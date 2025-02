Filme do pernambucano Gabriel Mascaro com Rodrigo Santoro disputa o Festival de Berlim; conheça 'O Último Azul'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

"O Último Azul", novo filme do cineasta pernambucano Gabriel Mascaro ("Boi Neon" e "Divino Amor"), teve estreia mundial no 75º Festival de Berlim, no último domingo (16), com sessão bastante aplaudida.

O longa disputa o Urso de Ouro, maior honraria do evento, anunciado neste domingo (23). É a primeira produção brasileira concorrendo ao prêmio desde 2020.

A sessão de estreia mundial contou com a presena do diretor e dos atores Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Socarrás, Adanilo e Rosa Malagueta, além da equipe de produção.

Rodrigo Santoro dando autógrafos na estreia de 'O Último Azul' no Festival de Berlin - LAURENT HOU/DIVULGAÇÃO Adanilo na estreia de 'O Último Azul' no Festival de Berlin - BERLINALE/DIVULGAÇÃO

O filme tem previsão para chegar aos cinemas brasileiros ainda em 2025, com distribuição da Vitrine Filmes.

Enredo

O longa é situado na Amazônia, em um Brasil quase distópico, onde o governo transfere idosos para uma colônia habitacional para "desfrutar" seus últimos anos de vida.

Tereza (Denise Weinberg), uma mulher de 77 anos, embarca em uma jornada para realizar seu último desejo antes de seu exílio compulsório. O longa embarca em uma aventura sobre resistência e amadurecimento ao longo dos rios da Amazônia.

Denise Weinberg na estreia de 'O Último Azul' no Festival de Berlin - LAURENT HOU/DIVULGAÇÃO

No evento, Gabriel Mascaro destacou como o longa se relaciona com uma história familiar.

"Minha avó aprendeu a pintar com 80 anos, então foi muito especial vê-la descobrindo essa nova vida. Isso me fez refletir muito sobre envelhecimento, então, comecei a escrever o filme e finalmente encontrei alguém que pudesse ser o coração e a alma do filme, a Denise Weinberg", detalhou Mascaro durante a apresentação do filme.

Trajetória

Mascaro já esteve na Berlinale em 2019, quando "Divino Amor" foi exibido na Mostra Panorama. "O Último Azul" é o primeiro filme brasileiro a competir pelo Urso de Ouro desde 2020.

Anteriormente, o Brasil venceu o prêmio com "Central do Brasil" (1998), de Walter Salles, que também recebeu o Urso de Ouro de Melhor Atriz, para Fernanda Montenegro, e "Tropa de Elite" (2008), de José Padilha.

"O Último Azul" foi produzido por Rachel Daisy Ellis ("Boi Neon", "Rojo") e Sandino Saravia Vinay, produtor associado de "Roma", de Alfonso Cuarón, e coprodutor dos filmes anteriores de Gabriel Mascaro.

Tem produção da Desvia (Brasil) e Cinevinay (México), em coprodução com a Globo Filmes (Brasil), Quijote Films (Chile), Viking Film (Países Baixos).