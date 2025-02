Horóscopo, 16/02/2025: As energias da lua vão revigorar seu espírito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com energias especiais, este domingo (16) trará momentos felizes e de conexão com quem ama, principalmente os amigos e a família

Confira as mensagens dos astros para seu signo neste domingo (16). É importante estar atento e sempre reconhecer o seu valor para que as suas metas sejam batidas.



ÁRIES

Domingou com “d” de diversão e quem promete é a Lua Cheia, que troca figurinha com Júpiter e anuncia um dia perfeito para você se distrair. Convites para sair e rolezar podem surgir logo nas primeiras horas da manhã e hoje não vai faltar companhia para curtir. No entanto, o astral vai mudar no período da noite e há risco de estresse e pode sobrar até para o amor.

COR: VERDE-CLARO

PALPITE: 02, 47, 11

TOURO

Hoje você deve esbanjar disposição graças às energias da Lua, que vai deixar sua energia física e mental em alta e ajudará a ter um domingo produtivo naquilo que quiser fazer. Assuntos de trabalho podem ocupar a cena e talvez se preocupe mais com o serviço. À noite, desentendimentos e tretinhas podem tumultuar o astral, então, pegue leve nos assuntos de romance.

COR: PRETO

PALPITE: 58, 32, 13

GÊMEOS

A Lua continua toda linda e poderosa no setor mais positivo do seu Horóscopo e sorri para Júpiter, despejando energias pra lá de sortudas em todos os setores da sua vida. Nos assuntos do coração, sua energia atrai as melhores vibes e tem tudo para ficar em harmonia.

COR: AMARELO-OURO

PALPITE: 10, 55, 46

CÂNCER

Hoje as estrelas trazem energias especiais para o convívio com os parentes e o domingão tem tudo para ser uma delícia. Com seu jeitinho atencioso, amoroso e prestativo, você não pensará duas vezes para expressar seu carinho e ajudar os familiares.. Só convém abrir o olhão e pegar mais leve do final da tarde em diante, pois Marte vai atiçar seu lado reativo e há risco de perrengues com no amor.

COR: DOURADO

PALPITE: 37, 28, 39

LEÃO

A Lua esparrama vibes incríveis em parceria com Júpiter e anuncia um domingo dos mais animados pela frente. Com seu pique, bom papo e brilho pessoal no modo arrasane, você tem mais é que sair, interagir e puxar conversa, pois deve se entrosar muito bem com todo tipo de gente. O período será ideal para conhecer outras pessoas e ampliar seu círculo de amizades nas redes sociais e em encontros presenciais. Surpresinhas deliciosas devem surgir no romance.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 51, 35, 59

VIRGEM

A Lua continua brilhando em sua Casa da Fortuna e dá um baita incentivo para os assuntos materiais. O dia vai seguir favorável para lidar com compras, vendas, negociações em geral, como também para organizar o orçamento. O domingo deve ser tranquilo e estável, mas a vida amorosa pode inspirar cuidados à noite: vai com calma na alma!

COR: LARANJA

PALPITE: 48, 01, 28

LIBRA

A Lua segue em sua companhia e troca likes com Júpiter, prometendo um dia perfeito para tirar os dois pés da rotina. Seu lado aventureiro e animado estará no comando e passeios ou rolês diferentes virão de encomenda. Mas tenha cautela à noite, quando altos e baixos vão rondar a paixão.

COR: PRATA

PALPITE: 02, 20, 18

ESCORPIÃO

Hoje a Lua segue no signo anterior ao seu e forma aspecto positivo com Júpiter ao raiar do dia, convidando a diminuir o ritmo, deixar as preocupações de lado e curtir seu cantinho. Um clima de harmonia e entrosamento deve comandar o convívio com os familiares. Mas, não descarte bagacinhas à noite, quando tensões vão aflorar no amor.

COR: PINK

PALPITE: 42, 23, 06

SAGITÁRIO

Você vai domingar com grandes promessas da Lua, que forma aspecto maravigold com Júpiter já nas primeiras horas da manhã e anuncia um período perfeito sem defeitos para sair, socializar com os amigos e conhecer gente interessante.. Os assuntos do coração estarão blindados.

COR: CINZA

PALPITE: 49, 14, 13

CAPRICÓRNIO

Júpiter deixará sua vitalidade na melhor forma e garante que você terá pique para tudo neste domingo. No entanto, a recomendação é ligar o radar e medir as reações do final da tarde em diante, isso porque há tendência de atritos com as pessoas, incluindo no romance.

COR: VERMELHO

PALPITE: 18, 25, 27

AQUÁRIO

A sorte sopra forte em sua direção neste domingo e quem avisa é Júpiter, que brilha todo poderoso em seu paraíso astral! Em paz com a Lua ao raiar do dia, o planeta da fartura promete um período maravigold para você curtir passeios e programas divertidos. A vida amorosa segue blindada pelas estrelas.

COR: VIOLETA

PALPITE: 26, 44, 42

PEIXES

O período é oportuno para exercitar o desapego e você terá mais desenvoltura para agir, então vai nessa e logo deve vencer o que te incomoda. Os parentes estarão do seu lado e podem dar apoio importante hoje. Já na paixão, sua seducência estará em destaque.

COR: GOIABA

PALPITE: 30, 12, 39