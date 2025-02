'Frevo Mulher' foi a música mais tocada em shows no Carnaval de Pernambuco em 2024, diz Ecad. Veja a lista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Frevo Mulher", clássico de Zé Ramalho, foi a música mais tocada em shows e trios elétricos em Pernambuco durante o Carnaval de 2024, de acordo com o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição).

O pódio é seguido por "Voltei Recife", composição de Luiz Bandeira, e "Tropicana", de Vicente Barreto e Alceu Valença.

"Frevo Mulher" foi escrita pelo paraibano Zé Ramalho no final dos anos 1970 como um presente para Amelinha, sendo o título do segundo álbum da cantora, lançado em 1979.

A música foi e continua sendo um sucesso no país inteiro e foi a raiz do relacionamento que Zé e Amelinha tiveram até 1983. Da união, nasceram dois filhos: João Ramalho e Maria Maria.

Arrecadação

Ainda de acordo com o Ecad, o Estado de Pernambuco arrecadou um total de R$ 1,5 milhão em direitos autorais, o que representa 5% da receita gerada no país com direitos autorais de execução pública na folia de 2024.

No ano passado, o Ecad licenciou em Pernambuco um total de 271 shows e eventos no período carnavalesco.

Para diminuir a inadimplência de municípios, a instituição segue com a campanha nacional "Direito autoral em dia também é um espetáculo!”, com Milton Cunha como garoto-propaganda.

A ação é direcionada a quem vai utilizar música publicamente em programações e eventos carnavalescos e deve fazer o pagamento dos direitos autorais, como organizadores e promotores de shows, trios elétricos, blocos de rua, prefeituras, casas de espetáculos e outros.

Pagamento

"A força da música regional e nordestina é enorme e isso é muito evidente no Carnaval de Pernambuco, onde compositores locais são ouvidos nos blocos, nas ruas, em todos os eventos", disse Giselle Luz, gerente do Ecad que atende o estado de Pernambuco.

"Então nada mais justo do que os organizadores das iniciativas pública ou privada pagarem pelo licenciamento musical para que os valores em direitos autorais contemplem quem faz o sucesso do carnaval, que são os criadores das canções. Este ano, intensificamos nossa campanha de conscientização em todo o estado."

Confira o ranking das músicas mais tocadas no Carnaval em trios elétricos e shows em 2024

1 Frevo mulher, de Zé Ramalho

2 Voltei Recife, de Luiz Bandeira

3 Tropicana, de Vicente Barreto / Alceu Valença

4 Chuva de sombrinhas, de Nena Queiroga / André Rio

5 País tropical, de Jorge Ben Jor / Último regresso, de Getúlio Cavalcanti

6 Anunciação, de Alceu Valença

7 Hino do elefante, de Clovis Vieira / Clidio Nigro / Arreia lenha, de Marron Brasileiro

8 Não quero dinheiro, de Tim Maia

9 Oh bela, de Capiba

10 Me segura que senão eu caio, de Jota Michiles