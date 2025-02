Carnaval 2025 de Pernambuco terá dois palcos do Pernambuco Meu País voltados para a cultura popular

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Referência no Brasil, o Carnaval de Pernambuco anuncia novas iniciativas culturais para a folia de Momo de 2025, enaltecendo a cultura popular e a democratização da folia.

O projeto “Pernambuco Meu País”, realizado pela Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), contará com duas grandes estruturas, sendo uma na cidade de Olinda e outra no Recife, que inclusive foi alvo de polêmicas por ficar muito próximo ao polo municipal.

Palco

O "Pernambuco Meu País no Carnaval" visa a promoção da cultura popular do Estado e para o intercâmbio artístico com cantores e grupos de diversas regiões do País. A estrutura da capital foi montada no jardim do Museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife.

A programação é bastante diversificada e acontece entre os dias 21 e 23 de fevereiro, e 28 a 4 de março.

Já em Olinda, o palco foi montado na Praça do Carmo. Com grade de shows no período de 27 de fevereiro a 05 de março. Confira programação completa.

Durante o Carnaval também ocorrerão sete edições do "Cortejo Brincantes de Pernambuco", projeto cultural nas cidades de Olinda, Recife, Caruaru, Ipojuca, Arcoverde, Triunfo e Bezerros. Além disso, o Governo também deve prestar apoio em programações musicais nas quatro macrorregiões de Pernambuco.

“Nosso foco é democratizar ainda mais o acesso da população à Cultura. Para isso, estamos ampliando as frentes já bem sucedidas do Carnaval do ano passado, somando com a experiência e amplitude do festival Pernambuco Meu País”, afirma a secretária de Cultura do Estado, Cacau de Paula.

Para a presidente da Fundarpe, Renata Borba, fortalecer artistas, grupos e demais fazedores da cultura popular é um importante papel do poder público. “Seguimos com nosso forte incentivo aos fazedores da cultura popular, enaltecendo nossas raízes e tradições e trazendo a diversidade cultural do Carnaval de Pernambuco”, declara.

Cortejo Brincantes de Pernambuco

As edições serão grandes desfiles nas principais vias públicas das cidades com a presença de grupos culturais carnavalescos.

Entre as 60 atrações contratadas, estão: bonecos gigantes, papangus, afoxés, bois, caboclinhos, maracatus, ursos, caiporas, caretas, blocos carnavalescos de frevo e grupos percussivos.

A iniciativa contou com investimento de R$ 1,3 milhão e o trajeto será nos seguintes municípios:

Recife (21/02);

Caruaru (22/02);

Olinda (27/02);

Ipojuca (28/02);

Arcoverde (1º/03);

Triunfo (04/03);

Bezerros (04/03)

Carnaval Casa da Cultura



Ainda na semana pré-carnavalesca, de 24 a 28 de fevereiro vai ocorrer na Casa da Cultura, no Hall Central, uma programação especial. Gerenciado pela Fundarpe, o Carnaval Casa da Cultura conta com 18 artistas da cultura local.

Segunda-feira (24)

Bloco Lírico Sempre Feliz

Orquestra Imperial

Balé Andarilho

Terça-feira (25)

Orquestra de Frevo Revoltosa

Grupo Guerreiros do Passo

Orquestra Folia no Pé

Cia Trapiá de Dança

Quarta-feira (26)

Orquestra J. Júnior

Cia de Passistas de A a Z Ativo

Bloco Compositores e Foliões

Maracatu de Baque Solto Leão Coroado de Araçoiaba

Quinta-feira (27)

Orquestra Caxangá Ativo

Cia de Dança Frevança

Bloco Carnavalesco Lírico Eu Quero Mais

Ninho e Sua Orquestra Popular da Linha do Tiro

Sexta-feira (28)