Festival Pernambuco Meu País faz edição especial em São Paulo com Alceu Valença, Duda Beat e patrimônios vivos

Com ativações na Avenida Paulista e no Parque Burle Marx, evento ainda contou com Som na Rural, Gerlane Lops, Nego Thor e Romero Ferro

O Festival Pernambuco Meu País, criado pela gestão estadual de Raquel Lyra (PSBD) em municípios do Agreste e do Sertão, em 2024, realizou uma edição especial na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), por meio da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), neste domingo (16).

A prévia começou às 10h, com presença de patrimônios vivos do Estado, a exemplo dos Caiporas de Pesqueira e do Galo da Madrugada, representado por boneco inflável de 15 metros de altura.

Em seguida, às 11h, o evento partiu para o Parque Burle Marx, próximo da Paulista, com atrações como Roger de Renor e o Som na Rural, Gerlane Lops, Nego Thor, Romero Ferro, Duda Beat e Alceu Valença.

A iniciativa contou com a presença de Raquel Lyra. "Assim, quem está aqui vai poder sentir um pouco daquilo que é a alegria do povo pernambucano, da nossa cultura popular. E quem é de Pernambuco e está em São Paulo também pode matar a saudade de casa, abrindo as portas para o maior e melhor Carnaval do mundo", afirmou a governadora.

Matando a saudade

Os pernambucanos Cilene Nascimento e Mário Nascimento são casados, moram em São Paulo há mais de 30 anos e estavam na Avenida Paulista matando a saudade da cultura da terra natal.

"Fica um sentimento de felicidade e de amor à cultura. Lembrar das nossas raízes é tudo de bom, é muito importante para a gente. É bom demais matar a saudade", comentou Cilene.

Imagem da edição especial do Festival Pernambuco Meu País na Avenida Paulista, em São Paulo - HESÍODO GÓES/SECOM

"Não tem pareia, né? A gente lembra da nossa terra, da nossa cultura e das nossas raízes. Ficamos até emocionados. Passa um filme na cabeça, de onde a gente veio. Tudo de bom, não tem igual", completou Mário.

Para a paulistana Andrea Paternost, administradora de 51 anos, a ação foi muito boa porque mostrou Pernambuco para quem não o conhece.

"Do lado de cá nós até nos indagamos sobre o que representam certas figuras que talvez nem todo mundo conheça. Mas é muito legal ver o Carnaval de Pernambuco aqui em São Paulo. Eu já estive em Olinda e fiquei com vontade de voltar para lá", disse.

Turismo

O presidente da Empetur, Eduardo Loyo, destacou o potencial do Estado no Carnaval. "São Paulo é o maior emissor turístico para Pernambuco, durante todo o ano. Quando a gente traz esse evento pra cá, buscamos fazer com que os paulistas sintam um pouquinho do gosto do nosso Carnaval, para que tenham vontade de ir para Pernambuco", disse.

"O setor de turismo engloba cerca de 50 atividades econômicas, áreas pujantes na geração de emprego, e por isso a gente vem fazendo esse trabalho que tem dado muito certo", destacou.

Cultura

Durante as apresentações deste domingo, quem também teve destaque foi o Maracatu Estrela Brilhante de Nazaré da Mata, maracatu de baque solto com 24 anos de existência e uma trajetória imponente.

Ao longo dos anos, o grupo colecionou títulos nos concursos de agremiações por todo o Estado, e dedicou-se a apresentações culturais nos ciclos festivos do calendário cultural de Pernambuco, bem como a realização de aulas-espetáculos em escolas públicas e participação em festivais e encontros culturais nacionais e internacionais.

"É uma oportunidade de trazer a nossa cultura popular e as nossas raízes aqui para São Paulo, que tem uma comunidade nordestina pernambucana enorme, mas também é uma emissora de turistas para Pernambuco. Então, realmente, é um grande intercâmbio cultural", disse a secretária estadual de Cultura, Cacau de Paula.