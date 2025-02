Carnaval 2025: programação completa dos polos descentralizados do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No total, mais de 230 atrações passarão pelos polos entre os dias 28 de fevereiro, quando começam as apresentações do Novo Cais, e 2, 3 e 4 de março

Após divulgar a programação completa do Marco Zero, Praça do Arsenal, Pátio de São Pedro, Polo Instrumental das Graças e dos seis Polos infantis, turistas e munícipes já podem montar suas programações expandidas. A Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e Fundação de Cultura Cidade do Recife informou, nesta terça-feira (25), as programações do Novo Cais, em Santo Antônio, além dos 12 polos descentralizados: Alto José do Pinho, Bomba do Hemetério, Brasília Teimosa, Campo Grande, Casa Amarela, Cordeiro, Ibura, Jardim São Paulo, Lagoa do Araçá, Linha do Tiro, Poço da Panela e Várzea.

No total, mais de 230 atrações passarão pelos polos entre os dias 28 de fevereiro, quando começam as apresentações do Novo Cais, que fica às margens do Capibaribe, em Santo Antônio e, nos polos descentralizados, quando a folia acontece nos dias 2, 3 e 4 de março, ou seja: de domingo a terça-feira Gorda.

SHOWS NOS POLOS DESCENSTRALIZADOS



No Alto José do Pinho, nomes novos e consolidados da cena local farão a festa dos aficionados pela cena contemporânea musical da cidade. A grade traz nomes como Devotos e Banda Eddie no dia 2, Bione e Margo de Tarso na segunda (3) e Faces do Subúrbio e Gilmar Bolla 8 e a Combo X no dia 4. Em Campo Grande, a grade conta com nomes como Bateu a Química e Michelle Melo no domingo (2), além de Fafá de Belém na segunda (3) e Nena Queiroga na apoteose da terça (4).

Casa Amarela vai do samba ao coco, do brega ao rock com shows como Mart'nália, Ave Sangria, Mônica Feijó e Café Preto, além de Mariana Aydar e Bloco Forrozin, Renata Rosa e Dany Myler. O Cordeiro frevará ao som de Gustavo Travassos, Alceu Valença, André Rio e Spok Frevo Orquestra. O Ibura terá Banda Sentimentos, Banda Sedutora, Marron Brasileiro e Afoito. Lagoa do Araçá vem de Lenine, Laís Senna, Barão Vermelho e Clayton Barros.

O Poço da Panela mantém sua tradição de rock e autoral pernambucano com um time que vai desde Lula Queiroga a Isadora melo, passeando pelos sons da Mundo Livre, Academia da Berlinda, Mãeana e Larissa Lisboa. Na Várzea, um dos mais queridos palcos do público, Antônio Nóbrega, Chico César, Cascabulho e Siba e a Fuloresta estrelam a programação ao lado de nomes como Karina Buhr, Josildo Sá, Chinaina, Nação Zumbi e um dos homenageados da festa, Marron Brasileiro.

Polo Novo Cais

A programação no Novo Cais terá início na sexta (28) e terá duração de cinco dias, com programação começando sempre às 18h. O polo fica localizado próximo à Ponte Maurício de Nassau, nas imediações do Armazém do Campo.

O Polo Novo Cais ancora, pelo terceiro ano, a cena musical do Recife às margens do Rio Capibaribe para festejar o Carnaval 2025. Serão cinco dias dedicados à cultura popular unindo produções contemporâneas e as tradicionais, que rompem as barreiras do tempo e continuam a dar o tom da folia. Dias 28/02 e 01, 02, 03 e 04/04 o Novo Cais recebe a mistura de sons e ritmos da cultural da cidade.

Este ano a programação começa sempre a partir das 18h e a última atração sobe ao palco às 23h50. No intervalo de cada show o agito continua com DJ May no comando do som eletrônico. Cada um dos dias de festa no Polo Novo Cais contará com seis atrações e segue se consolidando como um polo que abraça a diversidade, ratificando o Recife como um dos cenários musicais mais férteis e criativos do País.

