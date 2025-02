Carnaval 2025: Casa da Cultura promove programação com 18 atrações no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Semana pré-carnaval contará com blocos líricos, orquestras, maracatus de baque solto, blocos e mais atrações no equipamento do Governo do Estado

A Casa da Cultura Luiz Gonzaga, equipamento do Governo do Estado localizado no Centro do Recife, realiza programação pré-carnavalesca desta segunda (24) até a sexta-feira (28), com apresentações no hall central e nos raios da casa, sempre das 11h às 15h. A entrada é gratuita.

A semana pré-carnaval contará com 18 atrações da cultura popular, como blocos líricos, orquestras, maracatus de baque solto, blocos e mais. Os investimentos são de R$ 104 mil.

Imagem de festividade carnavalesca na Casa da Cultura, no Centro do Recife - SECULT/FUNDARPE

De acordo com Maria Eduarda Belém, gerente de ação cultural dos equipamentos da Fundarpe, a programação da Casa da Cultura foi pensada para que a circunvizinhança, turistas e excursionistas possam entrar no clima das festividades.

"Quem quiser esquentar os tamborins nesta semana, a casa traz à programação, nestes cinco dias, diversas apresentações culturais que remetem aos festejos de momo. O equipamento será tomado por passistas, blocos líricos, maracatu, orquestras, companhias de dança e muito mais. É uma oportunidade imperdível para entrar em contato com as nossas festividades e os ícones que compõem a nossa cultura", pontua.

"Uma das missões da Casa da Cultura é abrir a casa com diversas atividades gratuitas. Essa é uma forma de fomentar e democratizar a cultura e o acesso da comunidade às suas diversas manifestações. Além disso, a gestão do equipamento busca sempre prestigiar as diversas tradições artísticas, fortalecer a produção local e os ciclos festivos", destaca Lila Schnaider, gestora da Casa da Cultura.

Confira a programação:

Segunda-feira (24)

Bloco Lírico Sempre Feliz - 12h

Orquestra Imperial - 14h

Balé Andarilho - 14h30

Terça-feira (25)

Orquestra de Frevo Revoltosa - 11h

Grupo Guerreiros do Passo - 11h30

Orquestra Folia no Pé - 14h

Cia Trapiá de Dança - 14h30

Quarta-feira (26)

Orquestra J. Júnior - 11h

Cia de Passistas de A a Z - 11h30

Bloco Compositores e Foliões - 14h

Maracatu de Baque Solto Leão Coroado de Araçoiaba - 15h

Quinta-feira (27)

Orquestra Caxangá - 11h

Cia de Dança Frevança - 11h30

Bloco Carnavalesco Lírico Eu Quero Mais - 14h

Ninho e Sua Orquestra Popular da Linha do Tiro - 15h

Sexta-feira (28)

Bloco Carnavalesco Mixto Lira da Noite - 12h

Orquestra Itinerante 100% Mulher - 14h

Orquestra Plural - 15h