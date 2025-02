Horóscopo 23/02/2025: o domingão vai raiar com as energias generosas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Assim como o sol chega iluminando as manhãs, neste domingo (23) ele trará iluminações surpreendentes para sua vida, abrindo portas para uma experiência mais social. O momento é perfeito para ficar um pouco off da vida corporativa e viajar ou passear com que você gosta.

ÁRIES

Hoje tem novidade e quem traz é Marte, seu planeta regente. Ele volta ao movimento direto no setor doméstico do seu Horóscopo e vai espalhar good vibes na vida familiar. Tudo indica que você vai curtir bons momentos com os parentes e as pessoas próximas, só não marque touca nos assuntos do coração, pois bagacinhas podem surgir.

COR: VERDE-CLARO

PALPITE: 11, 07, 20

TOURO

O dia será propício para se desligar dos deveres cotidianos, fazer uma viagem ou um passeio diferente. Se tem planos para o domingão, mas não quer curtir nada sozinha, bora chamar as pessoas queridas para participar, só não descarte perrenguinhos no amor, pois pode ser alvo de instabilidades no período da tarde.

COR: LILÁS

PALPITE: 51, 14, 32

GÊMEOS

O Sol brilha todo poderoso no ponto mais alto do seu Horóscopo, fica em harmonia com a Lua e garante que suas ações e iniciativas podem trazer excelentes resultados. Contudo, perrengues estão previstos no período da tarde e convém ter mais empatia e jogo de cintura no amor.

COR: BEGE

PALPITE: 05, 08, 14

CÂNCER

Marte retoma o movimento direto em seu signo e garante que as coisas vão fluir com mais agilidade e facilidade a partir de agora. Aliás, hoje, os melhores momentos devem ser ao lado dos amigos e das pessoas queridas, mas fique esperta à tarde, quando há risco de treta na paixão

COR: BRANCO

PALPITE: 25, 47, 02

LEÃO

O período da manhã será de grande produtividade para quem tem que encarar o serviço, já na parte da tarde, a recomendação é dar um pouco mais de atenção aos assuntos do coração. A Lua se estressa com Vênus e alerta que dissabores podem marcar presença.

COR: VERDE-ESMERALDA

PALPITE: 32, 59, 23

VIRGEM

Hoje você tem razões de sobra para se entusiasmar e o domingão tem tudo para ser com “d” de diversão. A Lua brilha no seu paraíso, sorri para o Sol e garante um período perfeito para curtir as coisas boas da vida. Só não marque touca depois do almoço, pois altos e baixos estão previstos e há risco de enfrentar aborrecimentos no lado amoroso.

COR: VIOLETA

PALPITE: 06, 17, 44

LIBRA

Bora pular da cama porque as primeiras horas da manhã serão propícias para espantar a preguiça, se movimentar e praticar exercícios. O desejo de ser útil aos seus queridos tende a aumentar. Só não baixe a guarda no período da tarde, quando picuinhas podem vir à tona e azedar o clima, sobretudo no romance.

COR: AMARELO

PALPITE: 36, 03, 48

ESCORPIÃO

O domingão vai raiar com as energias generosas e positivas do Sol, que segue em seu paraíso e sorri para a Lua. Isso quer dizer que hoje não vai faltar diversão e as primeiras horas da manhã serão perfeitas Já no período da tarde, tensões vão marcar presença e pode sobrar até para o amor.

COR: MAGENTA

PALPITE: 09, 36, 57

SAGITÁRIO

De acordo com o Sol, você vai domingar dando mais atenção aos assuntos do lar e aos parentes. Já à tarde, instabilidades podem surgir e mexer até com sua vaidade. Não será uma boa hora para mudanças na aparência. Ainda bem que o astral vai ficar mais sussa à noite e o romance deve ganhar estabilidade.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 59, 51, 42



CAPRICÓRNIO

A Lua segue em sua companhia e troca figurinha com o Sol nas primeiras horas da manhã, iluminando e protegendo todos os setores da sua vida. Só convém ter mais jogo de cintura e diplomacia à tarde, quando tretinhas e mágoas antigas podem aflorar e afetar o convívio com os parentes. Mas o clima volta a ficar positivo à noite, sobretudo no amor.

COR: ROXO

PALPITE: 21, 39, 18

AQUÁRIO

Apesar de ser domingo, talvez você não tenha tanto pique e disposição para sair, mas os astros avisam que o dia é indicado para cuidar de outros interesses. Pode aproveitar o tempo livre para botar suas coisas em ordem. Já no departamento amoroso, não convém esperar muito, não.

COR: AZUL

PALPITE: 03, 30, 57

PEIXES

O Sol brilha todo poderoso em seu signo e abre o dia em sintonia com a Lua, trazendo as melhores vibes para você aproveitar tudo o que tem direito no domingão. Pense mil vezes antes de gastar seu dinheiro hoje. No amor, convém pegar leve e maneirar no sentimento de posse.

COR: CINZA

PALPITE: 11, 27, 47