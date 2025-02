Assaí espalha esculturas do Galo da Madrugada pelo Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Esculturas do Galo estarão expostas para fotos gratuitas até o dia 10 de março em lojas da rede atacadista ao longo da Região Metropolitana do Recife

Pela primeira vez, o Assaí Atacadista será patrocinador oficial do Galo da Madrugada, o maior bloco de Carnaval do mundo e um dos maiores símbolos da cultura pernambucana. Além do patrocínio, a companhia promoverá diversas ativações para aproximar ainda mais a marca do público pernambucano. Esculturas do Galo estarão expostas para fotos gratuitas até o dia 10 de março nas lojas do Assaí na Grande Recife (Avenida Recife, Benfica e Boa Viagem), além de Olinda, Paulista e Camaragibe, celebrando o espírito carnavalesco.

"Patrocinar o Galo da Madrugada é uma forma de homenagear uma das manifestações culturais mais emblemáticas do Brasil. Além disso, acreditamos que as tradições desempenham um papel fundamental no fortalecimento da identidade regional e na movimentação da economia local. Nossa parceria inédita com o Galo reforça a proximidade que buscamos todos os dias com os(as) nossos(as) clientes", comenta Daniele Motta, Diretora de Marketing Regional do Assaí Atacadista.

SERVIÇO

Exposição Esculturas Galo da Madrugada – Lojas Assaí

Assaí Avenida Recife

Endereço: Av. Recife, Nº 5777 - Jardim São Paulo - Recife/PE

Horário de funcionamento: de segunda à sábado das 7h às 22h, domingos e feriados das 7h às 20h

Assaí Benfica

Endereço: Rua Benfica, 715 – Madalena - Recife/PE

Horário de funcionamento: de segunda à sábado das 7h às 22h, domingos e feriados das 7h às 20h

Assaí Boa Viagem

Endereço: Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 1818 – Recife/PE

Horário de funcionamento: de segunda à sábado das 7h às 22h, domingos e feriados das 7h às 20h

Assaí Olinda

Endereço: Av. Pres. Kennedy, 2800 – Peixinhos – Olinda/PE

Horário de funcionamento: de segunda à sábado das 7h às 22h, domingos e feriados das 7h às 20h

Assaí Paulista

Endereço: Rodovia BR 101, 5.800 - Artur Lundgren – Paulista/PE

Horário de funcionamento: de segunda à sábado das 7h às 22h, domingos e feriados das 7h às 20h

Assaí Camaragibe

Endereço: Avenida Doutor Belmino Correia, 681 - Centro – Camaragibe/PE

Horário de funcionamento: de segunda à sábado das 7h às 22h, domingos e feriados das 7h às 20h