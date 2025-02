Palácio do Comércio espera 600 por dia foliões no Camarote Marco Zero, no Recife Antigo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O tradicional Palácio do Comércio de Pernambuco, um dos edifícios mais simbólicos no centro histórico do Recife, volta a ser palco do Camarote Marco Zero na edição de 2025 do Carnaval. Com uma estrutura de 2 mil metros quadrados e uma vista privilegiada para o principal palco da folia recifense, o espaço promete oferecer conforto, segurança e experiência exclusiva, com buffet do Barchef, para cerca de 600 foliões por dia durante o Carnaval.

Além do open bar premium e atrações internas, o camarote contará com lounges dedicados ao descanso dos foliões, segurança privada e acesso facilitado pela Rua do Bom Jesus, um dos pontos históricos mais importantes da cidade.

"Estamos com todas as licenças e alvarás necessários para que o prédio receba os foliões com segurança. Fizemos as intervenções necessárias para o Carnaval, já que o prédio já seguia com condições aptas para funcionamento", diz o presidente da Associação Comercial de Pernambuco, Tiago Carneiro.

Impacto econômico e expectativa do comércio

O Carnaval do Recife é um dos mais procurados do País, atraindo milhões de turistas e impulsionando a economia local. Segundo dados da Fercomercio - PE, em 2024, a festa reuniu 3,4 milhões de foliões, e para 2025 a expectativa é de 3,5 milhões. O aumento da demanda resultará em 200 voos extras para a cidade e uma ocupação hoteleira estimada em 97%. Além disso, aproximadamente 57 mil empregos temporários serão gerados, e o comércio pode faturar até R$ 2,5 bilhões no período.

Os ingressos para o Camarote Marco Zero – Edição 2025 já estão à venda, a partir de R$ 350,00, nos stands de venda da Ingresso Prime nos Shoppings Recife e RioMar e no site oficial: www.camarotemarcozero.com.br.