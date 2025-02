AO VIVO: Galo gigante é montado na ponte Duarte Coelho, no centro do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Cidadão Ecológico" é o nome do galo deste ano, que teve cerca de 10 mil garrafas pets utilizadas na estrutura. A alegoria possui 32 metros de altura

O Galo da Madrugada, maior símbolo do Carnaval de Pernambuco, chega à edição de 2025 com o tema "Galo Cidadão Ecológico", a alegoria deste ano será construída inteiramente com materiais recicláveis, destacando a importância da consciência ecológica.

Um dos principais elementos da escultura será o reaproveitamento de mais de 10 mil garrafas PET, reforçando o compromisso ambiental do projeto.

Com 32 metros de altura, cinco a mais do que a alegoria de 2024, e pesando 8 toneladas, o Galo deste ano traz uma homenagem especial aos catadores de materiais recicláveis.

Segundo o artista Leopoldo Nóbrega, responsável pela concepção da alegoria, esses trabalhadores são “os mestres dessa história”, ressaltando o papel fundamental que desempenham na sustentabilidade urbana.

[AO VIVO] Acompanhe a montagem do Galo da Madrugada 2025

Inclusão social

Além da questão ambiental, a alegoria de 2025 também faz alerta sobre a inclusão social. O Galo trará referências ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), buscando dar visibilidade à população neurodivergente

No pescoço da escultura, haverá um crachá de identificação de Pessoa com TEA, um símbolo de respeito e conscientização.

Galo fica até domingo (9) na ponte

A secretária Milu Megale revelou que este ano a estrutura do Galo Gigante vai ficar de pé por mais tempo, acompanhando o prolongamento das festividades de carnaval devido ao feriado da Dada Magna, na quinta-feira, 6 de março.

Com isso, os recifenses e turistas poderão ver o Galo da Madrugada da quarta-feira, 26 de fevereiro, quando a estrutura começa a ser erguida, até o domingo pós-carnaval, 10 de março.

