Resumo das Novelas, 23/02: Augusto garante que fará Renata abandonar Jerônimo para sempre, em Quando me Apaixono

Confira a seguir o resumo das novelas da TV aberta na próxima semana:

TV JORNAL / CANAL 2

QUANDO ME APAIXONO

Capítulo 160 – segunda, 24 de fevereiro

Josefina e Branca decidem se aliar para fugir da prisão e concluir a vingança contra a família Monterrúbio. O médico conversa com Adriana, Constanza e o pai de César para dizer que o tumor é inoperável e ele tem pouco tempo de vida. Benjamim decide que o filho não deve saber do diagnóstico.

Depois de conversar com Renata, o Arcebispo agora quer ouvir a versão de Jerônimo. Jerônimo conta para Regina que vai ter um filho com a médica do povoado. Leôncio, o homem que Álvaro contratou como informante, pede emprego na fazenda “A Bonita”.

Capítulo 161 – terça, 25 de fevereiro

César e o pai fazem as pazes. Roberta e Augusto continuam fazendo de tudo para que Renata e Jerônimo não sejam felizes. Leôncio começa a trabalhar na fazenda e, imediatamente, informa Álvaro que em uma semana acontecerá o casamento de Karina e Lázaro. Jerônimo decide pagar a festa de casamento que acontecerá na fazenda.

Karina está preocupada por que Álvaro pode ficar sabendo e pode aparecer na festa mesmo sabendo que está sendo procurado pela polícia. O julgamento de Josefina se aproxima e se todos estiverem dispostos a depor contra ela com certeza será condenada. Antonio também está disposto a dizer o que sabe desde que não seja envolvido e condenado.

Josefina se envolve em briga com uma das líderes da cadeia, acaba numa cela de castigo e começa a fingir que perdeu a razão. Gonçalo finalmente abre os olhos, mas está completamente desligado do mundo à sua volta. O médico diz que não é possível afirmar por quanto tempo ele continuará nesse estado. Renata acredita na recuperação de seu pai. Renata e Jerônimo voltam para “A Bonita” para o casamento de Karina e Lázaro.

Roberta avisa Augusto e ele garante que fará Renata abandonar Jerônimo para sempre. Jerônimo conta ao Arcebispo todos os incidentes que marcaram seu relacionamento com Renata desde o dia em que se conheceram, passando pela morte de seu irmão e seu desejo de vingança. Ele termina dizendo que os dois e amam apesar da mãe de Renata ser a assassina de seu irmão.

Capítulo 162 – quarta, 26 de fevereiro

Regina percebe a angustia de Renata por causa do bebê que Jerônimo vai ter com Marina e tem uma conversa com ela. Roberta se encontra com Selena em um Spa e conta que não é filha de Josefina e sim de Regina. Roberta convida Selena para almoçar, mas ela não aceita e diz que nunca voltarão a ser amigas. Diego chega nesse momento e Roberta descobre que os dois estão namorando. Adriana pede a Matias que continuem fingindo que ela é namorada de César por que não pode abandoná-lo nesse momento.

Para que César seja feliz em seus últimos dias de vida, Adriana faz com que acredite que são namorados. A princípio Matias é contra, mas depois ele aceita a decisão de Adriana. Augusto, mais uma vez, está planejando algo para separar Renata e Jerônimo durante ao casamento de Karina e Lázaro. Álvaro está decidido a deixar o país com Karina e tenta conseguir passaportes falsos para eles.

Roberta se recusa a depor contra Josefina. Começa o julgamento de Josefina e ela estranha ao ver Antônio vestido de sacerdote. Durante o julgamento Regina chama Renata de filha e ela diz que adora que a chame assim.

Capítulo 163 – quinta, 27 de fevereiro

Carlos, ao fazer uma mistura química sofre uma queimadura nas mãos e sua mãe começa a acreditar na maldição que atinge os homens que se aproximam de Matilde. Adriana finge ser a namorada de César e Julieta passará como namorada de Matias para que César não sinta ciúmes. Determinado a separar Renata do marido, Augusto pede que Roberta descubra qual é o perfume preferido de Jerônimo. Durante o julgamento, Josefina finge ser Regina e pede a ela que lhe devolva sua filha.

