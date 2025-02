Horóscopo, 20/02/2025: Energias perfeitas para você sacudir a poeira e dar a volta por cima

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A lua, um dos principais elementos do horóscopo, se apresenta de maneira generosa e garante bonanças na vida de muitos signos, elevando as novidades na vida pessoal e trazendo uma ótima quinta-feira para você.

ÁRIES

Você vai quintar com as energias animadas da Lua, que muda de cenário nas primeiras horas da manhã, anunciando novos horizontes. A vontade de sair da sua zona de conforto e se aventurar deve falar mais alto. Nos assuntos do coração, mostre mais jeitinho e diplomacia.

COR: AZUL-ESVERDEADO

PALPITE: 14, 49, 04

TOURO

Transformações estão no cardápio do dia, mas não faltará disposição para dar uma guinada na vida. O desejo de crescer pode ser a semente para começar um empreendimento ou negócio promissor. Na paixão, seu lado sensual e envolvente vai ficar em evidência e você tem tudo para arrasar.

COR: BRANCO

PALPITE: 34, 20, 43

GÊMEOS

O que fizer em comum acordo com os outros pode frutificar com mais facilidade e até as atividades no trabalho devem deslanchar se forem envolvidas pelo espírito de equipe. Mas, bagacinhas e contrariedades podem atrapalhar seus interesses à tarde. No amor, um clima de união deve reinar.

COR: PRETO

PALPITE: 43, 25, 19

CÂNCER

Você vai quintar de bem com a vida e com as energias generosas da Lua em seu paraíso, mas logo ela avisa que os deveres do trabalho podem pegar no pé. Talvez tenha que encarar novos compromissos e responsabilidades. No amor, o dia começa maravigold e sua seducência vai chamar atenção, só que instabilidades podem rondar à tarde.

COR: ROSA

PALPITE: 38, 02, 20

LEÃO

Você pode ganhar elogios da chefia no trabalho e deve marcar presença em todo canto. A vida amorosa estará repleta de estímulos, mas não baixe a guarda na parte da tarde, pois o tempo vai fechar e há tendência de nutrir preocupações, sobretudo com assuntos de dinheiro e amizades.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 22, 04, 31

VIRGEM

Se depender da Lua, você vai quintar com novidades e tende a centrar suas energias nos assuntos domésticos e familiares. Agora, se a meta é priorizar o trabalho, você deve render bastante e chamar atenção da chefia. No amor, tenha mais filtro nas palavras e evite discussões.

COR: AMARELO

PALPITE: 18, 52, 46

LIBRA

As demandas no trabalho vão pegar no pé e pode dar ruim para quem fizer corpo mole. As finanças também vão exigir cautela e será preciso todo autocontrole para não torrar o suado dinheiro que ganha, Por outro lado, o clima ficará super estimulante à noite nos assuntos do coração.

COR: VIOLETA

PALPITE: 06, 44, 53

ESCORPIÃO

Você vai quintar ligada nos interesses materiais: pode se deparar com boas oportunidades de lucros, mas terá que agir com disciplina e sabedoria para não torrar tudo o que ganhar. A boa notícia é que hoje você pode se livrar de preocupações antigas e os parentes vão dar todo apoio para suas decisões. Na paixão, há sinal de atração de pele e sedução intensa.

COR: PRATA

PALPITE: 38, 11, 54

SAGITÁRIO

Seus dons e talentos estarão em evidência e devem favorecer suas conquistas, mas bora correr atrás e agir rápido porque o astral vai patinar no período da tarde. Já a noite será perfeita para os assuntos do coração, a sintonia pode bater forte e aumentar a química.

COR: PINK

PALPITE: 06, 51, 15

CAPRICÓRNIO

Altos e baixos vão rolar e nem tudo pode fluir do jeito que você espera, bebê! A Lua ingressa em seu inferno astral e deixa seu comportamento mais introvertido, o que tende a afetar as relações em geral. Talvez não seja fácil interagir com os outros e você pode passar a imagem de uma pessoa distante, inclusive nos assuntos do coração.

COR: AZUL

PALPITE: 07, 11, 20

AQUÁRIO

O dia começa com boas novas da Lua e ela garante que hoje você vai se destacar. Seu espírito de liderança se fortalece e deve favorecer seu sucesso, sobretudo no trabalho. Já na parte da tarde, não convém se empolgar muito com a promessa de dinheiro fácil. Na paixão, aposte no companheirismo.

COR: AZUL-TURQUESA

PALPITE: 05, 13, 31

PEIXES

Hoje suas ambições ganham asas e você vai pensar bem mais em progredir na carreira.Porém, disputas e concorrências podem ficar mais acirradas no trabalho. Ainda bem que o clima deve ficar mais sussa após esse período e você pode recuperar a paz que tanto valoriza nos assuntos do coração.

COR: CINZA

PALPITE: 04, 22, 58