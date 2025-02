Almir Rouche, Lia de Itamaracá e mais: programação do palco 'Pernambuco meu País' inicia nesta sexta-feira (21)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O palcofoi montado pelo Governo do Estado e fica localizado no jardim do Cais do Sertão e terá programação durante todo o carnaval

O palco "Pernambuco Meu País" inicia com a programação pré-carnaval nesta sexta-feira (21), com atrações locais e shows até 22h.

A estrutura foi montada pelo Governo do Estado no Jardim do Cais do Sertão e vai contar com shows em todos os dias do carnaval, mas durante o período da tarde, para não se chocar com a programação do Carnaval do Recife, promovido pela prefeitura.

Programação desta sexta-feira (21) no palco Pernambuco Meu País

17h30 — Cortejo dos Bonecos Gigantes de Olinda, com a Cia Brasil por Dança Adriana do Frevo, Orquestra Maestro Carlos e Orquestra Henrique Dias (saída em frente à Escola Técnica Estadual Porto Digital)



20h00 — Almir Rouche



21h00 — Lia de Itamaracá



22h00 — Siba e a Fuloresta

Programação é organizada pela Fundarpe

presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Renata Borba, explicou que o palco "Pernambuco Meu País", durante o carnaval do Recife, foi criado com o objetivo de acolher e difundir a cultura popular pernambucana.

Embora o local esteja situado em uma área que tradicionalmente recebe pontos de apoio da festa municipal, a Fundarpe afirmou que houve uma reunião de alinhamento com diversos agentes envolvidos, como os Bombeiros, a Polícia Militar e a Prefeitura do Recife, para resolver possíveis questões relacionadas à instalação das estruturas de serviço da gestão municipal.

