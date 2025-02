Alceu Valença lota rua da Aurora, no Recife, com bloco Bicho Maluco Beleza

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Realizado pela primeira vez no Recife, o bloco Bicho Maluco Beleza, idealizado e comandado pelo cantor e compositor Alceu Valença, 78 anos, tomou a Rua da Aurora, na área central do Recife, na tarde deste domingo (23). O desfile atraiu milhares de foliões, no último fim de semana antes do Carnaval.

Do trio elétrico, Alceu, que é natural de São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco, entoou sucessos como "Diabo Louro", "Morena Tropicana" e, claro, "Bicho Maluco Beleza", acompanhado pelo grande e animado público.

O evento contou com participações especiais da cantora paraibana Elba Ramalho, que é uma das homenageadas do Carnaval do Recife deste ano, além dos jovens talentos Martins, Juba e Madu. Ao lado de Elba, Alceu cantou a música "Caia por Cima de Mim".

A concentração foi a partir das 15h, com cortejos da Nação do Maracatu Encanto do Pina, os Abanadores do Arruda, também homenageados neste Carnaval, e a Tribo Indígena Carijós. O desfile seguiu até a Ponte do Limoeiro.

Alceu Valença comanda Bloco Bicho Maluco Beleza, no Recife - Jonas Quirino/JC Imagem

Origem do bloco

O bloco é um sucesso no Carnaval de São Paulo desde 2015, onde costuma acontecer no entorno do Parque Ibirapuera, uma marca da valorização da música e cultura pernambucana. Na capital paulista, o desfile deste ano foi no sábado (22).

A origem do Bloco Bicho Maluco Beleza, de acordo com o próprio Alceu, foi em sua casa na Rua de São Bento, no Sítio Histórico de Olinda, onde surgiu a inspiração para a canção, ao observar a movimentação do Carnaval.

O bloco foi fundado em 1992, com um estandarte criado pelo artista plástico Bajado. À época o porta-estandarte era Sérgio CriCri Bezerra, vestido de Urso. Alceu chegou a participar dos desfiles, mas posteriormente passou a fazer shows no Carnaval.