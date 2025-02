Prefeitura de Paulista divulga lista de artistas para o Carnaval 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Festa de momo na cidade será entre os dias 1º a 5 de março e contará com atrações como: Almir Rouche, Raphaela Santos, Priscila Senna, Conde Só Brega

A Prefeitura do Paulista divulgou, nesta sexta-feira (21), a programação do Carnaval 2025 do município. A lista de artistas que comandarão a folia nos quatro polos distribuídos pela cidade, entre os dias 1º a 5 de março, está repleta de artistas da cultura pernambucana.

Entre os destaques apresentados Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Juventude de Paulista, estão: Almir Rouche, Raphaela Santos, Muído, Imagina Samba, Nosso Sentimento, Conde Só Brega, Nonô Germano, Priscila Senna, Zeca do Rolete, MC Tocha, Vitinho Polêmico, Noara Marques, Ylana Queiroga, Tayara Andreza, Christiano Diniz, Rogério Rangel, Banda Camelô e Patusco

Além dos shows, o Carnaval contará com a presença dos tradicionais Bonecos Gigantes e Blocos Líricos, que enriquecem a cultura popular e levam a magia da festa para as ruas.

Os foliões poderão aproveitar a festa em quatro polos de animação, cada um com uma proposta diferente para atender a todos os públicos. O Polo Janga será um dos principais pontos de concentração dos shows, enquanto o Polo Infantil Paineiras trará uma programação especial para as crianças.

Já o Polo Afro Indígena celebrará a ancestralidade e a diversidade cultural, e o Polo Carnamar oferecerá uma experiência única para quem quer curtir o Carnaval próximo ao litoral.

Com uma programação diversificada e a valorização da cultura pernambucana, o Carnaval de Paulista 2025 promete atrair um grande público e fortalecer ainda mais a tradição da festa na cidade. A expectativa é que o evento movimente a economia local e garanta muita diversão para moradores e turistas.

Carnamar

O Polo Carnamar promete uma experiência única no Carnaval de Paulista 2025, unindo festa, mar e tradição em um evento especial que celebra a folia em meio às belezas naturais da cidade. A programação começa cedo e conta com momentos inesquecíveis para os foliões que escolherem curtir o Carnaval em alto-mar.

A concentração acontece na prainha do Timbó, onde os participantes se reúnem para o início da barqueata, que parte em direção à Praia da Conceição. Na ocasião, as atrações musicais irão embalar os foliões, garantindo um dia inteiro de animação.