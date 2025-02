Pré-Carnaval: Recife tem ensaios e cortejos nas ruas nesta sexta-feira (21)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Faltando poucos dias para o Carnaval 2025, o Recife já conta com atrações culturais em diversos pontos do centro da cidade. No total, 36 atrações compõem a programação, com apresentações de frevo, maracatu, afoxé e caboclinho.

Confira o que acontece nesta sexta-feira (21).

Cortejo de cultura popular no Bairro do Recife

O Centro do Recife recebe mais uma edição dos cortejos de cultura popular, com a participação de diversas agremiações que preservam as tradições carnavalescas da cidade.

Os cortejos percorrem as ruas Moeda, Rio Branco e Bom Jesus, finalizando na Praça do Arsenal. As apresentações ocorrem entre os dias 21 e 23 de fevereiro, sempre das 18h às 20h.

Grupos participantes:

Troça Carnavalesca Mista Verdureiras de São José

Orquestra Girassol

Troça Carnavalesca Mista Estrela da Tarde

Cia AAZ

Balé Brilhart

Troça Carnavalesca Mista Bolachão de Beberibe

Cia de Dança Trapiá

Afoxé Oba Iroko

Afoxé Ogbon Obá

Afoxé Omin Sabá

Maracatu de Baque Solto Pavão Misterioso

Caboclinho União Sete Flechas de Goiana

Boi Mimoso da Bomba do Hemetério

Vaca Charmosa - Centro Leão do Norte de Cultura Popular

Ensaios de maracatu na Rua da Moeda

A partir das 19h, as nações Estrela Dalva, Nação Tupinambá e Leão da Campina realizam ensaio coletivo sob a direção de Lucas dos Prazeres. Esse será o último ensaio antes da apresentação geral de todas as nações de maracatu, marcada para o dia 26 de fevereiro no Marco Zero.

No total, 13 nações participam do evento, que tem direção artística de Lucas dos Prazeres e direção criativa de Deyse Leitão, Rubinho Petty e Fábio Sotero.

Nações de maracatu participantes: Cambinda Estrela, Encanto do Dendê, Porto Rico, Raízes de África, Encanto do Pina, Encanto da Alegria, Aurora Africana, Estrela Dalva, Nação Tupinambá, Xangô Alafin, Leão da Campina, Estrela Brilhante do Recife e Estrela Brilhante de Igarassu.

Acertos de marcha dos blocos líricos no Pátio de São Pedro

Os blocos líricos realizam seus tradicionais acertos de marcha como parte da programação pré-carnavalesca. O evento começa com um cortejo conduzido pelo Maestro Macaíba, que parte da Rua Nova às 17h em direção ao Pátio de São Pedro.

Durante a noite, oito blocos se apresentam ao som de orquestras de pau e corda.

Programação:

17h - Cortejo de blocos com Maestro Macaíba (Percurso: Rua Nova - Dantas Barreto - Pátio de São Pedro)

18h - Bloco Carnavalesco Lírico Edite no Cordão

18h30 - Bloco Flor do Eucalipto

19h - Bloco Carnavalesco Amantes das Flores

19h30 - Bloco Carnavalesco Lira do Carpina

20h - Bloco Carnavalesco Lírico Sempre Feliz

20h30 - Bloco Carnavalesco Misto Folguedos de Surubim

21h - Bloco Carnavalesco Misto Pierrot de São José