O advogado de defesa solicita que ela seja submetida a uma avaliação psiquiátrica. Augusto comenta com Ezequiel que a segunda muda que roubaram da fazenda “A Bonita” parece diferente do primeiro. Álvaro deduz que Karina já sabe que ele está vivo e mesmo assim vai se casar com Lázaro. Ao ver uma foto de Roberto, Renata tem uma vaga lembrança de quando era um bebê e aprendia a andar no jardim com a ajuda do pai. Gonçalo recobra a consciência e repete várias vezes para Renata: “seu pai sou eu”.

Capítulo 164 – sexta, 28 de fevereiro

Honório não concorda que escondam de César que tem um grave problema de saúde e nem que o façam acreditar que Adriana é sua namorada. Benjamin propõe ao filho que abram um restaurante onde ele entraria com o capital e César seria praticamente o dono. Renata está falando com Regina sobre Roberto quando Gonçalo abre os olhos e diz a ela que é seu pai. É a primeira vez que Gonçalo se conecta com o que acontece à sua volta e isso é muito positivo.

Antonio é enviado para apoiar o padre Severino. Roberta envia uma mensagem para Augusto informando o perfume preferido de Jerônimo e o de Renata. Marina descobre que está grávida de gêmeos e para Renata está sendo difícil lidar com essa realidade. Renata reclama com Jerônimo por ter ido para a cama com Marina. Ele diz que ela fez o mesmo com Augusto. Renata nega e afirma que nunca houve intimidade entre eles. Roberta pressiona Augusto para que faça algo de concreto para separar Renata e Jerônimo.

Embora Ezequiel afirme que ninguém mencionou o nome de Aurora, Augusto começa a duvidar de sua lealdade. com a ajuda de Leôncio, Álvaro começa a colocar em ação seu plano para fazer mal a Karina. Augusto prepara uma surpresa desagradável para Renata que a fará abandonar Jerônimo para sempre.

A CAVERNA ENCANTADA

Segunda-feira, 24/02

A fim de conquistar Cristina, Thomas tenta descobrir seus gostos. Lavínia leva Isadora fantasiada de Anna para Norma. Norma contrai catapora dos meninos. Elisa se prepara para o casamento com César, porque deseja mostrar a Pilar que é melhor em alguma coisa. Lavínia pede aos pais que a busquem no meio da semana para levá-la para casa. Percebendo o talento musical de Cristina, Betina inscreve a amiga em um show ao vivo. Anna, Isadora e Manu entram novamente na caverna em busca de respostas sobre a flor; elas se surpreendem ao encontrar Lavínia dentro da gruta.

Terça-feira, 25/02

César sai chateado do casamento, após descobrir que Elisa só queria a cerimônia para provocar Pilar. Safira não consegue mais hipnotizar as pessoas e acredita que isso seja causado pela influência da flor. Anna pede de forma grosseira o carimbo para Lavínia, e Flora grava a discussão. Pilar questiona Elisa sobre o casamento, e a inspetora afirma que foi apenas uma brincadeira. Fafá diz a Tonico que pediu empréstimo para um agiota. Com catapora e para se isolar dos outros alunos, Norma transfere a diretoria para o quarto dos meninos. Com Norma doente, Felipe assume o colégio.

Quarta-feira, 26/02

Thomas presenteia Cristina com um vinil e diz que ela é especial. Desanimado, César se fantasia de Loli, mascote da Lolipopis, e Elisa repara que ele está no fundo do poço. Felipe finge que Norma autorizou o uso do pátio exclusivamente aos meninos. Lavínia mostra a Pilar o vídeo de Anna gritando com ela pelo carimbo. Preocupada com o comportamento de Anna, Pilar proíbe a garota de participar da competição literária. De volta a sua sala, Norma recebe Lavínia que revela atitudes de Anna.

Quinta-feira, 27/02

Norma pede para Elisa achar um terapeuta para avaliar a Anna, e Elisa leva César até o colégio. Por cobrar um preço mais barato, Norma aceita que César atenda Anna. César diagnostica Anna com raiva. Lavínia e Flora entram na caverna pelo esconderijo dos Luíses. Lavínia toca na flor, e uma intensa luz emana dela, se espalhando pela caverna.