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DOS POLOS DESCENTRALIZADOS DO CARNAVAL DO RECIFE

POLO NOVO CAIS

28/02/2025

Intervalos

DJ MAY

18:00h

MESTRE ANDERSON MIGUEL (CIRANDA RAIZ DA MATA NORTE)

19:10h

JAMBRE

20:20h

VALDIR AFONJAR

21:30h

CARRANZA

22:40h

BONSUCESSO SAMBA CLUBE

23:50h

ORQUESTRA DE BOLSO

01/03/2025

GERALDO MAIA

19:10h

18:00h

MARCELO CAVALCANTE

RABECADO

20:20h

21:30h

FSNIPES

22:40h

JUBA VALENÇA

23:50h

ORQUESTRA BACKSTAGE

02/03/2025

18:00h

FAMILIA SALUSTIANO E A RABECA ENCANTADA

19:10h

PÁCUA E VIA SAT

20:20h

CIEL SANTOS

21:30h

CAETANA

22:40h

ISABELA MORAES

23:50h

JADER

03/03/2025

18:00h

POLI

19:10h

TIBÉRIO AZUL

BANDA PLUGINS

20:00h

LUCINHA GUERRA

21:30h

22:40h

BULE

23:50h

VINICIUS BARROS

04/03/2025

18:00h

ALEX MONO E UM FREVO IMPOSSÍVEL (Part. esp. PUBLIUS LENTULUS e JUVENIL SILVA)

19:10h

KELLY ROSA

20:20h

MAZULI

21:30h

CARLOS FILHO

22:40h

PANDEIRADA - MIGUEL MARINHO

23:50h

DUNAS DO BARATO

ALTO JOSE DO PINHO

02/03/2025

18:00h

BANDA ETNIA



19:00h

SE7EPALHA



20:00h

DEVOTOS - COMEMORANDO O TÍTULO DE (PATRIMÔNIO IMATERIAL E CULTURAL DO RECIFE).



21:10h

BANDA VIRUZ



22:20h

BAILE DO MARLEY (Part. Esp. Gui da Tropa e CH do Zo)



23:40h

BANDA EDDIE - 35 ANOS..



