No RioMar, Cidade Seu Carnaval deve atrair mais de 600 mil foliões em busca de serviços

A estrutura montada no Shopping RioMar é voltada para o público carnavalesco, com atividades como customização de abadás e venda de fantasias

Já está em funcionamento no RioMar Recife, na Zona Sul, a Cidade Seu Carnaval, que ocupa mais de 2,5 mil metros quadrados no piso L3 do shopping e fica disponível até a terça-feira de Carnaval.

O espaço oferece diversos serviços para o público carnavalesco, como troca de abadás, customização, venda de fantasias e uma maquete interativa com o trajeto dos trios elétricos do Galo da Madrugada, além da localização dos camarotes do bloco.

A Cidade Seu Carnaval é temática e reúne lojas oficiais de prévias, blocos, camarotes e festas indoor. Os foliões podem adquirir ingressos para as festas do Carnaval por meio das plataformas Ingresso Prime e Evenyx, além de retirar abadás para os eventos. No total, mais de 100 mil abadás serão entregues até o fim da festa.

O local ainda oferece opções para personalização de abadás, adereços e fantasias criadas por artesãos locais. Serviços de maquiagem e cabelo também estão disponíveis para quem deseja se preparar para as festas.

Turismo

A Cidade Seu Carnaval funciona como um ponto de apoio para os turistas, oferecendo informações sobre os principais eventos e atrações do Carnaval do Recife e Olinda. No ano passado, mais de 600 mil pessoas foram atendidas no espaço.

O funcionamento da Cidade Seu Carnaval seguirá os horários de operação do Shopping RioMar Recife durante todo o período de Carnaval.