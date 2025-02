Alceu Valença comanda bloco nas ruas do Recife neste fim de semana; confira programação de prévias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Ícone do Carnaval pernambucano, Alceu Valença fará a primeira edição do Bloco Bicho Maluco Beleza no Recife neste domingo (23), com concentração a partir das 15h, na Rua da Aurora, região central, na altura da Capitão Lima.

Sucesso no Carnaval de São Paulo desde 2015, o evento chega às ruas da capital pernambucana com participações de Elba Ramalho, homenageada do Carnaval do Recife em 2025, Martins, Juba e Madu.

Durante a concentração, também serão realizados cortejos Nação do Maracatu Encanto do Pina, Abanadores do Arruda (também homenageado do Carnaval do Recife) e Tribo Indígena Carijós.

"O carnaval é um momento mágico, onde faço questão de destacar a força da nossa identidade. É através de seus gêneros carnavalescos que o pernambucano expressa o quanto sua cultura é diversa, mas também tão singular. Ninguém se fantasia como o recifense, e eu quero ver o povo todo fantasiado no desfile do Bicho Maluco Beleza", diz convida Alceu.

Mais prévias

O final de semana ainda terá Bloco do Rosa, Baile do Siri na Lata, Festival Pré-Amp, na sexta-feira (21); Baile Municipal e ensaio aberto no Paço do Frevo, no sábado (22); e Olinda Beer, Pega Vareta e Palco Frei Caneca, no domingo (23).

Confira a programação de prévias no final de semana:

Sexta-feira (21)

Bloco do Rosa, com Dennis, Zé Vaqueiro, Wiu, Nuzio e Neiff

Zé Vaqueiro - VYBBE/DIVULGAÇÃO

Horário: 21h

Onde: Parador

Quanto: R$ 170, à venda no app Zig

Baile do Siri na Lata, com Samba do Zé Pretinho e Kid Camaleão

Horário: 17h

Onde: Frege

Quanto: Esgotado

Festival Pré-Amp, com Afoxé Oyá Alaxé, Jambre, TremSete, Marcelo Cavalcante, Zendo, Platônicca e Joyce Alane

Joyce Alane - Lara Valença

Horário: 16h

Onde: Cais da Alfândega

Quanto: Gratuito

Tumaraca

Horário: 17h

Onde: Rua da Moeda

Quanto: Gratuito

Sábado (22)

Baile Municipal, com Maestro Forró, Spok Frevo Orquestra, Luiz Caldas, Duda Beat, Almério, Isadora Melo e mais

Maestro Spok - ANDREA REGO BARROS/PCR

Horário: 19h

Onde: Classic Hall

Quanto: R$ 50 (pista) e R$ 600 (mesa para quatro pessoas), à venda na Bilheteria Digital

Festival Pré-Amp, com Edun Ará Sang, Caetana, Briê, Voz Nagô, Etnia, Barbarize, Plugins e Otto

Horário: 16h

Onde: Cais da Alfândega

Quanto: Gratuito

Ensaio Aberto O Enigma do Frevo, de DJ Dolores

Horário: 16h

Onde: Paço do Frevo (Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife)

Quanto: Gratuito

Acerto de Marcha

Horário: 17h

Onde: Pátio de São Pedro

Quanto: Gratuito

Domingo (23)

Bloco Maluco Beleza, de Alceu Valença, Elba Ramalho, Martins, Juba Valença e Madu

Horário: 15h

Onde: Rua da Aurora

Quanto: Gratuito

Olinda Beer, com Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Bell Marques, Sorriso Maroto, Claudia Leitte, Léo Santana, Henry Freitas e Pablo

Ivete Sangalo cantou seus sucessos e arrastou multidão no réveillon do Recife, no Pina - Edson Holanda/Divulgação PCR

Horário: 10h

Onde: Área Externa do Centro de Convenções, Olinda.

Quanto:

Pega Vareta, com Xand Avião, Felipe Amorim, Léo Foguete, Lipe Lucena e Sambarrasta

Xand Avião - Divulgação

Horário: 14h

Onde: Arena Pega Vareta (Rua Almeida Cunha, s/n, Santo Amaro)

Quanto: R$ 240, à venda no Ingresso Prime

Encontro de Afoxé (1ª parte)

Horário: 16h

Onde: Pátio de São Pedro

Quanto: Gratuito

Palco Frei Caneca

Horário: 17h

Onde: Praça do Arsenal

Quanto: Gratuito

Festival Pré no Reggae

Horário: 17h

Onde: Cais da Alfândega

Quanto: Gratuito