Desfile dos Bonecos Gigantes de Olinda vai homenagear Zé Puluca, boneco de Bom Conselho; conheça

Zé Puluca desfila há 10 anos no Agreste, numa referência a José Duarte Tenório, destacado maestro e compositor; Evento ocorre na Terça-feira Gorda

Uma das mais conhecidas tradições do Carnaval de Pernambuco, o Desfile dos Bonecos Gigantes de Olinda divulgou novidades da sua 36ª edição em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (20), revelando o seu grande homenageado: Zé Puluca, uma tradicional manifestação de Bom Conselho, no Agreste.

O desfile ocorre na Terça-Feira Gorda (04/03), contando com 100 bonecos gigantes produzidos por 200 bonequeiros.

Os novos personagens serão revelados apenas no dia do evento, embora se especule a volta do boneco de Donald Trump, presidente dos EUA. "Nós trabalhamos com o popular", resumiu Botelho, sobre o tema.

Zé Puluca

Já o Zé Puluca, que desfila há 10 anos no Agreste, é uma referência a José Duarte Tenório, um destacado maestro e compositor local, autor de mais de 200 composições que abrangem gêneros como frevo, marchas, samba e canções religiosas.

Estandartes de blocos de Olinda na coletiva do 36º Desfile dos Bonecos Gigantes de Olinda - LUIZ FESARI/BLOG FAMAMAX Boneco da Tarde esteve presente na coletiva do 36º Desfile dos Bonecos Gigantes de Olinda - LUIZ FESARI/BLOG FAMAMAX

Devido à localidade do homenageado, desfiles também serão realizados em Bom Conselho e Santa Cruz do Capibaribe, no Sertão.

"A homenagem está baseada no trabalho e na dedicação que essas pessoas têm com suas cidades. Eles nos convidam para visitá-los, e nós nos sentimos honrados em aceitar. É uma troca, um intercâmbio cultural. Isso nos proporciona crescimento e fortalecimento tanto para a cultura local quanto para a do estado e da cidade", diz Silvio Botelho, ao JC.

"Às vezes, essa troca vem na forma de um conselho amigo, com alguém perguntando: 'Por que não homenagear tal pessoa?' E então a homenagem acontece", justificou.

Bonecos do interior

Representante do Zé Puluca, Carlos Alberto foi o primeiro a levar um boneco gigante para Bom Conselho. Ele avalia que "a homenagem de um evento da grandiosidade do Encontro de Bonecos Gigantes é algo extraordinário, algo memorável."

"É uma oportunidade de mostrar a rica diversidade da cultura de Pernambuco, né? No interior do estado, não temos apenas o Zé Puluca. Há também a Mulher da Sombrinha, além dos meus bonecos gigantes, Zé Pereira e Vitalina. Tem ainda os bonecos do Mestre Jaime. Ou seja, a cultura dos bonecos gigantes em Pernambuco é extremamente diversa", disse.

A Vaidosa completa 30 anos

Edmilson Nascimento, presidente do TCM A Vaidosa, de Olinda - LUIZ FESARI/BLOG FAMAMAX

A coletiva foi também marcada por uma pequena demonstração do Carnaval de Olinda, representado pelos clarins, passistas, pelo bloco Menino da Tarde, A Vaidosa, que está completando 30 anos, e muitos outros ícones que fazem do evento um dos mais aguardados do calendário carnavalesco brasileiro.

"A Vaidosa foi fundada em 6 de fevereiro de 1995. Inicialmente, a ideia era criar uma boneca diferente, com tranças, piercing e a cintura à mostra, mas ela acabou ganhando uma projeção muito grande. Hoje, dizemos que a Vaidosa representa todas as mulheres que se identificam com ela", disse Edmilson Nascimento, presidente da TCM A Vaidosa.

"Há 30 anos A Vaidosa desfila, e este ano estamos organizando sua festa de aniversário. Nesta quinta-feira, inclusive, teremos uma roda de conversa com mulheres, e no próximo sábado, dia 22, sairemos da sede da Pitombeira, às 16h", concluiu.

Estiveram presentes o primeiro secretário da Câmara Municipal de Olinda, vereador Jesuíno; a superintendente do IPHAN; o jornalista Álvaro Lopes, companheiro de Gilberto Sobral (homenageado do Carnaval de Olinda com o título de Memória Viva); Maestro Forró; André Botelho; a secretária executiva de Cultura de Pernambuco, Yasmim Neves; a representante da senadora Teresa Leitão; além de vários carnavalescos que reverenciaram Silvio Botelho.