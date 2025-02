Maestro Forró, Sambadeiras e Almério: confira programação do Pré-Carnaval de Caruaru neste fim de semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Edição do Pré-Carnaval Multicultural conta com sete polos espalhados pela cidade e mais de 50 atrações durante três dias de festas

A cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, realiza neste ano mais uma edição do Pré-Carnaval Multicultural, que conta com sete polos de animação e mais de 50 atrações.

A programação deste sábado (22) está repleta de atrações. Além da tradicional saída do Bloco da Sucata, haverá apresentações em seis polos diferentes, incluindo o Polo Maestro Aurino, novidade deste ano, dedicado exclusivamente a orquestras de frevo.

O Polo Maestro Aurino terá a presença das Orquestras de frevo Nova Euterpe, Frevo Mais e Maestro Budião. Já o Polo da Sucata, vai contar com shows de Maestro Forró, Almério, Sambadeiras e Nuwe.

Homenageados

Nesta edição, o guitarrista e compositor Paulo Rafael (in memoriam) e o maestro e professor Aurino serão os homenageados. Paulo Rafael, natural de Caruaru, foi um dos grandes nomes da guitarra nacional, com uma carreira marcada por parcerias com artistas como Alceu Valença, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Cássia Eller e Elba Ramalho.

Já o Maestro Aurino, referência da música caruaruense, atuou por décadas como professor e instrutor de bandas marciais na cidade.

Confira programação deste sábado (22)

O evento contará com atrações em diversos polos espalhados pela cidade. Confira os destaques da programação:

Polo Carlos Fernando (Estação Ferroviária)

22/02 – CaruFolia, Projeto Samba e Axé, Elifas Júnior 40 anos.



Polo da Sucata (Rua João Condé)

22/02 – Sambadeiras, Almério, Maestro Forró, Nuwe.

Polo da Inclusão (Rua dos Expedicionários)

22/02 – As Fulô, Banda Segnos, Kaká Kantarelli.

Polo Maestro Aurino (Banco do Brasil)

22/02 – Orquestras de frevo como Nova Euterpe, Frevo Mais e Maestro Budião.

Polo Eletrônico (Estação Ferroviária)

22/02 – Bloco Só Tem Doido Ano V, DJ Nino do Rap, DJ Suculenta, DJ Gibbs, DJ Skandaz

Polo Alternativo (Estação Ferroviária)

22/02 – Cigano Elétrico, Robson Estilozoz, Sangue de Barro, Alkymenia.

Circuito Aldo Teixeira (Avenida Rio Branco - Estação Ferroviária)

22/02 – Orquestra do Pezão, Boi Tira Teima, Orquestra Se Vira nos 30, Boi Surubim, Mestre Tetê de Omulú, Orquestra Frevo Arretado, Boi Nelore, Orí de Dança / Cap Olodum, Orquestra Mega Frevo Caruá, Pernas de Pau e Excesso de Bagagem (Trio Minhocão).