Sexta-feira, 28/02

Lavínia e Flora ficam preocupadas com a situação da flor e saem da caverna. Os funcionários se reúnem na diretoria e descobrem que César trocou a ficha e diagnóstico de Anna pela de um cachorro. Norma quer impedir que aconteça a Festa da Primavera, um evento realizado em Milagres para celebrar a chegada da estação. Thomas comenta com César que está se aproximando de Cristina; Elisa aparece e César a convida para ser seu par romântico na festa da primavera. Anna, Isadora e Manu pedem para Gabriel e Pilar se inscreverem como casal na festa

RECORD – CANAL 9

GÊNESIS

Capítulo 264 – segunda, 24 de fevereiro

José põe em prática uma construção. Potifar ordena uma execução.

Capítulo 265 – terça, 25 de fevereiro

Judá sofre com mais uma importante perda. Três anos depois, José brinca com os filhos. Judá se interessa por Tamar.

Capítulo 266 – quarta, 26 de fevereiro

Adurrá revê Neferíades. Judá está pronto para fazer algo que custará uma vida.

Capítulo 267 – quinta, 27 de fevereiro

José fala que algo preocupante está a começar. Jacó fica aflito com a falta de alimentos.

Capítulo 268 – sexta, 28 de fevereiro

José ouve um pedido da mulher. Os irmãos dele desembarcam no Egito.

REDE GLOBO

GAROTA DO MOMENTO

Capítulo 96 – Segunda-feira

Beto se incomoda com Cássio. Ulisses estranha o comportamento de Glorinha. Sérgio apresenta a nova novela à imprensa. Bia e Maristela se irritam com o sucesso de Beatriz. Anita é atacada por fãs de Alfredo. Teresa, Eugênia e Jacira pedem o apoio do público ao romance de Alfredo e Anita. Beto termina o seu curta-metragem. Ulisses lamenta a distância de Glorinha. Marlene flagra Juliano e Zélia juntos. Bia percebe o incômodo de Cássio com o sucesso de Beatriz.



Capítulo 97 – Terça-feira

Zélia ameaça Marlene. Lígia recusa a proposta de Raimundo. Raimundo provoca um acidente com Marlene. Marlene afirma a Carlito que não voltará mais para a fábrica de Juliano. Sérgio reclama da atuação de Bia. Jacira prepara uma armadilha para Nelson. Glorinha recebe a notícia da morte de um homem. Juliano faz uma proposta a Marlene. Beto recusa atender à empresa de Hugo. Bia sugere aliança com Cássio contra Beatriz.



Capítulo 98 – Quarta-feira

Bia e Cássio selam um acordo. Marlene recusa a proposta de Juliano. Ronaldo repreende Beto. Ulisses tenta acolher Glorinha. Cássio convence Sérgio de sua técnica de aproximação com Beatriz. Érico ampara Marlene. Bia insinua para Beto que Cássio e Beatriz estão se aproximando. Jacira visita Anita. Cássio beija Beatriz.



Capítulo 99 – Quinta-feira

Beto se incomoda com o beijo cênico de Cássio e Beatriz. Clarice repreende as atitudes de Bia contra Beatriz. Ronaldo afirma a Raimundo que ele precisa encontrar uma mulher que o ame. Nelson se infiltra no estúdio de Alfredo. Chega o dia da estreia da nova novela, ‘Senhora’. Beatriz é apresentada como protagonista da novela.



Capítulo 100 – Sexta-feira

Clarice convida a todos para um jantar em sua casa. Clarice sente dores de cabeça. Clarice tem uma nova lembrança. Maristela teme que a senha de seu cofre tenha sido descoberta. Marlene presenteia Raimundo. Bia prepara mais uma armadilha para Beatriz. Beatriz não gosta de ficar sozinha com Cássio. Juliano pede que Basílio resgate o broche de Maristela. Uma coluna social insinua que Cássio e Beatriz estão tendo um romance.



Capítulo 101 – Sábado

Ronaldo mostra a coluna para Beto. Onofre recomenda que Sérgio mantenha a farsa sobre o envolvimento de Cássio e Beatriz. Maristela descobre que Juliano a rouba. Beatriz se desespera. Beatriz conversa com Beto. Teresa desconfia das saídas de Jacira. Jacira flagra Nelson escondido no camarim de Alfredo. Onofre repreende Beatriz por ter beijado Beto na rua. Beatriz afirma a Beto que os dois terão que namorar escondidos.

