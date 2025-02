Corrida de Bonecos Gigantes em Olinda tem empate em duas categorias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A 22ª edição da tradicional Corrida de Bonecos Gigantes de Olinda reuniu uma multidão de moradores, visitantes e turistas nas ladeiras do Sítio Histórico neste sábado (22). Duas das três categorias do evento terminaram empatadas.

A largada foi o Mercado da Ribeira, de onde os corredores deveriam correr até a frente da sede da prefeitura de Olinda, onde estava posicionada o ponto de chegada. A distância do percurso era de 260 metros.

Os participantes se dividiram em três categorias: Pesada (com bonecos de até 20 quilos), Leve (com até 15 quilos) e Mascote, destinada aos personagens dos times de futebol — neste ano, essa etapa foi exclusiva para mulheres.

Corrida de Bonecos Gigantes de Olinda 2025 - Arquimedes Santos/Divulgação Corrida de Bonecos Gigantes de Olinda 2025 - Arquimedes Santos/Divulgação Corrida de Bonecos Gigantes de Olinda 2025 - Arquimedes Santos/Divulgação

O vencedor da categoria Pesada, a principal do evento, foi o artista plástico William Henrique Costa, que conquistou o título pelo sétimo ano consecutivo. Ele recebeu o prêmio de R$ 2,5 mil.

A categoria Leve teve dois vencedores: Carlos Elias Chagas e José Gomes, que dividiram o prêmio de R$ 2 mil.

Entre as Mascotes, as vencedoras foram Maria Vitória do Bom Parto, que levava o boneco do Santa Cruz, e Bruna Tavares, que carregava o mascote do Sport. Juntas, as duas receberam R$ 600.