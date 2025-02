Rec-Beat 2025: Confira a programação completa do festival

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Festival Rec-Beat divulgou nesta quinta-feira (20) a programação completa da edição de 2025, que conta com quatro dias de apresentações, indo do sábado de Zé Pereira, 1º de março, até a terça-feira de Carnaval (4), no Cais da Alfândega, no Bairro do Recife.

Entre as novidades da grade na íntegra, estão Banda Uó, Tássia Reis, Getúlio Abelha, Yago O Próprio e Carla Alves, do brega pernambucano. Eles se juntam a nomes já divulgados, como Duquesa, Os Garotin e Mago de Tarso. Confira a grade completa no final da matéria.

"A programação do Rec-Beat deste ano segue firme no conceito curatorial do festival construído e consolidado ao longo dos anos. É um lineup que traz frescor, originalidade e diversidade, onde mais de 50% das atrações são mulheres", diz Gutie, diretor do festival, ao JC.

"Há no Rec-Beat um olhar atento ao que acontece nas regiões periféricas, localmente, do Brasil e de países afro-ibero-americanos, com uma atenção especial para o continente africano. É uma programação plural, com predomínio de novidades, de apostas do festival, sem esquecer a tradição, que está presente."

Destaques

Imagem de Getúlio Abelha - LUAN MARTINS/DIVULGAÇÃO Imagem de Gleeson Paulino - GLEESON PAULINO/DIVULGAÇÃO Imagem de Crizin da ZO, atração Rec-Beat 2025 - REGIS BEZERRA/DIVULGAÇÃO

A Banda Uó, formado por Davi Sabbag, Mateus Carrilho e Candy Mel, faz um retorno aos palcos depois de despontar como um dos principais grupos a explorar a interseção entre funk e pop no início da década passada.

Tássia Reis, uma das mais importantes vozes do rap brasileiro, traz uma sonoridade rica e cheia de camadas em seu som. Outro nome do rap nacional presente no festival este ano é o rapper Yago Oproprio.

O projeto paulista Crizin da Z.O., formado pelos músicos Cris Onofre, Danilo Machado e Marcelo Fiedler, é um dos destaques da escalação este ano.

Ao lado deles, está o projeto projeto conceitual Maria Esmeralda formado por Cravinhos, Thalin, VCR Slim, iloveyoulangelo e Pirlo propõe uma mistura de rap e MPB a partir de uma estética que une uma estética vintage com beats contemporâneos.

Duquesa, por sua vez, tem injetado frescor no hip hop com sua versatilidade e mostra personalidade em diferentes estilos e flows. O projeto conceitual Maria Esmeralda formado por Cravinhos, Thalin, VCR Slim, iloveyoulangelo e Pirlo propõe uma mistura de rap e MPB

Completam o lineup nomes como Os Garotin com seu balanço inspirado nos bailes black em um som cheio de groove que mistura MPB, rap, rock e soul music.

Cena pernambucana

Imagem de UANA - JOÃO ARRAES/DIVULGAÇÃO Imagem de Matheus de Bezerra - FLORA NEGRI/DIVULGAÇÃO Imagem de Carla Alves - EDUARDO VASCONCELOS/DIVULGAÇÃO

Em relação às movimentações da cena local, o Rec-Beat traz ao palco artistas pernambucanos. Este ano, estarão presentes no lineup o trapper Mago de Tarso, representante da geração do trap.

A diva do brega romântico recifense Carla Alves, ex-Banda Kitara, é outro nome confirmado na escalação e traz um repertório de hits que falam de amor, traições e outros sentimentos que os foliões apaixonados vão se identificar.

O jovem músico Matheus de Bezerra apresenta as vivências de um jovem suburbano falando de amor em meio à violência com um som que vai da MPB ao indie-rock.

E direto do bairro de Afogados, o grupo Afoxé Aganju Aseobá, leva um som que evoca a tradição nagô.

UANA, que lançou o álbum "Megalomania", parte do brega-funk para trazer um sabor próprio ao pop, com elementos que vão do house ao afrobeat, passando pelo funk paulista e R&B.

Internacional

O Rec-Beat trará seis atrações internacionais inéditas no Recife que traduzem o interesse em apresentar ao público artistas que reverberam a efervescência da musicalidade afrolatina e caribenha.

Este ano, receberá o duo Yudith Rojas & Niccole Meza e seu olhar contemporâneo do jazz e a harmonia vocal dos bailes cantados das colombianas do Enkelé.

Da África (e sua diáspora) se apresentarão artistas interessados no diálogo da música eletrônica com os diferentes estilos presentes no continente, como o kuduro e o afrobeat. A rapper e DJ ugandense Catu Diosis traz beats de graves marcados, sempre com um olhar afrocentrado em suas produções. Sua vinda tem o apoio do Consulado Geral da Alemanha no Recife.

Pongo, de Angola, chamada de "embaixadora do kuduro", tem um som que incorpora à música eletrônica elementos de pop, EDM, beats brasileiros e ritmos africanos.

Já Nídia, produtora e DJ afro-portuguesa de ascendência cabo-verdiana e guineense traz uma estética sonora de texturas musicais suaves em fusão com ritmos mais agressivos e acelerados pensados para a pista de dança. A apresentação conta com o apoio do Camões - Centro Cultural Português em Brasília.

Completa a escalação internacional deste ano a dupla belga Lander & Adriaan, que combinam sintetizadores digitais e sonoridades da dance music dos anos 1990 com a sofisticação da bateria jazzística.



Confira a programação:



1 de março - sábado

19h00 - DJ Boneka (PE)

19h30 - Carla Alves (PE)

20h40 - Mago de Tarso (PE)

21h50 - Yudith Rojas (Cuba) & Niccole Meza (Venezuela)

23h10 - Crizin da Z.O. (RJ)

00h30 - Yago Oproprio (SP)

2 de março - domingo

19h00 - GabNaja (PE)

19h30 - Afoxé Aganjú Aséobà (PE)

20h40 - Lander & Adriaan (Bélgica)

21h50 - Getúlio Abelha (CE)

23h10 - Catu Diosis (Uganda)

00h30 - Os Garotin (RJ)

3 de março - segunda

19h00 - DJ Vibra (PE)

19h30 - UANA (PE)

20h40 - Maria Esmeralda - Thalin, VCR Slim, Cravinhos, iloveyoulangelo, Pirlo (SP)

21h50 - Enkelé (Colômbia)

23h10 - Pongo (Angola)

00h30 - Banda Uó (GO)

4 de março - terça

19h00 - Camila Paz (PE)

19h30 - Matheus de Bezerra (PE)

20h40 - Baile do Mestre Cupijó (PA)

21h50 - Tássia Reis (SP)

23h10 - Nídia (Portugal)

00h30 - Duquesa (BA)