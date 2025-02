Padre Fábio de Melo gravará DVD no Marco Zero e convida público a um renascimento coletivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento gratuito no Recife marcará o retorno do sacerdote aos palcos após período de recolhimento para cuidar da saúde mental

O Marco Zero do Recife será palco de um momento especial na trajetória do Padre Fábio de Melo. No dia 6 de março de 2025, a partir das 19h, o sacerdote gravará seu novo DVD no coração histórico da capital pernambucana.

Para ele, a escolha do local tem um significado profundo: será um recomeço, um renascimento, tanto pessoal quanto espiritual.

A decisão de gravar o DVD no Marco Zero está intimamente ligada a um momento marcante que Fábio de Melo viveu em Pernambuco, no início de 2025. Em janeiro, ele participou das comemorações dos 35 anos da Comunidade Obra de Maria, na Arena de Pernambuco, diante de mais de 40 mil pessoas. Foi ali que, emocionado, revelou ao público sua luta contra a depressão.

“Eu me encorajei a contar porque olhei nos olhos daquelas pessoas e encontrei amor. A gente só mostra a nossa alma quando se sente amado. E naquela noite eu me senti muito amado”, relatou.

O acolhimento do público foi imediato e transformador. “Ali, quando eu disse, o povo acolheu. Não como um padre que estava falando, mas como um ser humano pedindo ajuda”, disse o sacerdote, ressaltando que dividir sua dor publicamente foi um compromisso consigo mesmo.

“Se eu passo calado, fico quase que no direito de não procurar ajuda. Mas quando digo publicamente que estou fragilizado, de alguma forma, eu reconheço que preciso me tratar.”

A fé, segundo ele, é essencial no enfrentamento da depressão, mas precisa estar aliada ao tratamento médico. Durante a entrevista, Fábio de Melo lembrou que religiosos históricos, como São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila, também enfrentaram períodos de angústia profunda.

“Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Sentiu medo... A fé não nos priva de viver os processos humanos. Doença psíquica não é frescura. Pode matar.”

Marco Zero: o ponto de partida para um novo ciclo



Diante dessa fase turbulenta, a gravação do DVD ganhou ainda mais significado para o padre. “Agora, com essa depressão (que tive), com essa quase morte, o Marco Zero se tornou o lugar ideal para o registro do nosso novo trabalho”, afirmou.

A estrutura do evento contará com o apoio da Prefeitura do Recife, que disponibilizará palco, iluminação e toda a logística do Carnaval da cidade. “O prefeito João Campos gentilmente nos cedeu a estrutura, o palco, a luz. Vamos levar apenas nossa programação visual. Está sendo lindo o trabalho que está sendo feito”, revelou. Ele também agradeceu à governadora Raquel Lyra pelo apoio e destacou a felicidade dela com a escolha do Recife como cenário da gravação.

Além de toda a grandiosidade da produção, o evento terá um diferencial importante: será gratuito e sem áreas exclusivas. “Eu tenho pavor de área VIP. Pavor de gente privilegiada na frente enquanto o meu povo fica lá no fundo sem conseguir chegar perto”, declarou.

Mais do que um espetáculo musical, o show será um convite ao renascimento. “Eu acho que todo mundo que está precisando renascer, de vez em quando, tem que ir lá no Marco Zero, respirar a energia daquele lugar e pensar: um dia essa cidade linda nasceu aqui. Eu quero nascer de novo aqui.”



