Horóscopo, 18/02/2025: energia do sol te ajuda a realizar objetivos

Com o astro rei em evidência nesta terça-feira (18), seus caminhos serão iluminados e sonhos serão alcançados com muito mais facilidade

O Sol se apresenta mais entrosado no horóscopo, abrindo caminhos do financeiro do profissional, principalmente para os signos de fogo. Enquanto isso, um signo de terra vai estar no momento perfeito para abrir o coração nas relações amorosas.



ÁRIES

Você vai contar com mais imaginação, percepção e capacidade de concentração, saberá identificar boas oportunidades e tende a render bastante no serviço, só não tenha pressa para alcançar o que ambiciona. Nas finanças, outros astros apontam êxito. A paixão ficará mais envolvente ao anoitecer.

COR: ROXO

PALPITE: 03, 36, 12

TOURO

Hoje o reizinho muda de signo e se torna um grande aliado dos seus projetos pessoais ou profissionais. Você terá mais fé e confiança para buscar seus ideais e pode transformar seus sonhos em realidade. Nos assuntos do coração, astral feliz e harmonioso com o xodó.

COR: AZUL

PALPITE: 34, 61, 20

GÊMEOS

O Sol ingressa logo cedo no ponto mais alto do seu Horóscopo, iluminando seus caminhos profissionais e deixando seus talentos tinindo. Você vai contar com sua capacidade de iniciativa e suas múltiplas habilidades e impressionar a chefia. No romance, planos para o futuro ganham forma e ficam favorecidos.



COR: VIOLETA

PALPITE: 54, 12, 27

CÂNCER

Chegou a hora de realizar os planos e as mudanças que deseja na sua vida, meu cristalzinho! Quem avisa é o Sol e abre os caminhos para você evoluir, prosperar e se realizar. O reizinho garante que o momento é perfeito para investir em seu aperfeiçoamento e crescer como pessoa ou profissional. No lado amoroso, grandes alegrias estão previstas.

COR: MARROM

PALPITE: 33, 51, 26

LEÃO

O Sol muda de cenário e revela que transformações podem marcar presença na sua vida, mas ele também afia sua percepção e avisa que você pode sair no lucro em transações financeiras. Sua concentração deve aumentar no trabalho e há possibilidade de levar vantagem em acordos e contratos. No amor, a química estará pegando fogo!

COR: ROSA

PALPITE: 11, 27, 36

VIRGEM

Alerta de spoiler para a sua vida amorosa, meu cristalzinho! O Sol muda de signo nas primeiras horas da manhã, deixando seu jeito mais receptivo, carinhoso e habilidoso na arte de se relacionar. Nos contatos em geral, você vai se entrosar numa ótima com todo tipo de gente e deve atuar muito bem em serviços de equipe.

COR: CREME

PALPITE: 35, 44, 33

LIBRA

O Sol, que muda de cenário nas primeiras horas do dia, manda vibes generosas para o seu bem estar e deixa a sua vitalidade turbinada, bebê! O reizinho também será um grande aliado dos seus interesses de trabalho e garante que você vai se destacar bem mais no serviço. No lado amoroso, a vontade de ficar grudado só vai aumentar.

COR: PRETO

PALPITE: 45, 20, 18

ESCORPIÃO

Hoje o Sol começa a brilhar no setor mais positivo do Zodíaco e envia energias super benéficas. Seu jeito desconfiado às vezes faz você duvidar da sorte, mas agora é hora de ter fé, renovar as esperanças e ir atrás do que te faz feliz, seja na vida pessoal ou profissional. Seu charme vai bombar nos assuntos de romance.

COR: SALMÃO

PALPITE: 16, 52, 36

SAGITÁRIO

O momento é ideal para organizar tudo em seu ninho e também contar com apoio das pessoas mais chegadas, inclusive para arranjar emprego. Sim, se procura trabalho, gente próxima ou ligada à sua família pode dar dicas espertas ou mesmo ajuda mais direta para você. No amor, há muito chamego e cumplicidade.



COR: LILÁS

PALPITE: 11, 47, 20

CAPRICÓRNIO

Sua simpatia virá à tona, seu jeito ficará mais receptivo e você vai mandar muito bem nos contatos pessoais ou profissionais. Também será uma boa fase para estudos e aprendizados. De quebra, a Lua dá uma força à noite e garante sucesso nos assuntos do coração.

COR: AMARELO

PALPITE: 01, 48, 57

AQUÁRIO

Hoje o Sol desembarca no setor do dinheiro em seu Horóscopo e revela que as chances de rechear a carteira são nítidas. O cenário é propício para você incrementar seus ganhos, seja através do trabalho, de investimentos ou negociações. No amor, as coisas fluem melhor que encomenda.

COR: BEGE

PALPITE: 60, 32, 44

PEIXES

O Sol começa a se movimentar em seu signo, iluminando seus caminhos e trazendo as melhores energias para a sua vida! Seus planos pessoais e profissionais devem deslanchar a partir de agora e sua saúde estará mais protegida. Nos assuntos amorosos, o astral é leve e cheio de alegrias.

COR: AZUL-ROYAL

PALPITE: 34, 38, 20