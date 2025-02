Carnaval 2025: Governo de Pernambuco monta palco perto do palco principal da Prefeitura do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Segundo a Fundarpe, palco não interfere na programação do Marco Zero, e leva mais shows gratuitos ao público durante os dias de folia

O Governo do Estado montou um palco, voltado para o Carnaval, a poucos metros do principal polo da festa promovida pela Prefeitura do Recife: o Marco Zero. Segundo a Secretaria Estadual de Cultura, o palco "Pernambuco Meu País" é voltado apenas para artistas pernambucanos e começa a ter ativações nesta sexta-feira (21), com shows de Lia de Itamaracá e Almir Rouche.

PALCO PERNAMBUCO MEU PAÍS

O palco do governo do Estado foi instalado no jardim do Cais do Sertão. Segundo a presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Renata Borba, em entrevista ao portal G1, "o palco 'Pernambuco Meu País', no carnaval do Recife, foi criado, para acolher e difundir a cultura popular pernambucana", com apresentações durante o período da tarde, para não se chocar com a programação do Carnaval do Recife, promovido pela prefeitura.

Apesar de estar numa área que tradicionalmente abriga pontos de apoio da festa da prefeitura, a Fundarpe alega que houve uma reunião de alinhamento com vários agentes envolvidos, como os Bombeiros, a Polícia Militar e a Prefeitura do Recife, sanando eventuais problemas para instalação das estruturas de serviço da gestão municipal.

De acordo com a Fundarpe, os shows no palco "Pernambuco meu país" já começam nesta sexta-feira (21):

17h30 — Cortejo dos Bonecos Gigantes de Olinda, com Cia Brasil por Dança Adriana do Frevo, Orquestra Maestro Carlos e Orquestra Henrique Dias (saída em frente à Escola Técnica Estadual Porto Digital)

20h — Almir Rouche

21h — Lia de Itamaracá

22h — Siba e a Fuloresta

A programação para os demais dias de festa não foi divulgada.

JOÃO PAULO DEFENDE CARNAVAL CONJUNTO

Na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), o deputado estadual João Paulo (PT) saiu em defesa do palco montado pelo governo do Estado.

O deputado João Paulo Costa (PT) saiu em defesa da iniciativa do Estado, lembrando que o Marco Zero pertence à gestão estadual.

"Hoje vejo reclamar porque a governadora instalou um palco no Marco Zero, mas se ela quisesse faria muito maior, porque o espaço é do Estado. Com uma parceria, poderia ter um carnaval ainda muito maior se se juntar ao Governo do Estado e a prefeitura", defendeu o parlamentar, durante a instalação da Frente Parlamentar da Vitivinicultura e Enoturismo.

O parlamentar ainda lembrou a parceria que fez enquanto prefeito do Recife com o então governador Jarbas Vasconcelos (MDB), seu adversário político. "O ideal é que nossos governantes façam como eu e Jarbas fez, porque podem conviver. O que soube é que o espaço é para atividades mais pela manhã e à tarde, horário que não tem nada no palco do Recife. Acho que podem se somar ao invés de brigar", declarou.