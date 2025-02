Horóscopo, 24/02: Boas novas estão previstas para quem procura emprego

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mais uma semana se inicia, e com ela um novo mundo de possibilidades! Confira o que dizem os astros para o seu signo nesta segunda-feira (24):

ÁRIES

A segundona pode reservar excelentes oportunidades para o seu progresso e o esforço que dedicar à carreira tende a repercutir diretamente em seus ganhos, consagrada! A tarde terá grandes possibilidades de atrair melhorias, sobretudo no salário. Na paixão, clima estável. COR: VERDE PALPITE: 44, 53, 15

TOURO

Uma ou outra tretinha pode até rolar no início do dia, mas depois tudo vai caminhar do jeito que se espera no trabalho, no lado financeiro e também na vida pessoal. Boas novas estão previstas para quem procura emprego. O amor segue blindado e protegido .COR: MARROM PALPITE: 15, 53, 24

GÊMEOS

No início do dia, convém abrir o olhão com a grana para não gastar o que não deve, mas o clima vai ficar super estimulante logo em seguida e você pode alcançar grandes feitos na vida profissional e financeira. Nos assuntos do coração, intimidade mais caliente marca a segunda. COR: DOURADO PALPITE: 10, 55, 30

CÂNCER

Os astros mandam excelentes energias e garantem que você vai se dar bem com todo tipo de gente, seja no trabalho, nos estudos ou na vida pessoal. Os caminhos se abrem para buscar outras experiências e surpresas deliciosas podem fazer parte do pacote. O romance estará pra lá de protegido. COR: AMARELO PALPITE: 39, 03, 30

LEÃO

Eita, leãozinho, tudo indica que você terá uma segundona típica pela frente e as demandas de trabalho devem se impor ao longo do dia. Vai com calma na alma. Além de colocar tudo em ordem, pode sair no lucro. À noite, o astral vai seguir positivo nos assuntos do coração.

COR: AZUL-CLARO PALPITE: 18, 45, 54

VIRGEM

Uma ou outra ziquinha pode até incomodar logo no início do dia, mas depois o cenário fica todo trabalhado na maravilhosidade e nada deve atrapalhar. Você se sobressai na vida profissional e o dinheiro deve entrar na sua conta bancária, mas as melhores promessas estão reservadas para o departamento amoroso. As estrelas dão sinal verde.

COR: VIOLETA PALPITE: 13, 32, 31

LIBRA

Sua capacidade de organização, força de vontade e seu foco estarão a milhão no trabalho e você vai dar o seu melhor para alcançar seus propósitos. Se precisar, parentes e pessoas próximas estarão de plantão para dar um help. Nos assuntos do coração, a vibe anda meio nostálgica, mas o clima será de entrosamento e apoio mútuo. COR: PRETO PALPITE: 04, 50, 32

ESCORPIÃO

Mercúrio, Saturno e Netuno iluminam a área mais positiva do seu Horóscopo e trocam likes com a Lua, abrindo os caminhos para o seu sucesso profissional, financeiro e amoroso. Suas investidas têm tudo para dar certo, o prestígio vai subir no trabalho, o dindim deve vir para a conta e uma paixão vai aquecer seu coração. COR: BRANCO PALPITE: 08, 32, 60

SAGITÁRIO

Aos poucos, o astral engrena e você pode ter ótimas notícias ainda pela manhã, sobretudo nos assuntos que envolvam grana. Os interesses financeiros vão seguir favorecidos ao longo do dia e há chance de resolver uma porção de coisas. No amor, um clima de tranquilidade e confiança deve embalar sua noite. COR: CINZA PALPITE: 17, 53, 44

CAPRICÓRNIO

Comece o dia com calma na alma, isso porque há risco de provocar torta de climão logo cedo. A boa notícia é que o astral treteiro logo vai se dissipar. Sua comunicação estará mais assertiva e você deve mandar muito bem nos contatos pessoais e profissionais. No amor, fale mais o que sente. COR: SALMÃO PALPITE: 25, 10, 34

AQUÁRIO

A última semana de fevereiro chega com recados para sua saúde e convém começar o dia sem estresse e afobação, bebê! A boa notícia é que os seus interesses financeiros recebem o incentivo de outros planetas e você pode ver a cor do dinheiro na sua conta ou na sua mão. Na paixão, o anseio pelo futuro tende a crescer. COR: LARANJA PALPITE: 21, 19, 28

PEIXES

No trabalho, as vibes de Mercúrio, Saturno e Netuno em seu signo só fortalecem as suas qualidades e você pode dar passos importantes em direção aos seus mais altos ideais. A vida amorosa começa o dia com instabilidades, mas depois o astral muda e seus sonhos podem virar realidade.COR: MAGENTA PALPITE: 21, 39, 45