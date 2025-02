Horóscopo, 22/02/2025: um sábado de boas energias te aguarda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com vibrações perfeitas para se conectar com amigos e familiares, as influências astrais mostram um dia bastante otimista em sua vida

Neste sábado (22), as energias se concentram em sua vida pessoal, fornecendo um momento propício para estreitar os laços. Além disso, essas vibrações que chegam também podem te ajudar a alcançar metas.

ÁRIES

Um passeio com pessoas queridas deve proporcionar grandes alegrias e tudo indica que hoje você não terá parada. Aproveite o pique para dar um chega pra lá na rotina. No departamento amoroso, atenção redobrada com tretas pequenas que podem se tornar problemão.

COR: PRETO

PALPITE: 24, 53, 26

TOURO

Os interesses materiais continuam concentrando as atenções no sabadão, mas hoje você tem tudo para sair no lucro, consagrada! Aborrecimentos não estão descartados e podem ter relação com pessoas do seu círculo social. Na vida amorosa, sua seducência e sensualidade vão fazer sucesso.

COR: LILÁS

PALPITE: 14, 05, 22

GÊMEOS

Seu dom para se relacionar e interagir com os outros está em alta. Há chance de alcançar conquistas que devem beneficiar a todos, mas procure agir rápido, pois o clima vai dar uma guinada ao entardecer e contrariedades não estão descartadas. O astral vai balançar e nem o amor pode ficar livre de bagacinha.

COR: CREME

PALPITE: 14, 60, 50

CÂNCER

Hoje a Lua despeja energias generosas para sua saúde e revela que sua vitalidade física e mental deve ficar no topo. Aproveite a cota extra de disposição para correr atrás dos seus interesses. Evite sair da rotina e valorize a companhia de pessoas queridas. O romance será o centro das suas atenções à noite.

COR: ROXO

PALPITE: 36, 54, 18

LEÃO

A Lua passa o dia em seu paraíso e garante um sabadão sortudo, alegre e bem animado pela frente, minha consagrada! Aproveite as vibes positivas para ir atrás daquilo que vem desejando porque hoje tá tranquilo, tá favorável. Para melhorar, seu charme estará irresistível nos assuntos amorosos.

COR: VIOLETA

PALPITE: 03, 48, 54

VIRGEM

O dia deve render bastante ao cuidar dos assuntos do seu ninho e os parentes estarão a postos para dar uma força, incluindo perrengue de trabalho. No departamento do coração, a segurança deve aumentar e você pode até pensar em planos mais positivos sobre o futuro.

COR: AZUL-ESVERDEADO

PALPITE: 49, 50, 04

LIBRA

Com uma comunicação ainda mais cativante, hoje você vai buscar companhia, librianjo! Estudos e tarefas que dependam de inteligência e energia mental vão render ao máximo. Mas o astral não será o mesmo à noite e bagacinhas podem rolar nos assuntos do coração.

COR: AZUL-MARINHO

PALPITE: 26, 42, 51

ESCORPIÃO

Se depender das influências astrais, seu sábado tem tudo para ser proveitoso, lucrativo e produtivo, bebê! Mas, convém ligar o radarzinho no final da tarde porque a vontade de gastar e esbanjar com diversão pode falar mais alto do que o bom senso. No território amoroso, conversas descontraídas embalam o fim do dia.

COR: AZUL

PALPITE: 54, 03, 18

SAGITÁRIO

A Lua continua em sua companhia o dia todo e dará um baita incentivo para o sabadão ser do jeito que você gosta e espera. Seu jeito alegre, otimista e bem-humorado vai dar as cartas na maior parte do tempo e o período será perfeito para fazer o que tiver vontade. No amor, a noite será mais propícia para o chamego.

COR: MAGENTA

PALPITE: 10, 54, 25

CAPRICÓRNIO

Você tende a curtir bons momentos em seu canto e o sábado será indicado para cuidar das suas coisas. Só não baixe a guarda no final da tarde, quando tensões e mal-entendidos podem rolar. Em compensação, a Lua desembarca em seu signo e promete blindar os assuntos amorosos.

COR: VERMELHO

PALPITE: 36, 46, 34

AQUÁRIO

O cenário é propício para alcançar grandes feitos, realizar seus planos e faturar, mesmo porque seu espírito empreendedor vai ficar de plantão neste sabadão. As amizades também estarão animadas e o período é ideal para marcar rolês e encontros. Porém, no romance, o clima é de altos e baixos.

COR: AMARELO

PALPITE: 36, 18, 39

PEIXES

Os ventos sopram ao seu favor hoje trazendo vitalidade abundante na saúde e muito pique, mas essa energia toda pode dar uma caidinha no final da tarde. Por isso, evite se sobrecarregar. No departamento amoroso, os movimentos animam o sabadão com boas surpresas.

COR: AZUL

PALPITE: 21, 27, 57