VOLTA POR CIMA

Capítulo 127 – Segunda-feira

Jão diz a Violeta que Cacá não voltará a trabalhar para ela. Hana surpreende Jin no palco diante de Tati. Belisa conta o que sabe sobre a mãe de Marco. Sebastian implica com Joyce. Gigi questiona Rodolfo sobre seus sentimentos por Belisa. Jin fala de Tati para Hana. Hana garante a Min-Ji que reconquistará Jin. Gerson questiona Gigi sobre Jô. Rodolfo exige que Marco desista de saber sobre Ruth. Jão vê Madalena e Matias juntos. Cacá recebe uma foto sua com Baixinho. Gerson manda Gigi em seu lugar a uma reunião da cúpula. Jão e Silvia ficam juntos. Violeta revela a Cacá que o filho que ela espera é seu neto.



Capítulo 128 – Terça-feira

Cacá teme que Violeta conte a verdade para Jão. Madalena confessa que sofre com a ausência de Jão. Violeta exige que Cacá more em sua casa. Rodolfo se irrita ao saber que Gerson mandou Gigi para uma reunião da cúpula. Edson e Jão estranham quando Cacá informa que irá para a casa de Violeta. Jô se surpreende ao saber que Jão não é o pai do filho que Cacá espera. Belisa tenta convencer Rodolfo a contar para Marco sobre Ruth. Cacá não deixa Violeta falar para Ana Lúcia sobre a paternidade de seu bebê. Gigi usa Jô para fazer ciúmes em Bernardo. Rodolfo entrega uma pista para Marco sobre Ruth. Tati e Hana se encontram. Osmar pensa em contar para Madalena que Jão não é pai do filho que Cacá espera.



Capítulo 129 – Quarta-feira

Violeta implora que Osmar não conte a verdade para Madalena. Tati expulsa Hana de sua casa. Gigi se oferece para ir com Marco ao local indicado por Rodolfo. Tati se aconselha com Madalena. Cacá revela a Chico a verdade sobre a paternidade de seu filho. Belisa sugere que Sebastian se declare para Joyce. Madalena combina com Jin a troca de fantasia do Dragão Suburbano. Madalena descobre que Cacá está morando na casa de Violeta. Rafa questiona Nando sobre os anabolizantes. Gerson se irrita com a decisão tomada por Gigi na reunião de cúpula. Marco vai a um antigo cassino perguntar sobre Ruth. Madalena encontra Chico e Cacá na casa de Violeta.



Capítulo 130 – Quinta-feira

Madalena provoca Cacá. Marco encontra um antigo funcionário que fala sobre Ruth com ele. Jão comenta com Silvia que estranha a mudança de Cacá. Osmar mente para Madalena sobre Cacá estar morando em sua casa. Jin ouve Tati defendendo Osmar para Doralice e acaba brigando com ela. Nando não consegue contar para Jão sobre os anabolizantes. Violeta provoca Joyce, e Sebastian a defende. Silvia reclama da tradição do Dragão Suburbano, e todas as mulheres concordam. Jin empurra Osmar na piscina. Violeta culpa Madalena por todos os problemas de Osmar. Tati discute com Jin. Sebastian e Joyce se aproximam. Chico recebe uma ordem de Violeta.



Capítulo 131 – Sexta-feira

Chico se preocupa com o pedido de Violeta. Tati reclama de Jin. Sebastian avisa a Joyce que irá viajar. Jin explica para Madalena a discussão que teve com Tati. Chico segue Madalena. Edson pede para conversar com Sidney, e Cida se preocupa. Belisa tenta conversar com Gigi. Sebastian se despede de Roxelle. Osmar sonda com Tati sobre a separação de Madalena e Jão. Marco descobre uma pista sobre sua mãe. Jão é rude ao falar com Matias. Jin pega sua fantasia de bate-bola. Violeta avisa a Aquiles para seguir Chico. Madalena experimenta a fantasia de bate-bola.



