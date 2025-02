Carnaval 2025: passagem de som antes da abertura do Carnaval anima o Marco Zero do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os artistas responsáveis por comandar os shows no principal palco do Carnaval do Recife realizarão ensaios com o repertório de seus shows

Os últimos detalhes para o início do Carnaval 2025 já estão sendo alinhados para que a festa de momo do Recife ocorra da melhor maneira para os foliões. A partir desta segunda-feira (24), os artistas responsáveis por comandar os shows no Marco Zero, principal palco da festa na capital pernambucana, realizaram os ensaios de passagem de som e testaram a iluminação que usarão em suas apresentações.

A ação é uma excelente oportunidade para que os foliões já possam conferir de pertinho as estrelas da música, conhecer o repertório dos shows e curtir as canções que irão embalar a folia. A Orquestra Popular do Recife, Maestro Spok, Elba Ramalho, Orquestão e O Grande Encontro subiram ao palco nesta segunda para o último teste de som antes do Carnaval. Os ensaios seguem até a quinta-feira (27).

O prefeito do Recife, João Campos, esteve no Marco Zero para conferir os últimos preparativos do principal polo carnavalesco da capital. "Está ficando pronto esse palco que é sucesso e a apoteose do Carnaval do nosso estado, que é aqui no Marco Zero. Terá painel de Led no palco inteiro, muita iluminação, caixa de som potente, também teremos a iluminação de segurança, que fica mais acima e deixa o ambiente bem claro... Espaço reservado para as pessoas PcD, que necessitam de acessibilidade adequada e que a Prefeitura do Recife também vai garantir", disse o prefeito.

Artistas realizam passagem de som antes da abertura do Carnaval do Recife - Henrique Lencastre / Rádio Jornal Artistas realizam passagem de som antes da abertura do Carnaval do Recife - Henrique Lencastre / Rádio Jornal Principal polo do Carnaval do Recife será no Marco Zero - Henrique Lencastre / Rádio Jornal Principal polo do Carnaval do Recife será no Marco Zero - Henrique Lencastre / Rádio Jornal

A secretária de Cultura do Recife, Milu Megalli, confessou que não vê a hora da abertura do Carnaval. "O coração está batendo mais alto que tambor de maracatu", brincou a secretária, em entrevista a reportagem da Rádio Jornal.

"Nessa reta final antes do início das festas, a gente procura visitar alguns polos, acompanhar montagens dos palcos e conferir os últimos detalhes para saber o que ainda precisa mudar, melhorar ou alterar, pois queremos que seja um excelente Carnaval. Na quarta-feira o Galo da Madrugada já sobe na Ponte Duarte Coelho e vamos começar a abrir os caminhos das festas de momo para começar o Carnaval com muita paz, tranquilidade e alegria", desejou Milu Megalli.

Nesta terça-feira (25), será a vez de mais cinco artistas subirem ao palco para passar o som: a cantora de brega Raphaela Santos, os cantores Almir Rouche, André Rio e Alceu Valença, além do grupo de samba Ubuntu. Já na quarta-feira (26), Gerlane Lops, Encontro das Nações - Tumaraca e a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério terão a oportunidade de ensaiarem os seus repertórios musicais. Por fim, na quinta-feira (27), Ney Matogrosso, Clarinada e Marron Brasileiro e Convidados fazem os últimos testes no palco antes da abertura oficial do Carnaval do Recife.

Confira as datas e horários da passagem de som no Marco Zero

Terça-feira, 25 de fevereiro:

16h20 - Raphaela Santos



18h - Almir Rouche



19h20 - André Rio



21h - Alceu Valença



22h50 - Ubuntu

Quarta-feira, 26 de fevereiro:

15h - Gerlane Lops



20h30 - Encontro das Nações - Tumaraca



23h50 - Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

Quinta-feira, 27 de fevereiro: