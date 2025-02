Bloco "Nem com uma Flor" celebra 24 anos de luta contra violência de gênero nesta quarta-feira (26)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com atrações musicais e homenagens, o evento ocorre no Bairro do Recife, unindo festa e conscientização sobre a violência contra a mulher

O tradicional bloco político-carnavalesco "Nem com uma Flor" desfila pelas ruas do Bairro do Recife nesta quarta-feira, 26 de fevereiro. Organizado pela Secretaria da Mulher do Recife, o evento traz o tema "Luta, resistência e folia" e celebra 24 anos de história, fortalecendo a luta pelo fim da violência contra a mulher, além de promover a conscientização popular por meio de ações preventivas.

A concentração do bloco está marcada para às 14h30, na Praça do Arsenal, no Recife Antigo. O festejo contará com atrações musicais, como a cantora Isadora Melo, que se apresenta ao lado de Larissa Lisboa e Gabi do Carmo. A animação ficará por conta do arrastão da Orquestra 100% Mulher.

Fundado em 2001, o bloco “Nem com uma Flor” é uma iniciativa que une festa e conscientização, alertando foliões e foliãs sobre a importância do combate à violência de gênero.

Além de celebrar a cultura e a alegria do carnaval, o evento divulga os serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência, reforçando a rede de apoio e proteção.

Neste ano, o bloco homenageia personalidades que se destacam na luta pelos direitos das mulheres. As homenageadas de 2025 são Ana Rita Suassuna, Elaine Cristina, DJ Boneka e Vera Baroni, reconhecidas por suas contribuições na defesa da igualdade e no enfrentamento à violência contra a mulher.

