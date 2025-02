Carnaval de Bezerros: prévias acontecem neste fim de semana; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Carnaval de Bezerros é um dos maiores e mais tradicionais do Agreste pernambucano. Desde o início do mês, diversas prévias acontecem na cidade.

A festa atrai milhares de foliões de diversas partes do Brasil. Neste fim de semana pré-carnaval, blocos, troças e bailes vão acontecer no município.

Sábado (22)

Neste sábado (22) acontece o 21º Baile Municipal de Bezerros, que ocorrerá no Clube Literário Rui Barbosa, no Bairro do Cruzeiro, a partir das 21h.

Entre as atrações confirmadas, estão:

Ciel Santos



Almir Rouche



Rafa Mesquita



Bateria Cabulosa



Orquestra Centenária Cônego Alexandre Cavalcanti

Os ingressos para o Baile Municipal estão disponíveis no site oficial do Carnaval de Bezerros ou no Point Card Bezerros, localizado na Rua Coronel Bezerra, no Centro da cidade.

Blocos

A animação toma conta das ruas da cidade também com os blocos de rua, que começam já no sábado e seguem até o domingo:

Bloco Troça Anaconservadora da Psicodelia

A concentração acontece às 14h na Rua Rufina Borba.

Bloco Acorda Bezerros

A concentração do bloco ocorre às 22h na Rua 15 de Novembro e a saída é apenas às 3h da madrugada.

Domingo (23)

Bloco Pior é Nada

O bloco se concentra na Rua Nestor César, ao lado do Açude de Toinho do Couro às 14h30.

Bloco Infantil Brincando de Ser Criança

O bloco, que é voltado para a criançada se concentra na Praça São Sebastião às 15h.

Carnaval de Bezerros

O carnaval oficial de Bezerros vai contar com atrações em seis polos de animação, distribuídos pelas principais ruas da cidade. São eles:

Polo Lucas Cardoso (QG do Frevo);



Polo Mestre J. Borges (Cultural),



Polo Mestre Lula Vassoureiro (Centenária);



Polo Ronaldo Souto Maior (São Sebastião);



Polo Zezé e Zezita (Forró do Papangu);



Polo Malvina Souto Maior (Espaço do Frevo).

A programação conta com nomes como Elba Ramalho, Xandy Avião, Dilsinho e Tayara Andreza.

