Resumo das novelas, 25/02: Pilar questiona Elisa sobre o casamento, em A Caverna Encantada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Esta terça-feira garante uma série de tensões e descobertas nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

SBT/TV JORNAL

(13h45) Quando Me Apaixono



César e o pai fazem as pazes. Roberta e Augusto continuam fazendo de tudo para que Renata e Jerônimo não sejam felizes. Leôncio começa a trabalhar na fazenda e, imediatamente, informa Álvaro que em uma semana acontecerá o casamento de Karina e Lázaro. Jerônimo decide pagar a festa de casamento que acontecerá na fazenda.

Karina está preocupada por que Álvaro pode ficar sabendo e pode aparecer na festa mesmo sabendo que está sendo procurado pela polícia. O julgamento de Josefina se aproxima e se todos estiverem dispostos a depor contra ela com certeza será condenada. Antonio também está disposto a dizer o que sabe desde que não seja envolvido e condenado.

Josefina se envolve em briga com uma das líderes da cadeia, acaba numa cela de castigo e começa a fingir que perdeu a razão. Gonçalo finalmente abre os olhos, mas está completamente desligado do mundo à sua volta. O médico diz que não é possível afirmar por quanto tempo ele continuará nesse estado. Renata acredita na recuperação de seu pai. Renata e Jerônimo voltam para “A Bonita” para o casamento de Karina e Lázaro.

Roberta avisa Augusto e ele garante que fará Renata abandonar Jerônimo para sempre. Jerônimo conta ao Arcebispo todos os incidentes que marcaram seu relacionamento com Renata desde o dia em que se conheceram, passando pela morte de seu irmão e seu desejo de vingança. Ele termina dizendo que os dois e amam apesar da mãe de Renata ser a assassina de seu irmão.

(21h05) A Caverna Encantada



César sai chateado do casamento, após descobrir que Elisa só queria a cerimônia para provocar Pilar. Safira não consegue mais hipnotizar as pessoas e acredita que isso seja causado pela influência da flor. Anna pede de forma grosseira o carimbo para Lavínia, e Flora grava a discussão.

Pilar questiona Elisa sobre o casamento, e a inspetora afirma que foi apenas uma brincadeira. Fafá diz a Tonico que pediu empréstimo para um agiota. Com catapora e para se isolar dos outros alunos, Norma transfere a diretoria para o quarto dos meninos. Com Norma doente, Felipe assume o colégio.

RECORD

(21h45) Gênesis



Judá sofre com mais uma importante perda. Três anos depois, José brinca com os filhos. Judá se interessa por Tamar.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento



Zélia ameaça Marlene. Lígia recusa a proposta de Raimundo. Raimundo provoca um acidente com Marlene. Marlene afirma a Carlito que não voltará mais para a fábrica de Juliano. Sérgio reclama da atuação de Bia.

Jacira prepara uma armadilha para Nelson. Glorinha recebe a notícia da morte de um homem. Juliano faz uma proposta a Marlene. Beto recusa atender à empresa de Hugo. Bia sugere aliança com Cássio contra Beatriz.

(19h40) Volta Por Cima



Cacá teme que Violeta conte a verdade para Jão. Madalena confessa que sofre com a ausência de Jão. Violeta exige que Cacá more em sua casa. Rodolfo se irrita ao saber que Gerson mandou Gigi para uma reunião da cúpula. Edson e Jão estranham quando Cacá informa que irá para a casa de Violeta. Jô se surpreende ao saber que Jão não é o pai do filho que Cacá espera.

Belisa tenta convencer Rodolfo a contar para Marco sobre Ruth. Cacá não deixa Violeta falar para Ana Lúcia sobre a paternidade de seu bebê. Gigi usa Jô para fazer ciúmes em Bernardo. Rodolfo entrega uma pista para Marco sobre Ruth. Tati e Hana se encontram. Osmar pensa em contar para Madalena que Jão não é pai do filho que Cacá espera.



(21h20) Mania de Você



Molina promete a Mércia que Mavi não ficará na cadeia. Rudá se esconde no iate de Molina e Mércia. Gael consola Hugo e aconselha o amigo a compartilhar com a família sobre sua suposta doença. Evelyn desabafa com Iarlei sobre seu medo de que Tomás descubra que é filho de Guga. Lorena tira uma foto de Iarlei com Evelyn.

Leidi sofre um golpe de um turista e acaba tendo suas joias roubadas. Molina vê Rudá no iate, mas o rapaz não percebe. Viola aconselha Michele a assumir seus sentimentos por Daniel e ser sincera com Cristiano. Nahum mexe com Mavi ao afirmar que Viola só está interessada em encontrar Rudá. Molina surpreende Rudá.