03/03/2025

18:00h

NEGO EL E COCO ARRANCA TOCO



19:00h

DEKO PRIME E BANDA



20:00h

BANDA FIM DE FEIRA



21:10h

BIONE



22:20h

LUIZ LINS



23:40h

MAGO DE TARSO



04/03/2025

18:00h

MESTRE PIXITO E CIRANDA FLOR DO LUAR



19:00h

RED MOSKITO



20:00h

GILMAR BOLLA 8 E A COMBO X



21:10h

FACES DO SUBÚRBIO



22:20h

N'ZAMBI



23:40h

MARRON BRASILEIRO

BRASÍLIA TEIMOSA

02/03/2025

19:00h

MESTRE LUA



20:00h

ED CARLOS



21:10h

GANGGA BARRETO



22:20h

ELBA RAMALHO



23:40h

PIKAPE DE LUXO



03/03/2025

19:00h

LADY NEWTON



20:00h

NATÁLIA ROSA



21:10h

BENIL



22:20h

MICHELE MONTEIRO



23:40h

PATUSCO



04/03/2025

19:00h

ELLY CARPER



20:00h

FORRÓ VUMBORA



21:10h

CHARLES THEONE



22:20h

CONDINHO



23:40h

ANDRÉ RIO

BOMBA DO HEMETÉRIO

02/03/2025

19:00h

MAESTRO FORRÓ E OPBH



20:00h

AFOXÉ YLÊ AXÉ OXUM JAGURÁ



21:10h

BANDA FIM DE FEIRA



22:20h

GERALDO AZEVEDO



23:40h

SEU JANUÁRIO FREVOFÓ



03/03/2025

19:00h

AFOXÉ ARÁ OMIM



20:00h

PV CALADO



21:10h

SILVÉRIO PESSOA



22:20h

DENISE LIMA



23:40h

ED CARLOS



04/03/2025

18:00h

CIRANDA SANT’ANNA



19:00h

REGGAE PELO REGGAE SOUND



20:00h

ANDRÉ MACAMBIRA-CARNAVAL 2025.2



21:10h

LIA DE ITAMARACÁ



22:20h

KARYNNA SPINELLI



23:40h

MART'NÁLIA

CAMPO GRANDE

02/03/2025

19:00h

GRUPO SOMBATUKI



20:00h

BANDA SOM DA TERRA



21:10h

BANDA BATEU A QUIMICA



22:20h

MICHELLE MELO



23:40h

THAIK



03/03/2025

19:00h

GRAMOPHANTE



20:00h

JUCIÊ



21:10h

TRIBO CORDEL



22:20h

FAFÁ DE BELÉM



23:40h

BANDA EXCESSO DE BAGAGEM



04/03/2025

18:00h

MANOEL NETTO



19:00h

DJ ELI



20:00h

CARLINHOS MONTE VERDE



21:10h

BANDA VINIL



22:20h

MC SHELDON



23:40h

NENA QUEIROGA CARNAVAL 2025

CASA AMARELA

02/03/2025

18:00h

SULTAKI DO SAMBA



19:00h

DE CARA COM O SAMBA



20:00h

RENATA ROSA



21:10h

UANA



22:20h

CLARA SOBRAL



23:40h

MART'NÁLIA



03/03/2025

18:00h

COCO SANTIAGO



19:00h

MILTON RAULINO & O CHORINHO NO MANGUE



20:00h

LUCIANO MAGNO



21:10h

MÔNICA FEIJÓ



22:20h

YVISON



23:40h

MARIANA AYDAR E BLOCO FORROZIN



04/03/2025

18:00h

COCO DE FULÔ



19:00h

ARMANDO CAVALCANTI



20:00h

CAFÉ PRETO



21:10h

DORALYCE



22:20h

DANY MYLER



23:40h

AVE SANGRIA

IBURA

02/03/2025

19:00h

ORQUESTRA ARRECIFES FREVO



20:00h

FREVO S A



21:10h

MARRON BRASILEIRO



22:20h

VEM COM ELVIS



23:40h

AFROITO



03/03/2025

19:00h

MADRY CALYPSO



20:00h

HELTON LIMA



21:10h

TURMA DO BRAZ



22:20h

CLAUDIA LAUTERER



23:40h

BANDA SENTIMENTOS



04/03/2025

19:00h

RAFA COUT



20:00h

ANDERSON KONHAQUE



21:10h

BANDA SEDUTORA



22:20h

IGOR BACELAR



23:40h

LUIZA KETILYN

JARDIM SÃO PAULO

02/03/2025

18:00h

MUGANGA DO SAMBA



19:00h

EDILZA AIRES



20:00h

ABORTO DO CAVACO



21:10h

BIA MARINHO CARNAVAL 2025



22:20h

JOÃO LACERDA



23:40h

SÓ BREGA (CONDE)



03/03/2025

18:00h

A COCADA



19:00h

BOCA MIÚDA



20:00h

ISAAR DE FRANÇA



21:10h

QUINTETO VIOLADO



22:20h

ALCEU VALENÇA



23:40h

CRISTINA AMARAL



04/03/2025

18:00h

COCO DA LIBERDADE



19:00h

O QUARTINHO



20:00h

BRUNESSA FRANCA



21:10h

NEGO THOR



22:20h

GERLANE LOPS - SAMBA DA GÊ



23:40h

CAPITAL DO FREVO

LAGOA DO ARAÇA

Intervalos

DJ MAGAL



18:00h

COCO FLOR DE CATEMBA



19:00h

LARA COUTO



20:00h

ERICA NATUZA

02/03/2025

21:10h

QUINTETO VIOLADO



22:20h

FAFÁ DE BELÉM



23:40h

SAMBAR&LOVE

Intervalos

DJ MAGAL



18:00h

MANO DE BAÉ



19:00h

POTOZERO



20:00h

LAÍS SENNA

03/03/2025

21:10h

MOMBOJÓ



22:20h

LENINE



23:40h

DUDU DO ACORDEON - FOLE EM FOLIA "FREVOS SANFONADOS"

