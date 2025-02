Carnaval de Olinda: Virgens do Bairro Novo comemora 72 anos de animação e cultura

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Participantes desfilam em cordão de isolamento com 100 seguranças, enquanto a Orquestra do Maestro Carlos Rodrigues e trio elétrico animam o percurso

Neste domingo (23), o tradicional desfile das Virgens do Bairro Novo leva irreverência e animação pelas ruas de Olinda. Com início na Praça 12 de Março, o percurso segue pela Avenida Presidente Getúlio Vargas até um quarteirão antes do Shopping Patteo.

A brincadeira, que começou em 1953, quando um grupo de rapazes da sociedade olindense resolveu promover, durante o carnaval, um jogo de futebol à fantasia, completa 72 anos e atrai milhões de foliões todos os anos.

"O objetivo do bloco é sempre trazer frevo, cultura e muita animação, mas também incluir todos os ritmos, como forró, arrocha, brega funk, trazendo atrações locais como Sheldon, Almir Rouche e Nono Germano, oferecendo um evento plural e diverso para todos aproveitarem bastante", destacou Renato Feitosa, diretor do bloco Virgens do Bairro Novo em entrevista a TV Jornal.

Também participam desta edição: Mc Leozinho, Renatto Pires, Nanara Belo, Allan Diboa, Felipe Original, Asas da América, Júnior Maranhão, Luan Douglas, Dada Boladão e Som da Terra.

Sobre os desafios para a próxima edição, Renato Feitosa adianta que o bloco trará novidades, como o novo percurso de três quilômetros, que terá como ponto de partida o Samburá, na orla de Olinda, em direção ao Carmo. A ideia é agregar mais foliões e também atrair atrações nacionais para a festa.

Desfilando desde a primeira edição das Virgens do Bairro Novo, o pintor imobiliário Uapuã Florêncio destaca a importância da representatividade promovida pelo bloco ao longo dos anos. "Para mim, as Virgens são um teatro masculino com guarda-roupas feminino, em homenagem às mulheres do presente, passado e futuro", afirmou.

Concurso

O concurso de fantasias das Virgens do Bairro Novo é sempre um dos mais esperados, com sete categorias e premiação de R$ 500 e troféu para o 1º lugar em cada. As modalidades foram: Luxo, Originalidade, Destaque, Grupo, Sapeca, Tímida e Malamanhada.

"As pessoas vieram muito bem caracterizadas, com fantasias bem plurais. Este é um momento para elas se expressarem da maneira que desejam", afirmou Renato Feitosa.

Limiado a 100 participantes inscritos, as fantasias foram avaliadas por cinco jurados. Nesta edição, formaram a bancada: Fabíola Farias, CEO do Blog FamaMax, André Vasconcelos, artista plástico, Álvaro Lopes, jornalista e produtor cultural (filho de Gilberto Sobral), Helena Cipriano, vice-secretária do Conselho Municipal de Políticas Culturais do Recife, e Reginaldo Junior, presidente do Bloco da Filhinha, da Mustardinha.

O neuropedagogo Jorge Tinoco, que conquistou o primeiro lugar na categoria Destaque e o segundo em Originalidade, trouxe uma poderosa mensagem contra o feminicídio. "Como educador, acredito que precisamos levar essa conscientização para a avenida, especialmente em um bloco tão grandioso como este. O trabalho educativo começa dentro da sala de aula, quando as crianças começam a entender que as mulheres merecem respeito e devem ser livres. Tento transmitir respeito por todos os gêneros dentro das escolas", afirmou.

Veja os nomes das fantasias vencedoras em cada categoria:

Luxo

Sevi Caminha, foliã do bairro de São José - 49

Originalidade

Mirella, prefeita de Olinda - 55

Grupo

Cabaré (17, 37 e 29)

Tímida

Virgem tímida - 14

Sapeca

Virgem pregadora - 51

Destaque

Todas as mulheres - 47

Malamanhada

Virgemciclada - 25

Desfile das Virgens do Bairro Novo 2025, em Olinda - Junior Souza/JC Imagem

Sustentabilidade



Os participantes desfilam dentro de um cordão de isolamento, composto por 100 seguranças contratados pelo bloco, enquanto a Orquestra do Maestro Carlos Rodrigues e o trio elétrico garantem a animação durante todo o percurso.

Em uma ação de sustentabilidade, cerca de 40 catadores da cooperativa Devoluto estão recolhendo garrafas plásticas e latinhas de alumínio ao longo do desfile. Todo o material será enviado para a Coocencipe, que realizará a reciclagem.

Durante o evento, são feitos anúncios incentivando o público a entregar diretamente aos catadores, que estarão uniformizados para facilitar a identificação.