Baile Municipal Popular de Jaboatão terá Olodum, Gustavo Travassos, Clara Sobral e Banda Luará

O evento carnavalesco acontece no SENAI de Jaboatão Centro e tem entrada solidária, com doação de alimentos para acesso à festa

A contagem regressiva para o Baile Municipal Popular do Jaboatão dos Guararapes já começou! A 3ª edição do evento será realizada neste sábado (22), a partir das 19h, dando início ao ciclo carnavalesco da cidade.

Com o tema "Jaboatão, terra de guerreiros e carnavalescos", a festa acontece em um novo local, o SENAI de Jaboatão Centro, oferecendo mais conforto e estrutura para os foliões.



O evento contará com grandes atrações que prometem embalar o público ao som do frevo, do samba e de ritmos tradicionais da folia. O prefeito Mano Medeiros, ao lado da primeira-dama Andrea Medeiros, anunciou os artistas que comandarão a festa: Olodum, Gustavo Travassos, Clara Sobral e Banda Luará.

Antes dos shows, a programação terá concursos de Rei e Rainha do Carnaval e de melhor fantasia, nas categorias individual, em dupla e coletivo.

Acesso solidário



Mantendo o caráter social do evento, o ingresso será obtido por meio da doação de 2 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar). Para quem deseja uma mesa, a entrada será garantida mediante a doação de uma cesta básica.

“Queremos que a festa seja de muita alegria e diversão para todos os foliões. Essa é a nossa intenção, ao fazer um Baile Municipal Popular, para que todos participem”, destacou o prefeito Mano Medeiros.

Os ingressos podem ser retirados nos seguintes locais, até sexta-feira (21), das 9h às 16h ou enquanto houver disponibilidade:

Palácio da Batalha, em Prazeres



Casa da Cultura, em Jaboatão Centro



Sede da Regional 3, no Curado

Lista de alimentos aceitos para troca de ingressos



Para ingressos individuais (2kg de alimentos): Arroz, feijão, macarrão, farinha de trigo, farinha de mandioca, flocos de milho e leite em pó.



Arroz, feijão, macarrão, farinha de trigo, farinha de mandioca, flocos de milho e leite em pó. Para mesa (cesta básica mínima): arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, café, molho de tomate, macarrão, sardinha/atum (em lata), charque, farinha de trigo, farinha de mandioca, biscoito doce ou salgado, manteiga/margarina e leite em pó.



