Resumo das novelas, 21/02: Lázaro entrega a Karina o anel de compromisso, em Quando Me Apaixono

No capítulo desta sexta-feira (21), que vai ao ar às 13h45, Josefina arruma confusão com a presa que comanda a ala onde se encontra

Esta sexta-feira garante uma série de tensões e descobertas nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

SBT/TV JORNAL

(13h45) Quando Me Apaixono



Antônio pede licença no seminário para pedir perdão a Regina e contar sobre os outros crimes que Josefina cometeu. Branca, que está na unidade psiquiátrica, vê Josefina e começa com ela uma amizade de conveniência. Josefina arruma confusão com a presa que comanda a ala onde se encontra. Ao ver o pai inconsciente, Renata começa a relembrar o dia em que se conheceram e o amor incondicional que nasceu entre eles.

Álvaro foge da cadeia. Depois de assaltar uma senhora ele vai a um bar e começa a beber. Lázaro entrega a Karina o anel de compromisso. Augusto vai ao hospital embora Renata tenha pedido a ele que não voltasse a procurá-la. Jerônimo pede a ele que vá embora e Renata o apoia. Ao sair, ele encontra Roberta e pede que a leve para longe do hospital. Renata, por sua vez, passa a noite cuidando de Regina. Isidro continua muito desconfiado de Roberta.

(21h05) A Caverna Encantada



Elisa pede aumento a Norma para se casar. Para que Anna entre na caverna sem bloqueios de Felipe e Lavínia, os amigos da garota os distraem. Pedro pinta a cara de André, fingindo que ele tem catapora, e diz que Pedro está contaminado. Isadora se veste com as roupas de Anna, e Lavínia, sem ver detalhes, cofunde Isadora com a rival.

Anna encontra uma flor brilhante na caverna. Elisa diz a César para que ele a peça em casamento. Dodô e Safira também desconhecem como a flor foi parar na caverna. Felipe, Rui, Pedro e André contraem catapora de verdade.

RECORD

(21h45) Gênesis



Herit tem uma triste surpresa. Judá sofre muito com a atitude tomada. Asenate dá uma boa notícia a José. O clima pesa entre Judá e Onã. Hira anuncia uma tragédia.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento



Érico defende Carlito de Rodolfo. Carlito exige que Érico se afaste. Beatriz incentiva Beto a estudar Cinema. Clarice permite que Bia trabalhe na novela. Sérgio confronta Onofre. Celeste pede ajuda a Eugênia para contatar Edu. Clarice pede autorização para Juliano para trabalhar na TV. Beto decide fazer um filme sobre o Gente Fina. Beatriz descobre que trabalhará com Bia na novela.

(19h40) Volta Por Cima



Osmar se acerta com Violeta. Marco inventa uma desculpa para Gerson. Jão afirma a Madalena que sente ciúmes dela com Matias. Gerson faz uma visita surpresa para Osmar e Violeta. Moreira consola Ana Lúcia. Osmar se anima ao saber que Jô o ajudou com o seu plano. Tati teme pela apresentação de Jin no programa de TV. Silvia tem uma conversa séria com Miranda.

Edson vai à casa de Neuza falar com Cacá. Jão dá seu depoimento para o documentário do Dragão Suburbano. Sidney ouve Madalena declarar seu amor por Jão para Cida, e conta para o amigo. Um antigo jardineiro da casa de Gerson fala com Marco sobre sua mãe. Edson faz um convite para Cacá.

(21h20) Mania de Você



Edinho orienta Rudá a procurar Mércia para saber a verdade sobre Molina. Rudá avisa aos companheiros de cela que não participará do plano de fuga. Gavião alerta Rudá para o perigo que ele corre se desistir da fuga. Berta pergunta a Evelyn se a jovem sabe por que Leidi pede dinheiro a Ísis.

Fátima se oferece para dar aula de música aos jovens da comunidade. Filipa decide ir à delegacia de madrugada confessar seu crime e inocentar Rudá. Rudá foge da prisão.