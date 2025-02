Resumo das novelas, 18/02: Álvaro foge da cadeia, em Quando Me Apaixono

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No capítulo desta terça-feira (18), que vai ao ar às 13h45, Elvira volta ao povoado decidida a transformar Matilde numa dama digna de seu filho

Esta terça-feira garante uma série de tensões e descobertas nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

SBT/TV JORNAL

(13h45) Quando Me Apaixono



Regina está disposta a denunciar Josefina por mais esse crime. Roberta conta para mãe o que pode acontecer, mas ela pede eu não se preocupe pois no dia do casamento de Gonçalo e Regina tudo vai mudar. César tem lapsos de memória cada vez mais frequentes.

No final da convenção dos exportadores, Matias dá a Adriana um anel de compromisso. Regina continua se recusando a acreditar que Augusto tenha mandado matar o Dr. Álvaro.

Elvira, a mãe de Carlos, volta ao povoado decidida a transformar Matilde numa dama para que seja digna de seu filho. Depois de agredir o médico, Álvaro foge da cadeia e deixa o povoado em um bote.

(21h05) A Caverna Encantada



Para distrair o foco de Norma na pedra, Shirley e Wanda comentam com Norma que há uma fonte de petróleo na cidade de Milagres e avisam Anna sobre investigação da diretora. Fafá invade o programa Fofocalizando, interagindo com Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano.

Rebeca Abravanel recebe Fafá no Roda a Roda e a deixa participar da atração. Fafá também faz teste para a próxima novela e se mete em confusão. Norma diz a Anna que jogou a pedra dela no lixo e pede a Lavínia que fique monitorando todos no colégio.

RECORD

(21h45) Gênesis



Teruel foge do palácio. Adurrá entre em um rio cheio de crocodilos. Abumani ameaça Teruel.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento



Ronaldo sente ciúmes de Beto com Bia. Topete conta a Carlito que pediu Eugênia em namoro para honrar um acordo com Alfredo. Bia afirma a Ronaldo que não deseja mais beijá-lo. Lígia aceita receber o show de Verônica Queen em sua boate. Lígia comemora o sucesso de seu show com Vera.

Bia sonha com Beto. Vinícius desabafa com Ulisses. Carlito conta para Érico que flagrou Marlene com Juliano. Clarice tem uma nova lembrança de seu passado. Alfredo e Sérgio testam Topete em um programa de TV. Bia beija Beto.

(19h40) Volta Por Cima



Madalena deixa o galpão após ver Jão e Silvia juntos. Violeta discute com Osmar, que decide sair de casa. Ana Lúcia se envergonha ao descobrir que todos na empresa sabem do verdadeiro emprego de Cacá. Matias procura Madalena. Rodolfo e Gigi estranham o modo como Gerson fala sobre Roxelle.

Edson tem uma sessão de terapia com Bernardo. Roxelle é apresentada como musa da escola de samba, e Rosana finge animação. Gigi sente ciúmes de Bernardo. Gerson e Roxelle ficam juntos.

Marco se surpreende ao saber que Osmar deixou a casa de Violeta. Cacá procura Jão no trabalho e acaba passando mal. Silvia tenta falar com Madalena sobre Jão.

(21h20) Mania de Você



Mércia relembra a Luma que ela é a chefe do Albacoa. Viola pede ao pessoal do abrigo um voto de confiança para Filipa. Viola e Rodhes levam Filipa até Mavi e Luma, e a portuguesa avisa ao empresário que vai à polícia se entregar. Tomás aconselha Sirlei a procurar um trabalho honesto para reconquistar Berta.

Fátima orienta Berta a não expulsar Ísis de casa nesse momento, até que elas descubram quem é o verdadeiro pai de Tomás. Daniel se incomoda com as perguntas de Cristiano. Viola avisa a Rudá que encontrou Filipa. Viola implora para Rudá não fugir da prisão. Mavi pergunta a Mércia o que ela pretende fazer com o Albacoa.