Galo da Madrugada: primeiras imagens da alegoria gigante na Ponte Duarte Coelho

O Galo da Madrugada 2025 começou a ser montado na Ponte Duarte Coelho na manhã deste domingo (23). Com a versão "Galo Cidadão Ecológico", a estrutura terá 32 metros de altura e oito toneladas, sendo inteiramente composta por materiais 100% recicláveis.

Ao todo, mais de 20 mil garrafas PET darão textura e efeito ao corpo da alegoria. Na cauda, lonas reutilizadas formarão as cores da bandeira de Pernambuco, enquanto pneus reciclados foram transformados em sandálias inéditas para enfeitar o imponente Galo Cidadão Ecológico.

"O Galo esse ano é ecológico então a gente precisou usar garrafas plástica, CDs, pneus e muitos materiais que a gente nem consegue comprar. E a ideia esse ano é a questão da reciclagem, por isso a importância do pessoal do Pro-Recife, que vinha fazendo todo esse trabalho junto aos catadores, com o resgate desses materiais recicláveis", disse o ecodesign Sérgio Barbosa.

Programação

Esse ano, os foliões terão mais tempo para apreciar o Galo da Madrugada de perto. Ele será erguido na próxima quarta-feira (26), com a realização de um evento com artistas da cultura popular, bandas e muito frevo.

Na quinta-feira (27) será a abertura oficial do Carnaval do Recife, com atrações no Marco Zero. No sábado (1º/3), o Gigante desfila arrastando multidão, e permanecerá de pé até o domingo (9/3).