Capítulo 132 – Sábado

Madalena agradece Jin pela ajuda com a fantasia. Gigi e Marco tentam convencer Edilene a falar o paradeiro de Ruth. Tati reclama de Jin para Osmar. Marco estranha a troca de olhares com Edilene. Osmar questiona Violeta sobre Aquiles estar próximo à casa de Doralice, e ela tenta desconversar. Edson repreende Sidney. Chico e Aquiles seguem Madalena e Jin. Chico aborda Madalena vestida de bate-bola. Violeta manda Aquiles assumir o lugar de Chico e executar sua ordem no lugar dele. Min-Ji e Hana se hospedam no hostel de Tereza e Jayme. Violeta marca seu casamento com Osmar para depois do Carnaval. O Dragão Suburbano se prepara para desfilar, e Chico e Aquiles observam a movimentação.

MANIA DE VOCÊ

Capítulo 145 – Segunda-feira

Mavi assume toda a culpa do assassinato de Molina. Viola sugere que todos postem nas redes sociais a notícia da confissão de Mavi para que chegue até Rudá, sem saber que o namorado fugiu da cadeia. Robson pede ajuda a uma amiga, funcionária do laboratório onde Hugo fez exame, e consegue falsificar o resultado. Robson vai à casa de Fátima e deixa o envelope com o resultado sem que ninguém perceba. Hugo e Gael abrem o envelope com o diagnóstico. Rudá segue Mércia e descobre que Molina está vivo.



Capítulo 146 – Terça-feira

Molina promete a Mércia que Mavi não ficará na cadeia. Rudá se esconde no iate de Molina e Mércia. Gael consola Hugo e aconselha o amigo a compartilhar com a família sobre sua suposta doença. Evelyn desabafa com Iarlei sobre seu medo de que Tomás descubra que é filho de Guga. Lorena tira uma foto de Iarlei com Evelyn. Leidi sofre um golpe de um turista e acaba tendo suas joias roubadas. Molina vê Rudá no iate, mas o rapaz não percebe. Viola aconselha Michele a assumir seus sentimentos por Daniel e ser sincera com Cristiano. Nahum mexe com Mavi ao afirmar que Viola só está interessada em encontrar Rudá. Molina surpreende Rudá.



Capítulo 147 – Quarta-feira

Rudá consegue escapar. Mavi diz a Nahum que a única coisa que lhe restou é a esperança de ter Viola de volta. Molina avisa a Mércia que grampeará o celular de Viola, na esperança que Rudá entre em contato com ela. Rudá conta a Gavião sobre Molina, e pede ao rapaz que alerte Viola. Hugo diz a Diana que seus exames estão normais. Lorena tenta mostrar a Bruna a foto de Iarlei com Evelyn, na intenção de fazer intriga, mas a filha de Diana não dá importância. Gavião avisa a Viola que Rudá a está esperando na praia do Sossego.



Capítulo 148– Quinta-feira

Gavião orienta Viola a não dizer a ninguém que se encontrará com Rudá. Diana liga para Gael e pede ao jovem para ir à clínica acompanhar o ultrassom de Fátima, para proteger a amiga de Robson. Magda demite Hugo. Molina decide ir para Angra. Cristiano pensa no que Ísis contou a ele sobre Michele ter um caso com Daniel. Tomás não aceita ser incluído no testamento de Berta. Mavi se comove diante da declaração de amor de Luma. Sob o comando de Mércia, o capanga de Molina avança sobre Viola.



Capítulo 149 – Sexta-feira

Filipa pressente que algo ruim aconteceu. Luma percebe um rastro de areia na direção do quarto de Mércia. Viola se irrita com a presença de Mavi e Luma. Molina diz a Mércia que eles têm que descobrir quem foi o motoqueiro que deu o recado para Viola se encontrar com Rudá. Hugo se oferece para trabalhar com Diana. Luma confronta Mércia.



Capítulo 150 – Sábado

Mavi coloca uma escuta e um GPS na bolsa de Mércia. Rodhes comenta com Viola que Gavião pode ter informações importantes que ajudem a descobrir o que realmente aconteceu. Mércia descobre os aparelhos que Mavi colocou em sua bolsa para rastreá-la. Luma descobre que Rudá esteve no heliponto atrás de Mércia e conta a Mavi e a Iberê. Mavi e Luma descobrem o endereço de Julius Eyer, e mandam Iberê até a Suíça parainvestigar.