Horóscopo, 17/02/2025: o dia está perfeito para focar no seu profissional

Aproveite o dia para ter mais atenção em sua vida profissional e financeira, porque os caminhos para a prosperidade estarão abertos. Além disso, cuide do seu aspecto social.

ÁRIES

Hoje você vai mostrar que tem todo traquejo para conciliar interesses e pode conseguir conquistas importantes, portanto, não pense duas vezes para somar com colegas e parceiros de trabalho. Nos assuntos de dinheiro, facilidade também estão no caminho. Os astros também mandam ótimas vibes para o amor

COR: PRETO

PALPITE: 51, 31, 24

TOURO

A Lua segue Cheia e forma aspecto positivo com o Sol, prometendo uma segundona de alta produtividade na carreira. Tudo indica que você vai dar o seu melhor no serviço e deve sobressair em suas atividades. Na paixão, as melhores energias estarão no comando.

COR: VERDE

PALPITE: 14, 04, 06

GÊMEOS

Hoje os astros reforçam sua boa estrela, deixam a segunda mais sortuda e revelam que agora é a hora de usar e abusar das suas qualidades no trabalho. A parte financeira também fica abastecida de boas energias e um dinheirinho extra pode cair. No romance, seu lado atencioso e prestativo virá à tona.

COR: AMARELO

PALPITE: 57, 18, 12

CÂNCER

Coisas ligadas ao lar, aos parentes e ao bolso ficam em alta neste início de semana. Você terá muito traquejo para cuidar dos interesses domésticos e familiares, saberá fazer boas negociações e pode ter notícias positivas. Já à noite, a Lua vai trazer novidades incríveis e deixará seu carisma tinindo no amor.

COR: CINZA

PALPITE: 45, 56, 27

LEÃO

Segundona chegando com excelentes energias para o seu lado, meu cristalzinho! O período será perfeito para participar de reuniões, apresentar projetos e ideias no trabalho. Se está atrás de emprego, aproveite para divulgar seu currículo e marcar entrevistas. À noite, surpresas deliciosas devem rolar no romance.

COR: AZUL-MARINHO

PALPITE: 08, 15, 44

VIRGEM

A Lua segue ativa no setor do dindim em seu Horóscopo e promete um período propício para encher a carteira. Os assuntos relacionados às finanças estarão protegidos e você pode sair no lucro. A segundona será de boas energias no convívio com seus queridos e deve ficar ainda melhor à noite. No amor, a sintonia toma conta.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 11, 36, 29

LIBRA

A Lua, que vai passar o dia inteiro em seu signo, fica em harmonia com os astros, despejando energias sortudas e poderosas para você ser bem sucedida em tudo o que fizer, seja na vida pessoal, financeira ou profissional. O momento é perfeito para realizar seus planos, alcançar vitórias e acelerar o seu progresso. À noite, pode se deparar com novidades incríveis no romance.

COR: LILÁS

PALPITE: 50, 58, 59

ESCORPIÃO

No trabalho, seu foco vai aumentar e não faltará boa vontade para cumprir metas e responsabilidades. Graças ao seu empenho, pode adiantar uma porção de coisas no serviço e terá dedicação de sobra para colocar tudo em ordem.No romance, o astral é de mais cumplicidade.

COR: VERDE

PALPITE: 33, 42, 15

SAGITÁRIO

Aproveite o bom momento para tomar providências, agilizar seus interesses e multiplicar sua rede de contatos! Vai se entrosar tão bem com todos que pode começar amizades leais e duradouras. Porém, mais tarde, a Lua vai entrar em seu inferno astral e até o romance pode ficar retraído.

COR: MAGENTA

PALPITE: 27, 12, 36

CAPRICÓRNIO

Você vai segundar com boas notícias da Lua, que esparrama ótimas vibes e depois forma aspecto positivo com o Sol, impulsionando diretamente seus interesses profissionais e materiais. Sua visibilidade e seu prestígio devem aumentar no serviço. Conquistas na carreira podem trazer melhorias nos ganhos e abrir espaço para negociação salarial. No romance, um sonho de amor pode virar realidade.

COR: VERMELHO

PALPITE: 57, 10, 30

AQUÁRIO

Proposta de trabalho em outra empresa ou cidade pode ganhar impulso e o momento é ideal para ampliar seus horizontes profissionais. Se pensa em prestar um concurso, fazer um curso ou quer se especializar em alguma área, vai nessa. À noite, a Lua fecha parceria com o Sol e revela que novidades podem marcar presença na paixão.

COR: BRANCO

PALPITE: 52, 34, 02

PEIXES

Os astros revelam que é hora de examinar o que você quer manter e conquistar na sua vida e como fazer para chegar lá. Dê o seu melhor no trabalho, foque no que pode conduzir você ao sucesso e não aceite menos do que merece. Já à noite, o clima vai ficar mais descontraído e o romance pode surpreender.

COR: ROSA

PALPITE: 43, 02, 61