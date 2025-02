Horóscopo, 19/02/2025: mantenha a mente aberta para suas metas profissionais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com o último dia da lua cheia, os atros apontam um momento especial e propício para avançar nas questões profissionais e financeiras

Nesta quarta-feira (19), vale a pena manter o coração e a razão focados no trabalho, pois o horóscopo aponta possibilidade de promoção para diversos signos. Além disso, bolsos cheios também podem vir por aí.



ÁRIES

Hoje é o último dia da Lua Cheia, mas seu pique estará nas alturas e você vai se mexer para atingir seus propósitos, principalmente se eles dizem respeito ao seu bolso. De acordo com os astros, você tende a mergulhar fundo em seus interesses e dará o seu melhor no trabalho. A paixão segue vibrante.

COR: AZUL

PALPITE: 30, 39, 48

TOURO

A Lua vai jogar no seu time e promete um dia topzera para firmar bons acordos, contratos e alianças, sobretudo no trabalho. Aliás, é bem capaz de receber apoios ou conselhos valiosos hoje, só não convém baixar a guarda ao anoitecer, quando tretas e conflitos podem rolar, incluindo no amor.

COR: VIOLETA

PALPITE: 49, 31, 50

GÊMEOS

Pode ter um dia bem produtivo na vida profissional, ainda mais se focar nas tarefas que já estão em andamento e não perder tempo com outras coisas. À noite, tensões e cismas podem aflorar e provocar preocupações, por isso, não esquente tanto a cabeça. O amor vai pedir mais atenção.

COR: PRETO

PALPITE: 58, 59, 13

CÂNCER

Sonhando em subir de posto no trabalho, caranguejinha? Então aproveite para mostrar o que sabe porque hoje você vai contar com ideias férteis, talento e criatividade abundante para se destacar. Agora, as melhores vibes devem marcar presença no amor, onde a sintonia estará tinindo.

COR: VERDE-CLARO

PALPITE: 61, 07, 16

LEÃO

O trabalho deve fluir bem ao longo do dia e quem tem uma atividade autônoma pode receber um bom apoio, inclusive de parentes e pessoas próximas. Já à noite, seu temperamento tende a ficar mais imprevisível e esquentadinho: maneire nas reações pra não provocar torta de climão com a família e no amor.

COR: VERDE-ESMERALDA

PALPITE: 24, 04, 15

VIRGEM

Hoje você deve mandar muito bem nos contatos e suas relações pessoais e profissionais vão ficar favorecidas, minha consagrada! Com seu dom para argumentar e convencer no modo turbo, tudo indica que vai sair no lucro. O astral tende a ficar instável e desavenças podem vir à tona, ainda mais nas amizades e na paixão.

COR: AMARELO

PALPITE: 45, 21, 36

LIBRA

Os interesses materiais vão concentrar suas atenções nesta quarta e você tem mais é que aproveitar as vibes da Lua na Casa da Fortuna para incrementar seus ganhos, bebê! O momento é ideal para faturar com suas ideias e iniciativas, mas aja rápido e vá logo atrás dos seus interesses. Os assuntos do coração também vão inspirar cuidados.

COR: BRANCO

PALPITE: 47, 02, 11

ESCORPIÃO

Suas qualidades ficam em evidência e serão seus grandes trunfos para progredir profissionalmente, mas ligue o radar e tente pegar mais leve do final da tarde em diante, pois a paciência não será seu forte.. No romance, as diferenças podem falar mais alto.

COR: CINZA

PALPITE: 42, 17, 53

SAGITÁRIO

Hoje há tendência de se recolher e você terá mais vontade de ficar na sua e no seu canto, sem dar muito papo para os outros. Se sentir necessidade de pegar mais leve no trabalho, faça umas pausas e diminua o ritmo nas atividades mais desgastantes. No amor, procure ser mais paciente.

COR: LILÁS

PALPITE: 14, 41, 08

CAPRICÓRNIO

Por influência das estrelas, tende a mostrar mais desenvoltura nos contatos e vai se valer de uma dose extra de carisma. Mas aproveite logo essa canja dos astros porque o clima vai mudar ao anoitecer e nem tudo pode fluir como espera, principalmente na vida amorosa.

COR: BRANCO

PALPITE: 50, 53, 59

AQUÁRIO

Hoje você vai contar com ótimas perspectivas na carreira e deve ganhar mais visibilidade graças aos seus dons e competências.. Há boas chances de conseguir vitórias importantes e, de quebra, os astros também revelam que melhorias salariais podem estar no pacote. Mas convém redobrar a cautela à noite, quando perrenguinhos vão rondar o amor.

COR: CEREJA

PALPITE: 52, 19, 18

PEIXES

Os interesses profissionais vão ficar protegidos e boas novidades estão previstas para quem procura emprego: pode pintar oportunidade em uma empresa de fora. Na paixão, há sinal de surpresas deliciosas, mas convém ir com calma à noite, pois tretas ou desencontros não estão descartados.

COR: MAGENTA

PALPITE: 18, 36, 48