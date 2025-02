Carnaval de Paulista terá Raphaela Santos, Conde, Nonô Germano e ImaginaSamba; veja programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Principal palco do carnaval de Paulista fica na praia do Janga. Outros três polos espalhados pela cidade receberão manifestações no período.

A prefeitura de Paulista anunciou neste sábado (22) a programação do Carnaval 2025. O principal palco da festa, instalado no bairro do Janga, receberá atrações como Raphaela Santos, ImaginaSamba, Nonô Germano, Tayara Andreza e Conde Só Brega.

As apresentações começam no sábado (1º) e seguem até a terça-feira (4). Antes dos shows, maracatus, bonecos gigantes e blocos líricos animarão o público, sempre a partir das 15h.

Além do Janga, o carnaval de Paulista terá mais três polos: o Carnamar, em Maria Farinha; o Afro Indígena, em Paratibe; e o infantil Paineiras, no centro da cidade. Todos eles terão atrações artísticas e culturais durante o período.

O calendário carnavalesco da cidade seguirá na quarta-feira de Cinzas e no domingo pós-Carnaval, com festas que reunião artistas como Priscila Senna, Almir Rouche e Ed Carlos. Veja a programação completa abaixo.

Polo Janga

Sábado (1º/3)

Zeca do Rolete

Ylana

Lili Trindade

Raphaela Santos

Domingo (2/3)

Rogério Rangel

Patusco

Nosso Sentimento

ImaginaSamba

Segunda-feira (3/3)

Maracatu Plugado

Eduardo Moreno

Nonô Germano

Tayara Andreza

Terça-feira (4/3)

Banca Camelô

Noara Marques

Conde Só Brega

Muído

Polo Infantil

O polo infantil do carnaval de Paulista, montado no Ecoparque das Paineiras, no centro, funcionará no domingo (16), a partir das 15h, e receberá shows de Tio Marquinhos, Geração Kids e Tonho e Tonha.

Polo Afro Indígena

O polo Afro Indígena será montado na Rua Orobó, em Paratibe, e terá programação na terça-feira de carnaval (4). A partir das 8h, o público poderá conferir apresentações de Zeca do Rolete, Afoxé Filhos de Xangô, Gabi do Carmo, orquestra de frevo e Anderson Ferrer.

Mais festa

Na quarta-feira de Cinzas (5), o carnaval de Paulista continua com o tradicional Bacalhau na Vara, a partir das 11h. A festa terá shows de Priscila Senna, Almir Rouche, Muído, Lili Trindade, Inove, Mil Milhas, Tentação, Vitinho Polêmico e Tocha.

O encerramento oficial do carnaval de Paulista será no domingo (16), no polo Carnamar, que fica na Prainha do Rio Timbó, em Maria Farinha. A partir das 8h, serão realizados passeios de barco seguidos de música ao vivo com Ed Carlos e DJs.