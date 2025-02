Paixão de Cristo de Nova Jerusalém abre seleção para figurantes: veja como participar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Homens e mulheres de diversas idades podem se candidatar para atuar no maior teatro ao ar livre do mundo, como soldados, discípulos, e outros papéis

Quem tem 18 anos ou mais e gostaria de viver uma experiência teatral no maior teatro ao ar livre do mundo pode se candidatar a atuar como figurante do espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém que acontecerá de 12 a 20 de abril deste ano.

A Sociedade Teatral de Fazenda Nova, entidade realizadora do evento, selecionará homens e mulheres nesta sexta-feira (21), a partir da 8h, na cidade teatro localizada em Fazenda Nova, distrito do município do Brejo da Madre de Deus.

Como participar da seleção

Os interessados devem comparecer ao local com cópia do RG, CPF, carteira profissional, comprovante de residência e uma foto 3x4. Serão selecionados candidatos de ambos os sexos e de idades variadas que, na encenação, participarão fazendo papéis de soldados, discípulos, homens e mulheres do povo.

Na sua maioria, os selecionados são moradores de Fazenda Nova e municípios vizinhos que sobem aos palcos com artistas de renome nacional e o elenco pernambucano.

Representando as multidões que compõem as cenas, a participação dos figurantes contribui para a grandiosidade e realismo da encenação que reúne cerca de 50 atores e aproximadamente 400 figurantes.

“A realização do um espetáculo dessa magnitude não seria possível sem o envolvimento da comunidade na produção. Muitos estão conosco há décadas e se orgulham da participação por reconhecer a importância da Paixão de Cristo para o município e para Pernambuco”, afirma Robinson Pacheco, presidente da Sociedade Teatral.

Imagem de figurantes da Paixão de Cristo, que seleciona homens e mulheres para participar do espetáculo - KIKE TAVARES

No espetáculo, também participam como figurantes hóspedes da Pousada da Paixão, que funciona dentro da cidade teatro. Esses hóspedes adquirem os pacotes do turismo interativo que inclui hospedagem de dois dias e duas noites, com pensão completa e participação opcional no espetáculo como figurantes.

Na temporada de 2025, o papel de Jesus será interpretado pelo ator José Loreto, enquanto Letícia Sabatella dará vida a Maria. Leopoldo Pacheco assumirá o papel de Pilatos e Werner Schünemann interpretará o Rei Herodes ao lado de Luana Cavalcante como a Rainha Herodíades.

Os ingressos já podem ser adquiridos no site novajerusalem.com.br em até 12x nos cartões de crédito.