

Volker Bertelmann, por Conclave

Clément Ducol e Camille, por Emilia Pérez

Robin Carolan, por Nosferatu

Kris Bowers, por Robô Selvagem

Melhor Design de Produção

Judy Becker, por O Brutalista

Suzie Davies, por Conclave

Patrice Vermette, por Duna: Parte 2

Craig Lathrop, por Nosferatu

Nathan Crowley, por Wicked (vencedor)

Melhores Efeitos Especiais

Better Man: A História de Robbie Williams

Duna: Parte 2 (vencedor)

Gladiador 2

Planeta dos Macacos: O Reinado

Wicked

Melhor Som

Blitz

Duna: Parte 2 (vencedor)

Gladiador 2

A Substância

Wicked

Melhor Estreia de Roteirista, Diretor ou Produtor Britânico

Rich Peppiatt, por Kneecap - Música e Liberdade (vencedor)

Dev Patel, por Fúria Primitiva

Sandhya Suri, James Bowsher, Balthazar de Ganay, por Santosh

Karan Kandhari, por Sister Midnight

Luna Carmoon, por Hoard

Melhor Longa-Metragem de Animação

Flow

Divertida Mente 2

Wallace & Gromit: Avengança (vencedor)

Robô Selvagem

Melhor Documentário - longa-metragem

Black Box Diaries

Daughters

No Other Land

Super/Man: A História de Christopher Reeve (vencedor)

Will & Harper

Melhor curta-metragem

Stomach Bug

The Flower Stand Silently, Witnessing

Marion

Milk

Rock, Paper, Scissors (vencedor)

Melhor Curta-Metragem de Animação

Adiós

Mog?s Christmas

Wander to Wonder (vencedor)

Estrela em Ascensão

Marisa Abela

Jharrel Jerome

David Jonsson (vencedor)

Mikey Madison

Nabhaan Rizwan