Ariano Suassuna é celebrado em aula-espetáculo no RioMar Recife

A exposição imersiva "O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso", que explora a carreira e a obra do dramaturgo Ariano Suassuna, realiza nesta quarta-feira (19), às 10h, a aula-espetáculo "Na Trilha do Mestre", no Cinemark do RioMar Recife, Zona Sul da capital.

O encontro, que é exclusivo para convidados, será conduzido pelo historiador e produtor cultural João Suassuna, neto mais velho de Ariano Suassuna.

A modalidade "aula-espetáculo", que era bastante explorada pelo artista, combina palestra interativa, vídeos, música e dança armorial para explorar vida e obra de Ariano. O evento ainda contará com a participação do brincante Pedro Salustiano, filho do Mestre Salustiano.

João Suassuna conduzirá um diálogo entre o público e o universo do avô, trazendo reflexões sobre a identidade cultural brasileira e a importância da preservação das tradições. O evento é uma realização do Luzzco e do RioMar Recife.

Imagem do historiador e produtor cultural João Suassuna apresentando aula-espetáculo sobre o avô, Ariano Suassuna - DIVULGAÇÃO

Exposição

A exposição imersiva "O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso", em cartaz até 9 de março e que ocupa 1200 metros quadrados no shopping.

Com uma combinação de cenografia detalhada, tecnologia de ponta e elementos legítimos do homenageado, a mostra oferece uma experiência sensorial e interativa sobre os universos artístico e humano de Ariano Suassuna.

SERVIÇO

Aula-espetáculo "Na Trilha do Mestre"

Quando: Quarta-feira (19), às 10h

Onde: Cinemark - RioMar Recife (Av. República do Líbano, 251, Pina)

Quanto: Evento exclusivo para convidados

Exposição "O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso"

Onde: RioMar Recife – Espaço de Eventos (Piso L3)

Quando: Em cartaz até 9 de março

Segundas a sábados: 9h às 22h | Domingos e feriados: 12h às 21h

Ingressos: a partir de R$ 35 na plataforma Fever e app RioMar Recife