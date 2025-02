Raquel Lyra anuncia homenageados do Carnaval de Pernambuco 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em encontro cultural no Palácio do Campo das Princesas, a governadora Raquel Lyra e a sua vice, Priscila Krause, anunciaram, nesta quarta-feira (19), os grandes homenageados do Carnaval de Pernambuco 2025. Capiba (in memoriam), Almir Rouche, Dona Nira e Mestra Ana Lúcia receberam das mãos das gestoras troféus em reconhecimento às suas contribuições para as tradições culturais do Estado. O evento contou com a presença de autoridades e representantes da cultura.

“Pernambuco respira cultura e é ela que nos faz diferente de qualquer outro lugar do mundo. Estamos aqui levantando o nome de quem leva o nosso Estado para todos os cantos desse país. Para nós, é uma honra poder trabalhar junto com essas personalidades, estamos nos bastidores abrindo os palcos para que eles possam estar neles nos enchendo de orgulho. É muito bom ver que as tradições seguem de geração em geração e elas estão aqui firmes defendendo o seu legado”, destacou Raquel Lyra.

ESCOLHA DOS HOMENAGEADOS

Para a secretária de Cultura do Estado, Cacau de Paula, a escolha dos homenageados reforça a força da cultura popular, algo que é uma premissa essencial da gestão estadual. “Sabemos que escolher apenas quatro nomes é uma missão difícil, pois são muitas as pessoas que poderiam estar aqui hoje representando a nossa rica tradição cultural. Esta seleção reflete de maneira fiel a importância de locais e trajetórias fundamentais para a história do nosso Carnaval”, enfatizou.

Cada um dos homenageados representa uma das mais emblemáticas expressões da cultura de Pernambuco. O frevo é imortalizado na obra de Capiba (in memoriam), um dos maiores compositores do gênero; enquanto o cantor Almir Rouche é um verdadeiro embaixador do ritmo, levando a música pernambucana para diversas partes do mundo.

Dona Zezita Barbosa, viúva de Capiba, esteve no evento recebendo a homenagem. “Estou muito emocionada. Sempre lembrarei deste dia inesquecível”, comentou. O cantor Almir Rouche também externou o sentimento da noite. “Depois de 38 anos de carreira, passa um filme na cabeça. Eu não escolhi a música, ela que me escolheu. Hoje é um dia muito emocionante”, externou.

TRADIÇÃO CELEBRADA

A tradição do maracatu foi representada por Dona Nira, uma brincante de 89 anos de idade e costureira do Maracatu Estrela de Ouro de Aliança. Já a Mestra Ana Lúcia, líder do Pastoril Estrela de Belém e do Acorda Povo, é reconhecida por sua contribuição ao pastoril e ao coco, além de ser Patrimônio Vivo de Pernambuco.

Para Dona Nira, este é o reconhecimento de uma trajetória marcada por anos de dedicação. “São muitos anos trabalhando com o maracatu. Estou me sentindo muito realizada por esse momento que eu nunca esperei viver”, declarou. Por fim, a Mestra Ana Lúcia agradeceu a honraria recebida. “Eu trabalho há 69 anos carregando essa bandeira. Sem essa cultura, eu não posso viver”, disse.

O Carnaval de Pernambuco é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura, da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), da Secretaria Estadual de Turismo (Setur-PE) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).