Resumo das novelas, 17/02: Norma toma a pedra de Lavínia, em A Caverna Encantada

No capítulo desta segunda-feira (17), que vai ao ar às 21h05, em busca de uma carreira artística, Fafá chega ao SBT e conhece Narcisa

Esta segunda-feira garante uma série de tensões e descobertas nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

SBT/TV JORNAL

(14h15) Quando Me Apaixono



Regina está disposta a denunciar Josefina por mais esse crime. Roberta conta para mãe o que pode acontecer, mas ela pede eu não se preocupe pois no dia do casamento de Gonçalo e Regina tudo vai mudar. César tem lapsos de memória cada vez mais frequentes.

No final da convenção dos exportadores, Matias dá a Adriana um anel de compromisso. Regina continua se recusando a acreditar que Augusto tenha mandado matar o Dr. Álvaro.

Elvira, a mãe de Carlos, volta ao povoado decidida a transformar Matilde numa dama para que seja digna de seu filho. Depois de agredir o médico, Álvaro foge da cadeia e deixa o povoado em um bote.

(21h05) A Caverna Encantada



Lavínia retira a pedra mágica de Anna que estava localizada dentro do Moleza; Norma toma a pedra de Lavínia. Em busca de uma carreira artística, Fafá chega ao SBT e conhece Narcisa.

Norma chama Shirley e Wanda para investigar sobre a pedra. Lavínia leva Moleza para o veterinário para que César verifique por que a mochila em forma de mochila tem vida.

RECORD

(21h45) Gênesis



Sheshi se surpreende ao reencontrar seu filho. Israel sofre com a falta do filho. José se decepciona com Adurrá, que é ameaçado pelo faraó.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento



Onofre aceita patrocinar a novela. Raimundo exige que Celeste se afaste de Edu. Vera sugere que Celeste tente um acordo com Raimundo. Érico e Anita confortam Edu. Juliano diz a Clarice que passará a casa de Petrópolis para seu nome. Raimundo demite Vera.

Clarice volta para a mansão. Teresa confessa a Alfredo que está sofrendo por conta de Eugênia. Topete pede Eugênia em namoro. Bia sofre um afogamento.

(19h40) Volta Por Cima



Violeta abre o exame na frente de Osmar. Jão convida Silvia para ir ao galpão dos Dragões Suburbanos. Gerson pede perdão a Yuki. Chico convida Cacá para sair. Nando encomenda uma nova remessa de anabolizantes com Miranda. Rosana é fotografada para a divulgação da escola de samba.

Gerson questiona Rodolfo sobre a mãe de Marco. Silvia entrega o diário de sua avó para Belisa. Doralice sofre com a possibilidade de ter que fazer um transplante. Beth ouve Edson contar sobre Cacá para Alberto. Violeta proíbe Cacá de abandonar sua casa. Osmar entrega outro contrato pré-nupcial para Violeta. Madalena vê Jão e Silvia juntos.

(21h20) Mania de Você



Luma tenta convencer Mavi de que Mércia prepara algo contra os dois. Viola e Rodhes se prontificam a proteger Filipa de Mavi. Mércia tenta convencer Molina a mudar de ideia sobre o Albacoa. Fátima diz a Tomás que acredita que Sirlei esteja apaixonado por Berta.

Berta expulsa Ísis de sua casa. Gael vai com Hugo ao médico. Filipa demonstra arrependimento pelo que fez e tenta tranquilizar Antônia. Gael conta a Hugo os planos de Mércia em relação ao Albacoa. Hugo revela o que descobriu a Luma, e ela confronta Mércia.