A dançarina, compositora e cantora de ciranda brasileira, Lia de Itamaracá, recebeu nesta sexta-feira (21) o título de Doutor Honoris Causa pelo UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau. A "rainha da ciranda", de 81 anos, foi titulada durante uma sessão no Auditório Capiba, localizado no Bloco C da Instituição de Ensino Superior. A cerimônia foi comandada pelo presidente do grupo Ser Educacional, mantenedor da UNINASSAU, Jânyo Diniz.

Nascida na Ilha de Itamaracá, Lia é um ícone que mantém viva, há décadas, a tradição da ciranda. Sua voz marcante e seu talento a tornaram reconhecida nacional e internacionalmente. “É com muito amor, carinho e muita dignidade que eu recebo essa homenagem maravilhosa. Esse é mais que um prêmio. O bom é que estou recebendo em vida. Tudo que fizerem por Lia de Itamaracá em vida é bom demais. Meu coração está batendo a mil. Muito obrigada”, disse Lia, bastante emocionada.

O título de Doutor Honoris Causa é concedido a personalidades que se destacam em suas atividades em prol da sociedade, da educação, das ciências, do empreendedorismo, das letras e das artes, ou que tenham prestado relevantes serviços à humanidade, à região ou ao país.

Lia de Itamaracá recebe título de Doutor Honoris Causa - Armando Artorni/Divulgação

De acordo com Jânyo Diniz, presidente do grupo Ser Educacional, esta é uma forma de reconhecimento não apenas da trajetória, mas também do compromisso com a valorização da cultura em suas mais diversas formas. “Nos reunimos nesta tarde para, mais uma vez, reverenciar o trabalho, a obra e a história de Lia de Itamaracá, essa mulher que nos ensina, com seu trabalho e legado, que preservar nossas tradições é manter viva a identidade do nosso povo”, ressaltou.

A reitora da UNINASSAU Recife, Nilzete Santiago, enfatizou a importância de Lia para toda a comunidade acadêmica. “A Lia é um ícone da cultura pernambucana, é patrimônio vivo de nosso estado. E nós, enquanto Instituição de Ensino, estamos honrados em poder conceder um título como esse, honraria máxima que a Instituição pode oferecer a uma figura que representa tão bem a nossa cultura”, pontuou.

Homenagens

Além da entrega do título de Doutor Honoris Causa para Lia, a cerimônia também contou com a entrega das Comendas Maurício de Nassau à Fábio Sotero, presidente da Associação dos Maracatus Nação de Pernambuco (Amanpe), e ao ator, bailarino e diretor da Escola de Frevo Maestro Fernando Borges, Otacílio Cabral.