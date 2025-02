Primeira batalha de graffiti de Pernambuco reunirá 72 artistas no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com entrada gratuita, evento reúne talentos da arte urbana para disputar prêmios em nove categorias. Os vencedores serão premiados com R$ 1 mil

Nos dias 22 e 23 de fevereiro, o Compaz Atriz Leda Alves, no bairro do Pina, será o palco da Recife Street Mangue, a primeira batalha de graffiti de Pernambuco.

O evento reunirá 72 artistas selecionados, que competirão em nove categorias diferentes. Além das disputas, o público poderá curtir shows do DJ KL Jay e da rapper pernambucana Bione, enquanto Dj Charles, Dj Renna e DC Seven comandam o som durante as batalhas, e o DJ Big toca nos intervalos técnicos.

“A arte urbana em Pernambuco está em ascensão, com o graffiti ganhando cada vez mais visibilidade, especialmente na capital. Reunir grandes artistas locais em uma competição dinâmica e interativa é muito significativo pra gente. A Recife Street Mangue chega para fortalecer esse movimento e ampliar o espaço para essa arte que transforma territórios”, destaca Leiry Lee, idealizadora e produtora da batalha ao lado de Azul de Barro.

Recife Street Mangue

Imagem de Compaz Leda Alves que será palco da Recife Street Mangue: primeira batalha de graffiti de Pernambuco - Vanessa Alcântara/PCR

No sábado (22), haverá duas rodas de conversa com o público para tratar dos temas dos festivais de arte urbana em Pernambuco e sobre o fomento da cultura Hip Hop e participação em editais culturais. Ainda nesse dia, haverá o showcase da DJ Kanada PX e o rolê gastronômico e musical.

Já a competição ocorrerá no domingo (23), com disputas ao longo do dia. O formato será em chave, com 8 artistas por categoria, totalizando 72 participantes em 9 categorias.

A seleção dos artistas foi realizada a partir de 175 inscritos, por uma curadoria formada pelos coletivos Point Bomb, Iputinga Sociocultural e Resgate Suas Cores.

Categorias

As categorias da competição incluem

Persona Jurassic,

Persona Relíquia,

Persona Expert,

Persona New Start,

Persona Flash,

Grapixo,

Bomb Relíquia,

Bomb Expert e

Wildstyle Relíquia

A avaliação dos duelos ficará a cargo de uma bancada de 8 jurados, sendo que quatro serão sorteados para cada disputa. Em caso de empate, o voto do público definirá o vencedor.

Os vencedores de cada categoria receberão uma premiação de R$ 1 mil. O tempo de disputa variará conforme a categoria: Personagem e Wildstyle terão 45 minutos para a execução das obras, enquanto as modalidades Bomb, Persona Flash e Grapixo contarão com entre 10 e 15 minutos. As pinturas serão realizadas sobre tecido de algodão cru, fixado em totens de madeira.

Inclusão e equidade na arte urbana

Além da competição, busca promover a diversidade e a equidade na cena da arte urbana, sem dividir as categorias por gênero, reforçando o papel do Movimento Hip Hop como uma ferramenta de transformação social.

"É com grande alegria que abrimos as portas do Compaz para a Recife Street Mangue. Este é o primeiro evento, mas esperamos que muitos outros venham, para valorizar ainda mais o talento dos nossos artistas locais e fortalecer a cena da arte urbana no estado, unindo graffiti, música e cultura de rua em um encontro inédito.

Estamos orgulhosos de apoiar esta iniciativa, que mostra o potencial transformador do Movimento Hip Hop", destaca o secretário de Cidadania e Cultura de Paz, Túlio Arruda.

Programação completa

Sábado (22 de fevereiro)

Papo de Arte e Rua – Auditório do Compaz Atriz Leda Alves

14h00 – 16h00: Festivais de Arte Urbana em Pernambuco – Marcela de Castro, Mich, Pedro Mont, Amanda Florêncio, Pejota, Michelle Monteiro, Pedro Stilo

16h20 – 18h00: Fomentando o Hip-Hop: Projetos e Editais – DJ Big, DJ Renna

Parque dos Caranguejos

18h30 – 21h00: Showcase DJ Kanada PX + Rolê Gastronômico e Musical no Restaurante Parque dos Caranguejos

Domingo (23 de fevereiro)

Batalha de Graffiti

Compaz – Área Externa