Intervalos

DJ MAGAL



18:00h

COCO DO ROSÁRIO



19:00h

JANETE SAIU PARA BEBER



20:00h

PLATÔNICCA

04/03/2025

21:10h

CLAYTON BARROS



22:20h

BARÃO VERMELHO



23:40h

VICTOR LEÃO

LINHA DO TIRO

02/03/2025

18:00h

COCO MESTRE ZÉ DO BECO



19:00h

JUNIOR SOULL



20:00h

BENIL



21:10h

BANDA DE PAU E CORDA



22:20h

DEB LIMA



23:40h

GUSTAVO TRAVASSOS



03/03/2025

18:00h

BATERIA CHARANGA DO BIÉ



19:00h

ALBINO BARU



20:00h

BELO XIS



21:10h

NONÔ GERMANO



22:20h

PURA PAIXÃO



23:40h

ALMIR ROUCHE



04/03/2025

18:00h

CIRANDA IMPERIAL



19:00h

TALITA GOMES



20:00h

MC METAL



21:10h

FABIANA PIMENTINHA - CARNAVAL 2025



22:20h

KELLY OLLIVEIRA



23:40h

TAYARA ANDREZA

POÇO DA PANELA

Intervalos

DJ INFA VERMELHO



19:00h

FSNIPES



20:00h

YLANA- CARNAVAL 2025

02/03/2025

21:10h

LULA QUEIROGA



22:20h

MUNDO LIVRE S/A



23:40h

ACADEMIA DA BERLINDA

Intervalos

DJ INFA VERMELHO



19:00h

LEGIÃO URBANA RECIFE COVER



20:00h

NENA QUEIROGA CARNAVAL 2025

03/03/2025

21:10h

BRUNA ALIMONDA



22:20h

AVE SANGRIA



23:40h

BARÃO VERMELHO

Intervalos

DJ INFA VERMELHO



19:00h

MATUCANA



20:00h

LARISSA LISBOA

04/03/2025

21:10h

ISADORA MELO - FESTANÇA



22:20h

NATASHA FALCÃO



23:40h

MÃEANA

VÁRZEA

Intervalos

DJ NADEJDA



17:30h

ABISSAL E O MARACATU REAL DA VÁRZEA



19:00h

MATHEUS GAUDÊNCIO



20:00h

ANTONIO NÓBREGA

02/03/2025

21:10h

PONGO



22:20h

JULIANA LINHARES



23:40h

CHICO CÉSAR

Intervalos

DJ NADEJDA



17H30h

JUNINHO RECOMEÇAR



19:00h

AFOXÉ OMÔ NILÊ OGUNJÁ



20:00h

SIBA E A FULORESTA

03/03/2025

21:10h

CASCABULHO



22:20h

JOSILDO SÁ (TABULEIRO SONS COM ZÉ BROWN E BELL PUÃ)



23:40h

MARRON BRASILEIRO

Intervalos

DJ NADEJDA



17:30h

MESTRE GALO PRETO



19:00h

AFOXÉ OMIM SABÁ

04/03/2025

20:00h

KARINA BURH



21:10h

CHINAINA



22:20h

DEVOTOS - COMEMORANDO O TITULO DE (PATRIMÔNIO IMATERIAL E CULTURAL DO RECIFE).



23:40h

NAÇÃO ZUMBI