Carnaval 2025: Passagens de som movimentam Marco Zero do Recife a partir desta segunda (24). Confira quais os artistas

As atrações do principal palco do Carnaval do Recife, o Marco Zero, começam a fazer passagens de som para os shows a partir desta segunda-feira (24).

Nomes como Orquestra Popular do Recife, Spok Frevo Orquestra e a equipe de Elba Ramalho fazem os testes já nesta segunda.

Na terça (25) e na quarta-feira (26), nomes como Raphaela Santos, Almir Rouche, André Rio, Gerlane Lops e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério também fazem seus acertos no palco.

O destaque fica por conta de Ney Matogrosso, que fará sua passagem de som na quinta (27), de 12h às 14h. Neste dia, Marron Brasileiro também fará seus acertos musicais. Confira as datas e horários abaixo:

24 de fevereiro

16h20 - Orquestra Popular do Recife

17h40 - Spok

19h20 - Orquestrão

21h - Elba Ramalho

22h50 - O Grande Encontro

25 de fevereiro

16h20 - Raphaela Santos

18h - Almir Rouche

19h20 - André Rio

21h - Alceu Valença

22h50 - Ubuntu

26 de fevereiro

15h - Gerlane Lops

20h30 - Encontro das Nações - Tumaraca

23h50 - Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

27 de fevereiro

12h - Ney Matogrosso

15h30 - Clarinada

14h20 - Marron Brasileiro e Convidados