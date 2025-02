Olinda Beer 2025 terá Ivete Sangalo, Wesley Safadão e mais; veja ingressos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em sua 27ª edição, o evento reunirá de 12 horas de atrações na Área Externa do Centro de Convenções, incluindo Bell Marques, Sorriso Maroto e mais

O Olinda Beer chega a mais uma edição neste domingo (23), reunindo milhares de foliões para mais de 12 horas de atrações na Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda.

Em sua 27ª edição, o evento terá shows completos de nomes da música brasileira, como Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Bell Marques, Sorriso Maroto, Claudia Leitte, Léo Santana, Henry Freitas e Pablo.

Ingressos para o Olinda Beer 2025

Os ingressos para o Olinda Beer custam entre R$ 90 e 550, à venda na Bilheteria Digital. Confira:

R$ 90,00 (VIP)



R$ 270 (open beer)



R$ 550 (tapete vermelho)

Nesta edição, entre as novidades estão a antecipação da retirada das camisas, permitindo maior organização dos foliões, e a divulgação prévia dos horários dos shows, facilitando o planejamento.

Estrutura do Olinda Beer 2025

A estrutura do festival começou a ser montada meses antes do evento e inclui um palco com tecnologia de LED e diversos telões.

No período prévio, uma equipe trabalha na montagem da megaestrutura de palco, som, luz, bares e demais áreas, totalizando cerca de 5 mil pessoas envolvidas na realização do Olinda Beer.

Impacto econômico

De acordo com a comunicação do evento, aproximadamente 3 mil profissionais atuam diretamente na operação, entre seguranças, garçons, produtores, equipe de camarim, artistas, imprensa e outros profissionais.

A movimentação gerada pelo evento impacta diversos setores, como hotelaria, transporte, comércio e serviços.

O Olinda Beer começou há 27 anos, como um pequeno camarote para 800 pessoas durante um bloco em Olinda, crescendo até as dimensões atuais.